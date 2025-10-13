메뉴 건너뛰기

25.10.13 11:23최종 업데이트 25.10.13 11:23

인천시, 모범선행시민 66명에게 표창장 수여

2025년 3분기에 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 시민들

유정복 인천시장이 10월 13일 오전 시청 대회의실에서 열린 '2025년 3분기 모범선행시민 표창 수여식'에서 축사를 하고 있다.
유정복 인천시장이 10월 13일 오전 시청 대회의실에서 열린 '2025년 3분기 모범선행시민 표창 수여식'에서 축사를 하고 있다. ⓒ 인천시

인천광역시(시장 유정복)는 10월 13일 시청 대회의실에서 2025년 3분기 모범선행시민 66명에게 표창장을 수여하며, 지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 시민들에게 감사의 뜻을 전했다.

인천시는 분기별로 각 군·구의 추천과 현장 확인을 거쳐 인명 구조, 재능 기부, 취약계층 지원 등 다양한 분야에서 이웃사랑을 실천한 시민을 발굴해 표창하고 있다. 이번 수여식은 수상자와 가족, 지인들이 함께 참석해 서로의 선행을 격려하고 축하하는 따뜻한 분위기 속에서 진행됐다.

이번 대표적인 수상 사례로는 사우나에서 심정지로 쓰러진 70대 시민을 심폐소생술(CPR)로 구한 추동현 씨, 시니어 모델 특강을 통해 재능 나눔을 실천한 이선희 씨 등 언론을 통해 알려진 사례뿐 아니라, 다양한 분야에서 지역사회를 밝히는 선행을 이어온 시민들이 포함됐다.

유정복 시장은 "시민 한 사람 한 사람의 작은 실천이 지역사회를 빛나게 하고 인천을 더 따뜻한 도시로 만들고 있다"면서 "앞으로도 자발적인 나눔과 헌신이 확산될 수 있도록 지속적으로 관심을 기울이겠다"고 밝혔다.

#모범선행시민#인천시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

이한기 (hanki)

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

