[단독] 교장, 채용 교사에게 "내가 면접문제 줬잖아, 돈 내놔"

"어떻게 갚을겨? ...그래서 내가 면접문제까지 건네준 거잖아. 그렇게 채용을 시켜 주려고 노력한 거야, 그렇잖아? ... 내가 내 돈 500만원 들어간 거 해달라는 거니깐, 알아서 해줘."
이 말은 동네 건달이 으슥한 골목에서 돈을 갈취하려고 뱉은 으름장 발언이 아니다. 충남 공주에 있는 한 사립고교 교장이 최근 신규 채용한 정교사에게 자신의 교장실에서 "돈을 내놓으라"고 윽박지른 말이다. 자신이 벌인 '정교사 신규 공개전형 면접시험 문제 유출 비리'를 실토까지 하면서다.
채용 비리 혐의 교장 "나도 이사장님께 인사치레하는 거고..."
13일, <오마이뉴스>가 확인한 '충남 공주 A고 감사 결과서'엔 이 같은 A고 현직 교장 D씨의 '신규 정교사 채용 비리' 내용이 녹취 자료로 담겨 있다. 이 자료는 충남교육청이 국회 교육위 강경숙 의원(조국혁신당)에게 최근 보낸 내용이다. 기독교계 사학인 A고는 성적 우수반 불법 운영과 우수반 학생들에게 '시험 문제 유출' 논란을 빚은 학교다. (관련 기사 [단독] "우등생만 미리 봐"... 같은 문제 무더기 출제한 막장 고교
https://omn.kr/2fltv)
감사 결과서에 나온 D교장의 금전 요구 육성 녹취 내용은 모두 2가지 종류가 있다. 요약한 내용은 다음과 같다. 모두 D교장이 자신의 교장실에서 두 차례에 걸쳐 신규 채용된 한 명의 교사에게 한 말이다.
◦(0000. 00. 00., 교장실) ➜ 금전 요구
- 지난번에도 얘기했지만 내가 목돈을 썼잖아
- (채용 당시)◇◇◇선생님 면접 2등으로 올라왔었어. 알고 있어?, 그래서 2년 돼서 해주려고(채용) 내가 미리 목돈을 썼는데...
- 내가 볼 때 한 번에 무리가 될 거 같으니깐 달라고 하잖아, 현찰로 조금씩...
◦(0000. 00. 00., 교장실) ➜ 금전 요구
- 그 거(채용 관련) 처리하지 못했으면 ◇◇◇ 선생님 여기 있지 못했어
- 나도 지금도 윗분들에게 때 되면 선물 다해. 또 나는 이사장님이 나를 교장까지 임명을 해주셨기 때문에 나는 때가 되면 인사치레를 다 하는 거고, 또 그런 과정에서 깨끗하게 마무리하기 위해서 내가 500만원을 썼지만 타 학교, 사립학교는 말도 못해 ◇◇◇ 선생님 알고 있어? 불문률이지만... 말도 못해.
- 그런데, (충남) 예산에서 오신 선생님하고 ◇◇◇ 선생님 2명이 (최종 합격자로) 올라와 있었는데 그분은 교회도 다니고, 말도 잘하고, 성적도 1위로 올라왔어. 그거를 내가 뒤집는다는 게... 어떻게 해서 뒤집었는지 ◇◇◇ 선생님은 알아야 해.
- 어떻게 갚을 겨? 내가 내 돈 들어간 거 얘기하는 겨, 이자까지는 바라지도 않어. 내가 면접 문제까지 건네준 거잖아. 그렇게 채용을 시켜 주려고 노력한 거야 그렇잖아? 그거 정말 어려운 거거든. 내가 내 돈 500만원 들어간 거 해달라는 거니깐, 알아서 해줘, 매월 얼마가 됐든... 내가 유예를 줬잖아, 너무 길지 않았으면 좋겠어
이 당시 교사 신규 채용은 모두 3차에 걸쳐 시행했다. 제1차 시험은 충남교육청에 위탁하여 시행했고, 제2차와 3차 시험은 A고교 학교법인 자체 전형으로 시행했다.
D교장이 면접문제를 빼준 비리를 실토한 3차 면접 전형에는 면접위원으로 D교장과 함께 법인이사 2명이 참여했다. 고양이에게 생선을 맡긴 격이다.
이에 대해 충남교육청은 감사 결과서에서 "D교장은 교육자로서 높은 도덕성이 요구됨은 물론 법령을 준수하여야 함에도 ①정교사 채용을 빌미로 □□ □□□에게 금전을 지속이고 의도적으로 요구 ②신규교사 공채 면접(3차) 문제를 사전에 유출한 행위를 저지른 사실이 있으며 그 비위에 대한 정도가 심하고 고의성이 있다고 할 수 있다"면서 "D교장은 일부 행위(①,②)에 대해 부인하고 있으나 객관적으로 입증할 자료(녹취자료) 등을 통해 정황이 확인되었고 위와 같은 행위는 사립학교법 제72조의4(청렴의무), 국가공무원법 제56조(성실 의무)와 제58조(직장 이탈 금지), 청탁금지법 제8조(금품등의 수수 금지)를 위반한 것으로 징계 기준에 따라 '파면'을 요구하는 것이 타당하다"고 판단했다.
충남교육청 "금품 수수 금지 위반, 업무방해 파면 요구, 고발 조치"
이어 충남교육청은 "D교장의 이런 행위는청탁금지법 제8조(금품 등의 수수 금지), 형법 제314조(업무방해)에 해당하므로 '고발' 조치하는 것이 타당하다"고 했다.
현재 충남교육청의 고발 조치에 따라 수사기관은 D교장에 대한 수사에 착수한 것으로 알려졌다.
강경숙 의원은 <오마이뉴스>에 "교원에 대한 공개 전형 과정에서 응시자에게 면접 문제를 빼주고, 나중에 돈을 달라고 요구한 교장 목소리가 담긴 녹취 내용은 채용비리가 발생한 사실을 명백하게 보여주는 것"이라면서 "수사기관과 교육부, 교육청은 이 채용비리가 재단과 연결된 것인지, 이런 비리가 다른 사학에는 없는 것인지 전국적인 조사를 진행해야 한다"고 지적했다.
<오마이뉴스>는 D교장의 해명을 듣기 위해 여러 차례 전화를 걸고 문자를 남겼지만, 설명을 들을 수 없었다.