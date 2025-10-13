올해부터 ‘오르GO 함양’ 산악완등인증사업이 시작되면서 산악 관광이 다시 주목받고 있다. 산은 오랫동안 지역 주민의 삶과 함께해 온 생활 터전이자, 동시에 외부 관광객들에게는 새로운 체험과 매력을 제공하는 공간이다. 최근 들어 각 지역에서는 산을 단순한 등산의 무대로만 두지 않고, 다양한 관광 자원과 연계해 새로운 가치를 만들어내려는 시도를 활발히 이어가고 있다. 이러한 움직임은 지역 경제와 공동체 활성화로 이어지려는 흐름 속에서 점차 확대되는 추세다. 본지는 이번 연재를 통해 산을 활용한 전국 각지의 다양한 사례와 시도를 소개하고자 한다.

<글 싣는 순서>

(1)용의 전설이 살아 숨 쉬는 산, 하늘길로 열다

(2)세조의 발자취 따라, 속리산 길을 거닐다

(3)폐광지역의 역사와 문화를 잇는 운탄고도1330

(4)마이산 북부 먹거리, 특별한 여행을 준비합니다

(5)별빛 가득한 마을을 기다리며 '한우산'

(6)영남알프스 복합웰컴센터, 특별한 여행이 머무는 곳

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲권지협 울주군 영남알프스 복합웰컴센터장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲번개맨 체험관 ⓒ 주간함양 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲복합웰컴센터에는 매년 울주세계산악영화제가 열린다. ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민·최경인)에도 실렸습니다. 이 기사는 경상남도 지역 신문 발전 지원사업 보조금을 지원받았습니다.

영남알프스가 다시 사람들의 발길을 끌어당기고 있다. 7개 봉우리를 완등하는 인증사업이 큰 인기를 얻으며, 이 일대는 전국 산악인과 가족 단위 관광객이 몰리는 대표적인 산악 관광지로 자리 잡았다. '오르GO 함양'이 올해 처음으로 산악 완등 인증사업을 시작하며 산의 관광자원이 새롭게 주목받고 있는 가운데, 영남알프스는 이미 산과 문화, 체험이 결합된 모델을 구축하며 한발 앞서나가고 있다.이 변화의 중심에는 울주군 상북면 간월재로 오르는 관문에 자리한 '영남알프스 복합웰컴센터'가 있다. 산을 오르는 일에 그치지 않고, 머물고 즐기며 배우는 공간으로 재탄생한 이곳은 산악 관광이 어떻게 지역문화와 경제를 잇는지 보여주는 대표적 사례다.권지협 영남알프스 복합웰컴센터장은 "이 센터는 영남알프스를 산악 관광의 중심축으로 키우겠다는 목표 아래 장기 계획으로 조성됐다"며 "시설 확장과 콘텐츠 보완을 통해 지속적으로 발전해가고 있다"고 말했다.복합웰컴센터는 2015년 준공 이후 산악문화관과 국제 규모 클라이밍장, 영상체험관, 작은 영화관(알프스 시네마), 완등 인증센터 등을 순차적으로 확충하며 꾸준히 성장해왔다. 산을 등산의 대상으로만 두지 않고 머무는 공간으로 확장한 점이 특징이다. 산악문화관과 영화관, 체험시설이 조화를 이루며 '하루 머무는 산행'이 '머물며 즐기는 관광'으로 이어졌다.울주군은 등산객 중심의 이미지를 벗어나기 위해 가족 단위 콘텐츠를 적극 도입했다. 유아 전문 체험관은 EBS '번개맨' IP와 협약한 전국 최초의 상설관으로, 영상과 미션 수행이 결합된 몰입형 체험을 제공한다. 아이들이 스스로 미션을 수행하며 놀이와 학습을 함께 경험할 수 있도록 구성돼 있으며, 안전한 동선 설계로 부모들의 만족도가 높다. 전국적으로 많은 가족 단위 방문객들이 번개맨 체험관만을 목적으로 방문하는 경우도 많다고 한다.권 센터장은 "번개맨 체험관은 아이들의 호응이 좋고, 가족 단위 방문이 꾸준히 이어지고 있다"며 "놀이와 체험, 안전을 함께 고려한 공간으로 설계했다"고 설명했다.'알프스 시네마'는 군 직영 작은 영화관으로, 최신 개봉작을 상영하며 군민과 관광객 모두에게 문화 공간으로 기능하고 있다. 도농 복합 도시인 울주는 중장년층과 어르신 인구가 많아 문화생활 접근성이 낮은 편인데, 영화·공연·체험이 함께 어우러진 이 공간이 지역 주민의 문화 갈증을 해소하는 역할을 하고 있다. 야외 데크에서는 경관을 배경으로 한 '작은 결혼식' 프로그램도 진행돼 젊은 세대에게 새로운 문화 공간으로 자리 잡았다.국제 규격 클라이밍장은 복합웰컴센터의 상징적 시설이다. 16m 높이의 난이도 경기벽과 스피드 경기벽 그리고 실내 가변벽 등을 갖추고 있어 초보자부터 전문 선수까지 모두 이용할 수 있다. 국가대표 선발전이 열렸고, 선수 조가연씨가 이곳에서 훈련한 바 있다. 평일에는 전문 강사의 강습이, 주말에는 가족 단위 체험이 진행된다. 체험 이용료는 3000원으로 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.센터 이용객은 연간 100만 명에 육박한다. 유료 시설 이용객만 20만~30만 명에 달하며, 축제와 캠핑, 각종 행사까지 포함하면 방문 규모는 훨씬 크다. 활성화 이후 주변 숙박 시설은 가족형 위주로 바뀌었고, 완등 인증 참여자 할인 쿠폰과 농산물 직거래 장터 운영으로 지역 상권에도 활기가 돌고 있다.운영은 관광과 산하의 마케팅팀·개발팀·시설 운영팀이 분담한다. 각 시설에는 상영·체험·클라이밍 등 분야별 전문 인력이 상주하며, 시설 관리는 전담 인력 체계로 이뤄진다. 과거에는 군청 관광과에서 완등 인증을 담당했으나, 민원 폭주로 별도의 전담 조직 '인증센터'를 신설해 효율성을 높였다. 전담 인력이 하루 수백 통의 문의 전화를 직접 응대하며 행정 효율을 확보했다.복합웰컴센터에선 매년 울주세계산악영화제가 열린다.올해 10회째를 맞은 울주세계산악영화제도 복합웰컴센터를 중심으로 열린다. 산과 자연, 환경을 주제로 한 국내외 작품이 상영되고, 감독과의 대화 프로그램 등 다양한 부대행사도 이어진다. 초창기에는 센터 내부에서만 열렸으나, 최근에는 울산 내 다른 지역까지 상영 공간을 확대해 지역 전역을 아우르는 축제로 발전했다.센터 뒤편에서는 '산악 익스트림 센터' 조성 사업이 추진 중이다. 국비와 지방비를 투입해 추진되며, 연면적 약 6000㎡ 규모로 건립된다. 여기에는 복합 로프 시설, 인도어 카트, 테마 클라임, 동력형 짚코스터, 레이저태그, 인터랙티브 콘텐츠 등 실내 모험 레포츠 공간이 조성되며 빠르면 내후년 준공이 가능할 전망이다.가을이면 복합웰컴센터는 가장 붐비는 시기를 맞는다. 억새와 축제가 어우러지는 9~11월에는 평일에도 주차장이 일찍 찬다. 이 시기에는 영화제를 비롯해 산악 대축전이 열려 전국의 산악인과 트레일러너들이 몰리고, '클라이밍 데이' 같은 체험 프로그램이 운영되며 방문객들의 발길이 이어진다.권 센터장은 "산악 관광은 일반 등산을 넘어 문화와 체험, 생활을 품은 종합 콘텐츠로 발전하고 있다"며 "영남알프스 복합웰컴센터가 산과 사람을 잇는 공간으로 남길 바란다"고 말했다.