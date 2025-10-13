"윤 정부 연구·개발 삭감 와중에, 북한 연구 지원은 아예 폐지"

AD

큰사진보기 ▲지난 8월 18일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 질의하고 있는 이용선 민주당 의원. ⓒ 국회방송 관련사진보기

윤석열 정부가 2024년도 예산에서 연구·개발사업 예산을 대폭 삭감할 당시, 과학기술분야 연구뿐 아니라 북한 관련 연구 지원사업 예산도 전액 삭감돼 34년 간 지속해온 사업이 아예 폐지됐던 걸로 나타났다.국회 외교통일위원회 소속 이용선 민주당 의원이 통일부에서 제출받은 자료에 따르면, 통일부는 2024년도 정부 예산에서 '통일·북한연구 신진학자 양성' 사업 예산 전액을 삭감했고, 이듬해에도 예산을 되살리지 않았다.통일·북한연구 신진학자 양성 사업은 북한 및 남북관계를 연구하는 신진 학자들을 발굴·지원해서 연구 저변을 확대하고 전문 인력을 양성할 목적으로 지난 1989년부터 시작된 사업이다. 국내 석·박사학위 취득 신진 학자들에게 북한 정세, 남북관계, 대북·통일정책 등 연구과제 용역을 주는 지원 사업으로 2023년까지 지원한 대상은 총 554명이다.다른 부처의 연구지원 사업에 비해 예산 규모도 크지 않았다. 1989~2021년 5000만 원씩, 2022~2023년 8000만 원씩 집행해왔다. 하지만 2023년 윤석열 정부의 연구개발 예산 대폭 삭감 기조에 맞춰 예산을 전액 삭감해 사업을 아예 없애버린 것이다.통일부는 사업 폐지 이유를 '건전재정 기조' 외에도 '해외 북한 통일학 분야 학술교류 지원 사업 등과 중복된다'는 지적이 있었다고 설명했다. 하지만 해외정책·학술연구 지원 사업 역시 2024년도 예산안 편성 과정에서 폐지됐던 걸로 나타났다. 중복 지원 대상이라 지적한 사업마저도 없애버린 것이다.정부의 인문·사회 분야 연구지원 규모는 과학·기술 분야의 '새발의 피'도 안 되는 규모였다. 이마저도 전액삭감해 사업을 없애버린 것은, 윤석열 정부에서 연구·개발 예산이라면 무조건 삭감 대상으로 삼았던 기조가 아니라면 설명하기 어렵다. '북한인권 사업' 예산이 2023년도 29억5900만 원에서 91억8200만 원으로 대폭 증액된 것과도 비교된다.이같은 '묻지마 예산 삭감'은 북한·남북관계 연구자들의 생태계까지 파괴한 것이라는 지적이 나온다. 이용선 의원은 "실제로 북한과 통일을 전문으로 연구하는 북한 연구자들만 모여있는 국내 유일한 학회인 북한연구학회의 신규 회원수를 보면, 매년 30명이 넘던 신진연구자 가입수가 올해는 15명으로 반토막 났다"면서 "연구 현장에서는 '안 그래도 부족한 신진 북한 연구자들의 이탈을 윤석열 정부에서 부채질했고, 단 2년 만에 생태계 파괴가 현실화되고 있다'는 지적이 나온다"고 비판했다.통일부는 이용선 의원실에 제출한 자료에서 2026년도 정부 예산안에는 ▲신진 연구자 양성 1억 원 ▲신진 연구자 네트워크 강화 8000만 원 등 신규 신진 연구자 지원사업을 신규로 편성해 반영했다고 밝혔다. 해외 정책·학술 연구지원 사업에 대해서도 "한반도 평화 통일 관련 국제사회 협력 필요성 증대, 지한파 전문가 육성 및 저변 확대 중요성 등을 감안해 재추진될 필요성은 있다"고 했다.