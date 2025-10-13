최교진 장관에 묻는다, 하위 20% 학생 포기는 누가 하고 있는가

큰사진보기 ▲최교진 부총리 겸 교육부 장관이 9월 30일 서울 포시즌스 호텔에서 열린 '국가 균형성장을 위한 지방대학 육성' 거점 국립대 총장 간담회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"고교학점제는 고등학교 교육이 올바른 방향으로 재편되는 데 있어 필수적이라고 생각합니다. 우리 아이들이 각자 선택하는 것이 다른데, 똑같이 줄 세우기는 안돼죠. 아울러 소위 학력 하위 20% 정도의 아이들에 대해선 이제까지 대한민국 교육이 다 포기하고 왔던 게 사실입니다. 고교학점제를 통해 '이 아이들은 어떡하지?'라며 관심을 갖게 되고, (미이수로 인해 졸업이 어려워지는 상황을 막기 위해) 대책을 세우기 시작한 점은 매우 긍정적으로 봅니다."

AD

최교진 교육부 장관이 10월 1일 <한겨레>와 한 인터뷰(10월 12일자 보도)에서 한 말이다. 얼핏 들으면 따뜻하고 책임감 있는 교육 철학처럼 들린다. 그러나 "학력 하위 20%를 포기해왔다"는 표현에는 교육을 바라보는 구조적 한계와 위험한 전제가 숨어 있다.'일정 수준의 학력을 갖추지 못한 상태'를 곧 '포기된 상태'로 간주하는 인식, 그 자체가 폭력적이다. 이 말은 국가가 정한 기준 아래에 있는 학생은 이미 '포기된 존재'이며, 그들을 '구제할 제도'가 필요하다는 발상으로 이어진다. 이는 교육이 아니라 통제의 언어다.아이들은 모두 같은 속도와 방식으로 배우지 않는데, 국가가 정한 기준선 하나로 그 다양성을 '성취'와 '미달'로 갈라놓는 순간, 교육은 이미 인간의 존엄을 훼손한다. 기초학력 미달은 결핍이 아니라 현상의 일부이며, 그것을 결핍으로만 보는 사회적 시선이 오히려 학생의 자존감을 파괴하고 있다.교실에는 늘 배움의 의지가 있었다. 문제는 그 의지가 지속될 수 있도록 삶의 조건을 보장하지 못한 사회에 있다. 경제적 불안, 돌봄 결핍, 정서적 고립 같은 구조적 요인을 외면한 채 교사의 책임, 학생의 노력만 강조하는 담론은 교육의 실패를 개인의 실패로 전가할 뿐이다.'아이들을 포기하지 않는다'는 말은 아름답다. 그러나 그 말이 진정성을 갖기 위해서는, 먼저 누가 아이들을 '포기된 존재'로 불러왔는지를 직시해야 한다. 교사들은 언제나 학생 곁에 있었다. 정작 학생을 분리하고 서열화한 것은 '상위권 중심의 경쟁'과 '변별 중심의 입시 구조'였다. 고교학점제의 이수·미이수제와 최소성취수준보장제는 이러한 구조를 완화하기는커녕, '낙인 관리체계'로 제도화하는 결과를 낳고 있다.교육이 인간의 존엄을 다루는 일이라면, '포기'라는 단어는 결코 성취 수준과 결부되어선 안 된다. 일정한 기준선에 도달하지 못했더라도 그 삶은 여전히 배움의 과정 위에 있다. 교육부가 진정으로 '하위 20%를 포기하지 않겠다'는 말을 실천하려면, 먼저 그들을 '포기된 존재'로 규정하는 언어와 정책부터 거두어야 한다. 포기하지 않는 교육은 학생 한 사람 한 사람을 존엄하게 바라보는 데서 시작된다.