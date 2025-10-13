광주·전남·전북 국립대 성비위 5년간 41건…전북대 가장 많아

큰사진보기 ▲전북대학교 대학본부 전경. ⓒ 전북대 관련사진보기

AD

광주와 전남·전북지역 국립대에서 발생한 성비위 건수가 최근 5년간 41건에 달한 것으로 나타났다.13일 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원(비례)이 전국 39곳 국립대학교로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 2020부터 올해 8월까지 국립대학교 교직원과 학생의 성비위 징계 건수는 161건이다.서울대가 18건으로 가장 많았으며 광주·전남·전북지역 국립대 6곳의 성비위 징계 건수는 전북대 16건, 전남대 10건, 목포대 7건, 군산대 5건, 순천대 2건, 목포해양대 1건이다.전북대는 학생들의 성폭행·성희롱·성폭력 등이 8건으로 가장 많았으며 교수·조교수·부교수들의 성비위 징계 건수도 5건이나 됐다.행정직 직원의 강제추행 1건, 조교들의 통신매체를 이용한 음란행위와 성매매가 각각 1건이다.전남대는 교수·조교수에 의한 강제추행이 5건으로 가장 많았고, 행정직 직원의 불법 촬영, 학생에 의한 통신매체를 이용한 음란행위·성적 영상 유포 협박 등이 발생했다.목포대는 학생에 의한 성추행·성추행·불법 촬영이 6건이었으며 1건은 교수에 의한 성희롱·성폭력이다.군산대는 학생들이 3건, 직원과 부교수가 각각 1건의 성비위 사건을 일으켰다.순천대는 2건 모두 학생에 의한 인권침해와 불법 촬영, 목포해양대는 직원에 의한 불법 촬영·협박이다.강경숙 의원은 "국립대는 공공성과 사회적 책무를 지닌 곳인 교육기관인 만큼, 성비위에 대해 더 높은 윤리 기준을 적용해야 한다"며 "실효성 있는 재발 방지 대책과 피해자 보호 조치를 위해 적극적으로 나서야 한다"고 말했다.