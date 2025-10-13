냄새를 수치로 판정한다... '코'로 따는 일본의 국가 자격증

“시골이 도시보다 더럽다”는 말은 편견이 아니라 현실에서 비롯된다. 농촌은 공공 상·하수도 인프라가 취약하고 주거지 인근에 축사가 밀집해 악취와 수질오염이 반복된다. 주간함양은 함양군과 유사한 조건의 국내외 지역을 취재해 해결책을 찾고, 현안의 해법을 모색하고자 한다.

호로타 히로후미 사무국장(여자), 시게오카 쿠미로 과장(남자)과 취재진.

"취기판정사는 냄새를 맡고 '심하다, 심하지 않다'고 규정하는 사람이 아닙니다. 냄새 채취부터 패널 구성, 결과 산출과 보고까지 전체 과정을 책임지는 전문가입니다."

취기판정사 호로타 히로후미 사무국장

"각각의 민원 사업장에서 시료를 채취하고 패널들이 냄새를 맡아 봅니다. 예를 들어 A공장 냄새 시료는 10배 희석하면 냄새가 줄지만, B업체는 100배까지 희석해야 줄어드는 경우도 있습니다. 판정사는 그 결과를 지자체에 보고하면, 지자체가 행정 지도 여부를 결정하는 것이죠." - 호로타 사무국장

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (김경민·곽영군)에도 실렸습니다.

눈에 보이지 않고 잡히지도 않는 냄새. 한 번 코끝에 맴돌면 일상 전체를 불편하게 만들기도 한다. 일본은 1996년 악취방지법을 개정하면서 세계적으로 드문 제도를 도입했다. 사람의 후각을 이용해 냄새를 측정하고, 그 결과를 수치화하는 '냄새지수(臭気指数)' 제도다. 이 제도를 실무에서 이끌어 가는 전문 인력이 바로 취기판정사다.도쿄에서 만난 취기판정사 시게오카 쿠미로 과장과 호로타 히로후미 사무국장은 이 제도와 직업의 역할을 이렇게 설명했다.일본은 악취방지법 개정으로 '후각 측정법'을 법정 규제로 채택했다. 이는 화학 분석기기로 악취 성분을 잡아내는 방식이 아니라, 사람의 코를 측정 도구로 삼는 제도다.악취 공기를 무취 공기로 점차 희석해 가면서, 더 이상 냄새를 맡을 수 없는 희석 배수를 기준으로 냄새지수를 산출한다. 화학 분석만으로는 잡히지 않는 복합적 냄새나 미량의 성분도 사람의 후각이라면 감지할 수 있다는 점에 주목했다. 즉, 기술과 인간 감각을 결합한 방식이다.취기판정사는 일본 환경성(環境省)이 인정하는 국가 자격으로, 시험을 통해 선발된다. 자격시험은 필기와 후각검사로 구성된다. 필기시험에서는 악취 행정, 측정 방법, 통계, 지수 산출 실무까지 다루며, 응시생들은 통상 6개월에서 1년 이상 공부하며 준비한다. 응시 자격에는 학력 제한이 없어 누구나 도전할 수 있지만, 합격은 결코 쉽지 않다. 일본 환경성 자료에 따르면 합격률은 매년 30% 미만이다.현장에서 취기판정사의 역할은 체계적이다. 지자체로부터 민원이 제기되면 판정사는 먼저 시료 채취 계획을 세운다. 냄새가 심한 시간대와 기상 조건을 고려해 투명 비닐 봉지에 시료를 담고, 이를 여러 배수로 희석해 '냄새 봉지'를 만든다.이후 6명 패널이 참여한다. 이들은 무취 봉지 두 개와 냄새 봉지 하나를 동시에 받고, 어떤 것이 냄새가 있는 봉지인지 맞히는 과정을 반복한다. 판정사는 패널의 응답을 통계 처리해 최종 냄새 지수를 계산한다.흥미로운 점은 판정 패널 구성이 일반인 참여를 허용한다는 사실이다. 이는 판정의 객관성을 높이기 위한 장치다.일본의 악취 규제는 중앙정부가 아닌 지방자치단체가 중심이 된다. 그래서 지역별 대응은 다르다. 축산업이 활발한 농촌 지자체는 상대적으로 기준이 느슨한 반면, 인구가 밀집한 도시 지역은 훨씬 엄격하다.호로타 사무국장은 "지자체는 판정 결과를 근거로 개선 권고나 행정 지도를 내릴 수 있지만, 중앙정부가 직접 사업장에 패널티를 줄 수는 없다"며 "냄새 문제는 지역 주민과 지자체, 사업장이 함께 풀어야 하는 구조"라고 말했다.또 하나의 특징은 '지속되는 향기'도 악취로 판단될 수 있다는 점이다. 호로타 사무국장은 "커피 공장이 집 근처에 있으면 아침부터 저녁까지 커피 냄새를 맡게 된다. 어떤 사람에겐 좋은 향이지만, 계속된다면 불쾌감으로 변할 수 있다"고 말했다. 결국 냄새 민원은 '악취냐 아니냐'의 문제가 아닌 시간과 지속성이 중요한 기준이 된다.반대로 같은 냄새라 하더라도 민원이 반복되면 지자체가 '악성 민원'으로 분류하는 경우도 있다. 실제 문제가 크지 않아도 행정적으로 골칫덩이가 되는 것이다.취기판정사 제도는 보이지 않는 냄새 문제를 수치화해 관리 가능하게 만든다는 점에서 획기적이다. 일본의 사례는 냄새 민원을 주민 불만 차원을 넘어 전문가 판정 체계로 다루고 있다는 점에서 주목할 만하다.그러나 한계도 있다. 냄새 판정은 결국 인간의 후각에 의존하기 때문에 주관성을 완전히 배제하기 어렵다. 또한 취기판정사라는 직업은 여전히 대중적 인지도가 낮아 수요가 특정 지역에 국한되는 경우가 많다.