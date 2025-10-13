잦은 비에 벼 수확 '발 묶인' 홍성... 마늘 파종도 차질

큰사진보기 ▲농작물 수확시기가 다가왔지만 잦은 비로 농민들의 근심이 깊어지고 있다. 잦은 비로 논바닥이 마르지 않고 질소가 계속 공급되어 벼 키가 예상보다 더 커지고 약해져 도복 현상이 일어나고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲농작물 수확시기가 다가왔지만 잦은 비로 수확이 늦어지면서 농민들의 근심이 깊어지고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

가을 농작물 수확철이 다가왔지만, 연일 이어지는 비로 인해 농민들의 근심이 깊어지고 있다. 예년 같으면 한창 논에서는 콤바인 등 기계들이 수확 작업에 분주해야 할 시기지만, 올해는 이같은 모습을 좀처럼 보기 힘들다. 반복되는 강우로 논바닥이 젖어 기계 진입이 어려운 상황이다.농민들이 서둘러 수확에 나서도 콤바인은 쉽게 빠지거나 고장이 나기 일쑤다. 어렵게 수확한 벼 역시 젖은 상태로는 건조가 힘들고, 건조 중 썩거나 발아해 상품성이 현저히 떨어진다. 특히 수확이 늦어지면서 무거운 벼가 비에 젖어 쓰러지고, 수확량과 품질 모두 감소할 우려가 커지고 있다.홍성군농업기술센터에 따르면 예년에는 홍성 지역 중만생종 벼 수확이 10월 15일부터 일주일간 이뤄졌지만, 올해는 계속된 강우로 논바닥이 마르지 않아 수확 시기가 10여 일 늦어진 10월 25일께로 예상되고 있다. 만생종 벼 수확도 예년보다 일주일가량 늦은 11월 3일경부터 시작될 것으로 보인다.홍성 지역은 추석 연휴와 주말을 포함해 13일 정오 현재까지도 많은 비가 내리고 있다. 9월 일조량은 전년 대비 25% 감소했고, 강우일수는 7일에서 18일로 늘었다. 이로 인해 벼가 제대로 여물지 못하고, 수확 지연으로 곰팡이병, 깨씨무늬병 등 병해와 수발아 현상이 확산돼 농민들은 이중고를 겪고 있다.또한 잦은 비로 인해 논바닥의 질소 공급이 계속되면서 벼의 키가 지나치게 자라고 줄기는 약해지는 도복(쓰러짐) 현상도 일어나고 있다.홍성농업기술센터 관계자는 "병해충 방제를 위한 농약 살포조차 하지 못하는 상황이다"라며 "기상 상황에 따른 병해를 유심히 관찰하고 있다. 수확량 감소는 물론 가축 사료로 사용되는 볏짚 부족도 우려된다"고 말했다.벼농사뿐 아니라 가을철 대표적인 밭작물인 마늘 파종은 더욱 심각하다. 마늘 주산지인 서산, 태안, 홍성 지역은 지난 9월부터 2~3일 간격으로 이어진 비로 인해 땅이 마르지 않아 파종 시기가 늦어지고 있다.젖은 땅에 파종하면 종자가 썩거나 발아하지 않을 가능성이 높고, 시기가 늦어지면 추위로 인해 생육과 작황에 악영향을 줄 수 있다. 홍성의 주 품종인 '홍산마늘'은 예년 기준 9월 말에서 10월 초 사이에 파종이 완료되지만, 올해는 파종 전 작업조차 시작하지 못한 상황이다.홍성농업기술센터 관계자는 "밭 경운 작업을 하지 못해 파종이 지연되고 있다"며 "젖은 밭을 갈면 흙덩이가 생기고, 이 흙덩이는 마르면 굳어져 뿌리를 내리지 못해 모양이 불량해진다. 농가에서는 땅이 마르기를 기다리고 있지만, 시기가 더 늦어지면 품질 저하가 우려된다"고 말했다.한편 기상청은 이번 주말에도 충남을 포함한 수도권과 전라권 등 전국에 비 소식이 이어질 것으로 예보했으며, 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮은 15~23℃ 수준일 것으로 전망했다.