'AI와 함께 농업혁신'… 23일 나주서 국제농업박람회 개막

큰사진보기 ▲2025 국제농업박람회 ⓒ 전라남도 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 국제농업박람회 전시장 관람추천코스 ⓒ 전라남도 관련사진보기

대한민국 농업의 미래상을 제시할 '2025 국제농업박람회'가 오는 23~29일 전남 나주에서 열린다. '농업이 세상을 바꾼다'는 대주제 아래 '인공지능(AI)과 함께하는 농업혁신, 생명 키우는 케이(K)-농업'이라는 슬로건으로 열리는 박람회에는 25개국 380여 개 기관이 참여한다.박람회는 관람객이 농업의 가치를 직관적으로 체험할 수 있도록 5개 주제의 '마당(田)'으로 구성됐다. 실물과 체험 중심으로 설계된 각 마당은 농업의 현재와 미래를 오감으로 느끼고 배우는 경험을 선사할 것으로 기대된다.'상생마당전'에선 스마트팜과 드론 체험이 가능한 직업 체험관, 청년 농부 창업 지원을 돕는 청년창업농마켓, 전남 농산물 패션쇼 등 다양한 문화 프로그램을 즐길 수 있다.'농업미래전'은 박람회의 심장부로, AI 기술이 이끄는 미래 농업을 체험할 수 있다. AI 스마트팜, 기후변화 대응 품종, 우주 시대 먹거리 기술 전시와 글로벌 선두 기업 자율주행 트랙터 체험, 로봇견 시연 등 첨단 기술을 경험할 수 있다.'농업산업전'은 최신 농기계와 스마트팜 기술, 농자재 전시 및 판매 부스를 통해 농업 생산성을 높이는 산업 기술과 정보를 교류한다. '비즈니스전'은 K-농업의 글로벌 교류와 수출 확대의 장이다. 16개국 50여 해외 바이어 초청 수출 상담회와 월드 푸드테크 포럼, 국제 커피 심포지엄 등 국제 학술대회가 열린다.'힐링치유전'에선 풍요의 정원, 아열대 식물원, 고구마·감 수확 체험, K-커피 홍보관, 반려문화놀이터 등 자연 속 휴식과 오감 체험을 제공한다.박관수 전남도 국제농업박람회 사무국장은 "이번 박람회는 단순히 기술 전시를 넘어, 기후 위기 속에서 농업의 가치를 재발견하고 인류 미래를 논의하는 장이 될 것"이라고 말했다.