[단독] 대통령 지시 다음날 백해룡 "권한 생기면 반드시 발본색원"

▲2023년 10월 10일, 당시 영등포경찰서 형사2과장이던 백해룡 경정이 국내 밀반입한 필로폰 74kg을 유통한 한국, 중국, 말레이시아 3개국 국제연합 마약 밀매 조직을 검거했다고 밝힌 뒤 증거물을 보이고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기