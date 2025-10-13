전남도, 장학생 868명 모집... 총 9억 5700만원 지원

전라남도와 전남인재평생교육진흥원은 2025년 하반기 전남인재육성 장학생을 오는 31일까지 모집한다고 13일 밝혔다.
신청 대상은 공고일 기준 학생 본인 또는 보호자(부 또는 모, 후견인)가 1년 이상 계속해서 전남도에 주민등록이 돼있는 초·중·고등학생과 대학생, 공고일 기준 전남도에 1년 이상 체류 중이며 남은 체류 기간이 6개월 이상인 외국인 유학생이다.
선발분야는 ▲전남인재 장학금 ▲전남정착 장학금 ▲특별지정 장학금 총 3개의 분야 15종이다. 장학생 868명에게 장학금 9억 5700만 원을 지원한다.
전남인재 장학금은 다자녀 가정의 경제적 부담을 줄여줄 다자녀 장학금, 긴급지원 대상자 등을 지원하는 상시 장학금 등 4종이다. 313명을 지원한다.
전남정착 장학금은 대학생의 창업 활동을 지원하는 벤처창업 대학생 장학금, 외국인유학생 장학금, 산학협력 취업패키지 장학금 등 5종이다. 316명을 지원한다.
특별지정 장학금은 지역 및 수혜자가 특정된 장학금으로 하반기에 전남학숙, 5·18민주유공자 자녀, 전남-전력거래소 지역상생, 전남-한전KPS 지역상생, 전남-aT 지역상생, 전남-KISA 지역상생 등 총 6종이다. 239명을 모집한다.
신청기한은 31일까지며, 전남인재평생교육진흥원 누리집(www.jntle.kr
)에서 온라인으로 신청하거나 해당 기관에서 방문 접수하면 된다. 자세한 사항은 전남인평원 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.