'김건희표' 마음투자사업 곳곳에 '구멍' ...부정 결제 올해만 296건

큰사진보기 ▲김선민 조국혁신당 대표 직무대행. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국민 마음투자사업 이상결제내역 점검결과(단위 : 건) ⓒ 김선민 국회의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲김제시 A센터 이상결제내역추정 건수 및 비용 (단위 : 건,원) ⓒ 김선민 국회의원실 관련사진보기

지난 정부 때 김건희 여사 관심 사업으로 논란이 일었던 '전국민마음투자 지원사업'(마음투자사업)이 부실하게 운영돼 왔다는 지적이 나왔다. 부정 결제 사례만 약 300여 건에 달했으며, 인공지능(AI)으로 상담 기록을 허위로 작성하는 사례도 적발됐다.13일 국회 보건복지위원회 소속 김선민 조국혁신당 의원이 보건복지부와 한국사회보장정보원에서 제출 받은 자료에 따르면 올해 1~8월까지 마음투자사업의 부정 의심 결제가 296건인 것으로 집계됐다.상담사나 이용자가 해외 체류 중일 때 결제된 사례가 273건, 심야인 오후 10시부터 오전 7시 결제된 사례가 23건이었다. 이 중 152건은 상담사가 사실을 인정하고 자진해 결제를 취소했다. 이는 실제 상담 서비스를 제공하지 않고 정부 지원금을 받은 것으로 추정되는 사례다.마음투자사업은 우울·불안 등 정서적 어려움을 겪는 국민에게 전문 심리 상담 서비스를 제공하겠다는 취지로 지난해 7월부터 사업비 7892억 원을 들여 추진 중이다. 정신건강복지센터, 정신의료기관 등에서 심리 상담이 필요하다고 인정되거나 국가건강검진에서 중간 정도 이상의 우울(우울증 선별검사 10점 이상)이 확인되는 서류를 발급받으면 모두 8차례 상담을 받을 수 있다.비용은 회차당 7만∼8만 원으로, 본인부담금은 소득 수준에 따라 0~30% 차등 부과된다. 윤석열 정부는 임기 내 100만 명을 지원하겠다고 밝혔지만, 실제 이용자는 올 6월까지 1년간 이용자는 8만8318명에 그쳤다.공개된 자료를 보면 사업 실적을 부풀리기 위한 정황이 곳곳에서 드러났다. 전북 김제시의 한 상담센터의 경우 대학교수를 겸직하고 있는 센터장 A씨가 출강한 시간에 상담센터의 상담 비용이 결제된 것으로 확인됐다. 또 정해진 상담 시간(50분)이 채 끝나기도 전에 다음 상담 결제가 이뤄지는 등 부정 결제 정황도 포착됐다. 특히 김 의원실이 확보한 녹취록에는 센터장 A씨가 무자격자에게 "챗GPT로 상담 기록을 작성해 달라"고 요구하기도 했다.김제시가 해당 센터에서 상담받은 상담자 119명을 조사한 결과 '상담장소 기관방문 위반' 42명, '서비스 제공기록지 대리 서명' 2명, '1회 상담 50분 이상 미준수 및 1:1상담 원칙 위반' 2명을 확인됐다. 김제시는 위반 사항 중 1회 상담 50분 이상 미준수 및 1:1 상담 원칙 위반 사실만 인정하고, 해당 센터가 받은 상담비용 7614만 원 중 109만 원(1.4%)만 환수 조치했다.하지만 이는 김 의원실의 조사 내용과 차이가 있었다. 한국사회보장정보원으로부터 제출받은 서비스 결제 기록 996건과 센터장의 대학 강의 일정 등을 비교한 결과 164건은 강의 시간에 결제가 이뤄졌다. 또 상담이 진행되는 사이에 중복으로 결제된 건수도 67건이었다. 그럼에도 보건복지부는 지난해 김제시를 사업 시행 우수 지자체 대상으로 선정하고, 포상금 2000만 원을 지급했다.이는 현장 관리보다 실적 채우기에만 급급했음을 스스로 증명했다는 지적이다. 김 의원은 "상황이 이러한데도 복지부의 관리 감독 지침은 '시·군은 관내 등록 제공기관의 일정 비율 이상에 대해 연 1회 이상 현장 조사를 실시한다'고 명시한 것이 전부였다"며 "막대한 예산을 들인 바우처 사업이 허술한 설계와 관리 부실로 국민의 신뢰를 잃고 있다"고 지적했다.그는 이어 "이러한 사례는 빙산의 일각일 수 있으므로 단순히 부정수급액을 환수하는 사후약방문이 아니라, 복지부 주관의 특별감사를 실시하고 이상결제 탐지 시스템 전면 재설계 등 근본적인 제도 개선이 시급하다"고 주문했다.