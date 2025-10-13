박형준 부산시장 "계엄 잘못됐지만, 입법독재 빌미 제공했다"

큰사진보기 ▲박형준 부산시장과 시사평론가인 진중권 광운대 특임교수가 12일 부산 벡스코에서 '대한민국 민주주의 이대로 괜찮은가?'를 주제로 시사대담 행사를 열고 있다. ⓒ 박형준의 생각TV 관련사진보기

내년 지방선거에서 3선 연임에 도전하는 박형준 부산시장이 계속 대정부·대여 목소리를 키우고 있다. 이번엔 '대한민국 민주주의, 이대로 괜찮은가'를 주제로 시사평론가 진중권 광운대 특임교수와 대담에 나섰는데, 이날 자리는 이재명 대통령과 여당을 겨냥한 말로 대부분 채워졌다.12일 부산리부트청년포럼 주최 시사대담(부산 벡스코)에서 진 교수와 만난 박 시장은 "완장 권력 같은 모습을 너무 많이 보이고 있다. 완장 찬 사람들이 자기 마음대로 해도 된다? 그것을 마치 개혁이라는 이름으로 포장하고 있다"며 이재명 정부의 집권당인 더불어민주당을 맹비난했다.이는 사회자가 지난달 사회관계망서비스에 쓴 '인민민주주의' 글과 관련해 질문을 던지자 내놓은 답변 가운데 하나였다. 당시 조희대 대법원장 대선 개입 의혹 등의 여당 공세를 둘러싸고 그는 "완장·선동·위선 민주주의 등 가짜 민주주의"를 주장하며 독재로 가고 있단 경고성 메시지를 내놨다.이날은 '완장 권력' 주장에 더 못을 박았다. 박 시장은 "사실은 자기에 반대하는 사람들, 세력을 쳐내는 수단으로 (개혁을) 이용하면 그게 완장 찬 권력이 되는 것"이라며 "지금 나타나는 현상은 완장과 선동과 위선이 함께 발현되고 있어 정말 크게 우려하지 않을 수 없다"라고 말했다.검찰청 해체 역시 강하게 문제 삼았다. 민주당과 범여권의 정부조직법 개정안 국회 의결, 국무회의 통과가 "헌법에 대한 심각한 도전"이라는 것. 그는 검찰청 일부에 '정치 검찰'이 있다고 하더라도 과도한 결정이라며 이번 결정을 "입법독재"로 몰아붙였다.검찰을 준사법기관이라고 말한 박 시장은 "이걸 없애려면 굉장히 포괄적인 국민적 공감대와 합의가 있어야 한다"라며 '해체 반대' 의사를 분명히 했다. 사법부 불신에서 비롯된 내란 전담재판부 설치 시도 역시 "결국 정치재판을 하겠다는 것"이라며 "(민주당이) 민주화의 이름으로 반민주를 하고 있다"라고 공격했다.파면된 전직 대통령 윤석열씨의 12.3 비상계엄 대목에선 '민주당 원인 제공'을 외치는 보수·극우 진영 일각과 시각을 같이 하기도 했다. 그는 내란 사태에 대해 "잘못된 일시적 판단, 씻을 수 없는 일" "국민을 배신한 결과"라며 날을 세웠지만, 민주당 일부 책임론 주장도 이어갔다.박 시장은 "입법독재를 했기 때문에, 계엄은 굉장히 잘못된 것이지만 계엄을 하는 과정에서 그런 것을 또 빌미로 일종의 빌미를 제공해준 측면이 있다"라며 "(비상계엄 뒤로) 새로 권력을 잡은 정부의 국정 운영 방식을 보면 권력을 마음대로 사용하지 말라는 원칙을 지키지 않고 있다는 게 제 판단"이라고 말했다.강성이 주류가 된 국민의힘과 극렬 지지층을 상대론 성찰도 언급했다. 박 시장은 보수라면 헌법이 규정하는 제도를 존중하고 이를 마음대로 와해시키거나 이용하려고 해선 안 된다면서, 특히 이념을 앞세우기보단 현실에 기반해 이를 개선해나가는 실용주의를 잃지 말아야 한다고 제안했다.정치와 민주주의를 화두로 한 대담이었으나 지역 얘기는 빠지지 않았다. 이재명 정부가 추진하는 동남권투자공사를 두고 박 시장은 "산업은행이 고래라고 한다면 투자은행은 참치 정도다. 일단 참치라도 받아보자 이런 생각을 했는데 최근엔 이것이 고등어쯤 되는 투자공사로 가고 있다. 또 이를 부산만 아니라 권역별로 만든다고 하니 의미가 없다"라고 비판했다.