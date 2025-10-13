귀농3년차 부부의 조언, "3년을 공부-실습에 바치세요"

큰사진보기 ▲윤상열·황성숙 사과농가 부부 ⓒ 주간함양 관련사진보기

새벽 3시 알람이 울리면 윤상열(71) 씨는 책상 앞에 앉는다. 병해충 주기, 품종별 성숙 일수, 미생물 제제 활용법 등을 3~4시간 복습한 뒤, 해가 뜨기 전 밭으로 나간다. 오전 6시 '출근'은 일과의 구호다. 도시에서 직장 다니듯 사과밭을 '회사'로 삼은 윤상열씨와 "사과밭은 내 놀이터"라고 웃는 아내 황성숙(57) 씨. 귀농 3년 차, 지곡면과 안의면에서 사과 농사를 짓는 이들 부부는 함양에서 주목받는 신예 사과 농가로 성장하고 있다.둘은 오랜 시간 경기도 일산에서 살아왔다. 귀농을 결심한 데는 분명한 이유가 있었다. 황성숙씨는 "연로하신 어머니를 모실 터전을 찾다가 지명만 알고 찾은 함양에 첫눈에 반했다"라고 말했다. "산세가 아늑하게 마을을 감싸주고, 물이 맑고 공기가 좋아요. 강원도처럼 험하지도 않고, 너무 도시적이지도 않은 그 균형이 마음에 들었죠." 윤상열씨는 "살수록 더 좋아지는 것 같다"며 공기와 경치, 재해 위험이 상대적으로 적은 환경이 농사에 큰 힘이 된다고 덧붙였다.하지만 정착의 출발은 녹록지 않았다. 임대 과수원은 드물었고, 집도 구하기 어려웠다. 어렵사리 터전을 마련한 끝에 '배우는 1년'이라고 스스로 정했다. 군의 교육 프로그램을 찾아 농업기술센터에서 이론과 실습을 받았고, 현장에서는 새벽부터 밤까지 손과 눈으로 사과나무의 생리를 익혔다. 황성숙씨는 "처음엔 좋은 꽃과 좋은 열매를 구분도 못 했는데 매일같이 출퇴근하다 보니 가지 하나, 눈 하나가 읽히기 시작했다"고 말했다.성장은 스승과의 동행에서 속도가 붙었다. 영동의 '다축' 선구자, 문경의 '갱신' 거장을 찾아 1~2년 사이 70여 차례 왕복했다. 윤상열씨는 "새 방법과 옛 방법을 양쪽에서 배우고 내 밭에 맞게 섞었습니다. 장점의 믹스가 내 매뉴얼이 된 셈이죠" 그는 오늘도 새벽 3시에 공부하고, 낮에는 열 몇 시간 이상 밭에서 보낸다. "이 일은 머리만으로는 안 됩니다. 손과 마음이 함께 움직여야 합니다." 부부는 "도시 사람들은 주말이 있지만 우리는 휴일이 없어요. 그러나 사과나무 앞에 앉아 있으면 집보다 더 편합니다"라고 입을 모은다.재배의 방향은 분명하다. 미생물 기반의 병해충 관리와 농약·비료는 최소 투입. 윤상열씨는 "초기부터 미생물 제제를 도입해 해충의 유충·알 밀도를 낮추고 병원균 압력을 줄입니다. 농약은 절반 수준, 비료는 거의 주지 않아요"라고 설명했다. 자가 면역력을 키운 나무가 병에 덜 걸리고, 과실의 발육도 안정적이라는 판단 때문이다.품종과 수형 선택도 철저히 계산했다. 귀농 첫해 1500평에 부사 신품종 'K1'(4~5년생)을 들였고, 이듬해에는 다축 수형으로 2000평 900주를 식재했다. 구성은 K1 200주, 시나노골드 200주, 홍로 계열 '별하' 500주. 또 다른 5000평 가운데 1000평은 홍로로 현재 수확을 끝냈고, 4000평에는 40년생 '동북 7호 부사'를 관리 중이다.판매는 인터넷 쇼핑몰 대신 직거래와 공판장을 병행한다. 첫해부터 꾸준히 사 먹은 단골들이 다음 철을 '기다리는' 흐름이 생겼다. "색은 예쁜데 맛이 없는 사과를 경험한 분들이 결국 맛으로 돌아온다"는 게 부부의 체감이다. 함양 사과의 장점도 분명히 말한다. "홍로는 개화 후 135일, 후지 계열은 180일… 품종마다 성숙 일수가 있어요. 위도가 높은 곳은 가을이 빨라 색은 빨리 나지만, 생육 일수를 못 채우면 당산비·향·식감이 모자랍니다. 함양은 그 날짜를 채우기에 유리해요."숫자는 거짓말을 하지 않는다. 귀농 3년 차, 올해 예상 매출은 "약 3억 원". 윤상열씨는 "제 나이가 70을 넘겼는데 몇 년 만에 여기까지 왔으니 행운이죠. 그러나 행운은 꾸준함이 가져다준 겁니다"라고 말한다.내년에는 다축 2000평을 추가해 약 1만 평 정도를 바라본다. 장기적으로는 4만~5만 평 규모로 키워 고급 유통과 백화점 납품이 가능할 만큼 '양과 질'을 동시에 확보하겠다는 계획이다. 또 브랜드 네이밍을 정한 뒤 상표 절차를 밟을 계획이라고.그 꿈의 바탕엔 '함양 찬가'가 있다. 윤상열 씨는 말한다. "옆 동네에 비가 퍼부어도 여긴 잦아들 때가 많아요. 눈도 덜 쌓이고, 바람도 순합니다. 산이 둘러싸인 지형이 기후 스트레스를 완충해주는 느낌이랄까요." 그래서일까. 도시에서 사회단체장을 맡고, 일에서 인정받던 시절보다 지금이 더 행복하단다. "몸은 고단하지만 행복감은 그때의 배 이상입니다."귀농을 준비하는 이들에게 남긴 조언은 현실적이다. 윤상열씨는 "죽었다 생각하고 3년을 공부·실습에 바치세요. 선진지 견학보다는 '스승'을 찾아가 몸으로 배우세요"라고 말했다. 황성숙씨는 마음의 전환을 강조했다. "특히 부부 귀농이라면 도시에서 누리던 안정감에 대한 미련을 내려놓아야 해요. 삶의 방식을 바꾸지 않으면 이곳에 뿌리내리기 어려운 것 같습니다."사과밭은 오늘도 출근을 기다린다. 아침이면 부부는 다시 사과밭으로 향한다. 함양의 맑은 물과 산, 그리고 두 사람의 손으로 일군 시간 위에서, 빨갛게 여문 내일이 조금씩 분홍빛으로 물들고 있다.