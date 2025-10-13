국감 첫날, "이재명·우원식·민중기·김현지·봉욱 국감장 세우자"는 국힘

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲송언석 국민의힘 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국정감사 첫날, 국민의힘은 "민중기 특별검사, 김현지 대통령실 제1부속실장, 봉욱 대통령실 민정수석을 국감장에 반드시 세워야 한다"고 주장했다.나아가 더불어민주당의 조희대 대법원장 증인 출석 압박에 대해서는 "(그런 식이면) 이재명 대통령도 대통령실 국감에 나와야 할 것이고, 우원식 국회의장도 국회사무처 증인으로 나와야 한다"고 받아쳤다.국민의힘은 이재명 정부 첫 국감이 시작되는 13일 오전 8시 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 열었다. 이날 회의에 참석한 지도부는 최근 김건희 특검팀(특별검사 민중기)의 조사 이후 사망한 양평군 공무원을 애도하기 위해 모두 검은색 상복과 넥타이를 착용한 모습이었다.이와 관련 장동혁 대표는 "정치권력의 폭주를 국민께 알리기 위해 민 특검을 반드시 국감장에 세워야 할 것"이라며 "양평 공무원의 극단적 선택에 대해서 민 특검은 강압과 회유가 없었다고 밝혔다. 공무원 진술서에 나와 있는 심리적 압박감과 강압, 회유가 특검에게는 기본값이기 때문에 없었다고 밝힌 것 같다"고 했다.이어 "이재명 대통령도 모든 부처에 '국감에 적극 협조하라'고 지시했다"며 "국민의힘은 이번 국감을 통해 정치권력의 폭주, 행정 권력의 은폐, 사법 권력의 남용을 철저히 파헤치겠다. 행정 권력의 은폐를 밝히기 위해 반드시 김 실장을, 이진숙 전 방통위원장 체포와 관련해 사법 권력의 남용을 밝히기 위해 봉 수석도 국감장에 반드시 세워야 할 것"이라고 주장했다.그러면서 "국민의힘은 모든 상임위가 민생 싸움터라는 각오로 국감에 임하겠다. 107명 전원이 밤샘 각오로 전력을 다해 국감에 임하겠다"며 "국감을 통해 정치 권력의 폭주, 행정 권력의 은폐, 사법 권력의 남용을 철저히 파헤치겠다"고 강조했다.송언석 원내대표는 "민주당이 오늘 국감에 조희대 대법원장을 출석하라고 협박하고 있다. 자기들 마음대로 되지 않으면 동행명령을 발부하겠다고 한다"며 "아주 오만하고 야만적인 사법부 협박"이라고 평가했다.그는 "조 대법원장이 국감 증인으로 나와야 한다면 이 대통령도 대통령실 국감에 나와야 할 것이고, 우원식 국회의장도 국회사무처 (국감의) 증인으로 나와야 한다"며 "그런데 대통령실 국감에 이 대통령은커녕 김현지 전 총무비서관조차도 못 부르겠다는 게 민주당의 입장 아니겠나"라고 목소리를 높였다.이어 "국회 법제사법위원회에서 조 대법원장을 굳이 증인으로 부르겠다는 속셈은 이 대통령 공직선거법 위반 재판의 유죄 파기환송 판결에 대해 그 책임을 국감장에서 묻겠다는 것"이라며 "결과적으로 사법부의 대선 개입 의혹 진상 규명이 목적이 아니라, 이재명 무죄 조작을 위한 민주당의 노골적인 재판 개입으로 볼 수밖에 없다"고 주장했다.회의 직후 취재진과 만난 박성훈 수석대변인은 '민 특검, 김 부속실장, 봉 민정수석을 국감에 부르는 것은 여당과 협의가 어려울 것'이라는 지적에 "국민이 얼마나 이 부분에 대해 공감해 주느냐가 관건"이라는 원론적인 답만 내놓았다.박 수석대변인은 "이번 사안을 통해 많은 국민이 지금 진행되는 특검이 얼마나 무도하고, 죄 없는 사람들을 겁박해 잘못된, 불행한 결과로 이끄는지 잘 보고 있을 것"이라며 "국민적 분노와 규탄의 목소리를 관철하도록 하겠다"고 부연했다.