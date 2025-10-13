트럼프 "중국 문제 걱정 말라... 시진핑과 관계 좋아"

큰사진보기 ▲중동 방문길에 오르는 트럼프 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 미중 무역 갈등 우려가 커지자 "미국은 중국을 도우려는 것"이라며 한발 물러섰다.트럼프 대통령은 12일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 "중국에 대해 걱정하지 말라(Don't worry about China)"면서 "모든 일이 잘될 것"이라고 말했다.이어 "매우 존경받는 시진핑 중국 국가주석이 잠시 안 좋은 순간을 겪었을 뿐"이라며 "그는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지"라고 강조했다. 그러면서 "미국은 중국을 해치려는 것이 아니라 도우려는 것"이라고 덧붙였다.트럼프 대통령은 이날 가자 전쟁 평화 협상을 위해 이스라엘로 가는 대통령 전용기 안에서도 기자들을 만나 "나는 우리가 중국과 잘할 수 있을 것으로 생각한다"라고 말했다.또한 "나는 시 주석과 좋은 관계를 맺고 있다"라며 "그는 매우 강인하고 똑똑한 사람이다. 중국의 훌륭한 지도자"라고 치켜세웠다.그는 11월 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다는 계획이 변함없느냐는 질문에 "지금은 그렇다"라면서도 "어떻게 될지 지켜보자"라고 답했다.이어 "11월 1일은 나에게 아득히 먼 미래와 같다. 다른 사람들에는 코앞에 있는 것처럼 느껴지겠지만, 나는 먼 미래처럼 느껴진다"라고 말하면서 관세 부과 전까지 협상의 문을 열어 놓았다.앞서 트럼프 대통령은 지난 10일 중국이 희토류 수출 통제를 강화하자 중국에 100% 추가 관세를 내달 1일부터 부과하겠다며 맞대응에 나섰고, 이달 말 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 예정됐던 시 주석과의 정상회담도 취소할 가능성을 시사했다.그러나 이날 발언은 중국과의 대화를 통해 무역 갈등이 완화될 수 있다면서 손을 내민 것으로 풀이된다.중국 상무부도 전날 입장문에서 "우리는 싸움을 바라지 않지만, 그렇다고 두려워하지도 않는다"라며 "만약 미국이 고집대로 한다면 중국도 단호히 상응 조치를 취해 정당한 권익을 수호할 것"이라고 밝혔다.중국은 미국의 반도체 설비 수출 통제와 중국 해운·조선업에 대한 무역 제재를 비판하면서 "미국이 잘못된 결정을 신속하게 바로잡고, 양국 정상이 한 합의를 가이드로 삼아 경제·무역 협상 메커니즘의 역할을 계속 발휘해야 한다"라고 촉구했다.골드만삭스의 앤드류 틸튼 수석 이코노미스트는 AP통신에 "최근의 동향은 지난 몇 차례 미중 정상회담에서 그랬던 것처럼 잠재적 결과가 더 다양할 수 있다는 것"이라며 "가장 가능성 있는 시나리오는 양국이 지난 5월 합의한 관세 인상 중단이 추가로, 아마도 무기한 연장되는 것"이라고 전망했다.반면에 <뉴욕타임스>는 "중국의 희토류 수출 통제와 트럼프 대통령의 관세 위협은 두 강대국의 평온함이 얼마나 빨리 대립으로 바뀔 수 있는지를 보여줬다"라면서 "양측은 둘 다 자신이 유리하다고 생각하고 있으며, 서로 물러서지 않는다면 적대 행위는 무역을 넘어 다른 분야로 확산될 것"이라고 지적했다.제미이슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 이날 <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 "양측 간 대화 채널은 열려 있다"라며 "우리는 다시 일주일 전의 안정된 상황으로 돌아가는 길을 찾고 싶다"라고 말했다.그러면서 "대통령은 그 시기에 아시아(한국에서 열리는 APEC 정상회의)에 있을 예정이며 시 주석도 그럴 가능성이 높다"라면서 "양측이 대화할 의지가 있다면 대통령은 언제나 그렇듯 대화할 준비가 돼 있다"라고 강조했다.