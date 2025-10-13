"'막말 동종범죄 재범' 김미나 창원시의원, 국힘 책임져야"

[관련기사]
'이태원참사 모욕' 국힘 시의원이 또... 민주당 "쓰레기 같은 망상"
국민의힘 김미나 창원시의원이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글과 관련해 형사고발을 당했다. 더불어민주당 경남도당(수석부위원장 이재영)과 창원시의원단(대표 김묘정)은 13일 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 연 뒤 김 의원에 대한 고발장을 경찰에 제출했다.
김 의원은 사회관계망서비스에 윤석열 정부 때 일어난 10·29 이태원참사의 유가족을 비하하는 글을 올려 모욕 혐의로 1심과 항소심에서 선고유예 선고를 받았다.
최근 김 의원은 사회관계망서비스에 이재명 대통령과 김현지 대통령실 제1부속실장을 두고 "아무래도 경제공동체 같죠?", "자식을 나눈 사이가 아니면?"이라는 글을 올렸다가 삭제하기도 했다.
김미나 의원의 행위에 대해 민주당 창원시의원단은 "또다시 막말, 이제는 명백한 '동종범죄 재범'이다"라며 "김미나 의원은 이태원 참사 유가족을 모욕한 혐의로 징역 3개월, 선고유예 2년을 선고받고도 반성과 자숙의 기미조차 보이지 않았다. 이번에도 SNS에서 '자식을 나눈 사이냐'는 등 성적 비하성 막말을 퍼뜨리며 또 다시 사회적 공분을 자아내고 있다"라고 직격했다.
이들은 "이것은 단순한 부주의가 아니라, 법원이 이미 판단한 '모욕죄'와 동일한 성격으로 동종범죄의 재범이다"라며 "이는 사법의 선처를 조롱한 행위이며, 그 선처를 시민에 대한 조롱과 정치적 오만으로 되갚은 결과다"라고 강조했다.
민주당 의원들은 김 의원의 소속 정당인 국민의힘을 향해 "반성없는 동종범죄 재범의 책임은 국민의힘에 있다"라며 "2023년 12월, 창원시의회는 김미나 의원의 이태원 참사 관련 막말에 대해 윤리심사자문위원회의 '제명' 권고를 받았다. 그러나 당시 국민의힘은 '잘못을 인정하고 있으니 제명은 과하다'며 김미나 의원을 감쌌다"라고 비판했다.
이어 "그 결과, 김미나 의원은 겨우 출석정지 30일이라는 솜방망이 징계로 끝났다. 그리고 지금, 시민들이 두려워했던 일이 그대로 반복된 것이다"라며 "국민의힘의 제식구 감싸기가 또 하나의 막말을 낳았으며, 그 책임을 이제 국민의힘이 져야 한다"라고 덧붙였다.
민주당 의원들은 "이번 사안은 공직자 품위유지 의무 위반, 시민 명예 훼손, 반성의 부재로 규정하고, 창원시의회 윤리특별위원회 제소 절차에 착수할 것"이라며 "의회 윤리와 시민 신뢰를 지키기 위해 최고 수위 징계, 즉 '제명' 요구를 다시 추진할 것이다. 이것은 단순한 정당 간의 정치 문제가 아니라, 창원시의회의 윤리와 민주주의의 존립을 지키는 일이다"라고 강조했다.
국민의힘 창원시의원단에 대해 이들은 "국민의힘은 지난 제명 부결이라는 제식구 감싸기 결정에 대해 창원시민께 사과하고, 더 이상 막말 정치인을 보호하지 말고, 윤리특위의 최고 수위 징계에 즉각 동의하라"라고 촉구했다.
김 의원 관련 재판을 진행했던 창원지방법원에 대해서도 이들은 "김 의원의 이번 행위는 명백한 동종범죄 재범이며, 법원의 선처를 조롱한 사회적 비난 행위다"라며 "따라서 사법의 선처를 조롱한 자에게 유예란 없어야 한다. 재판부는 김미나 시의원의 선고유예를 즉각 취소하고, 시민의 정의와 분노에 응답하라"라고 제시했다.
이재영 수석부위원장은 "김미나 의원이 지방의원으로서의 책무를 망각한 채 지속적으로 사회적 논란을 야기하며 창원시민의 명예를 실추시키고 민주주의의 가치를 훼손하는 것을 더 이상 좌시할 수 없다고 판단했다"라며 "시민의 명예를 실추시키고 민주주의 가치를 훼손하는 김미나 의원의 행위를 좌시하지 않을 것"이라고 말했다.
이 수석부위원장은 "사법 당국은 피고발인의 행위를 철저히 수사하여 법에 따라 엄중히 처벌해야 할 것이다. 법의 엄중한 심판을 통해 김미나와 같은 인물이 공인의 지위에 이를 수 없다는 분명한 선례가 구축되어야 할 것"이라며 "사법적 처벌을 강력히 촉구함과 동시에 김미나 의원의 의원직을 포함한 모든 공직의 즉각 사퇴를 위해 창원시의원단과 함께 모든 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.
이후 더불어민주당 경남도당은 김미나 의원을 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률 위반의 '허위사실적시에 의한 명예훼손죄'로 경남도경찰청에 고발장을 제출했다.
김미나 의원은 2022년 11~12월 사이 자신의 사회관계망서비스에 이태원참사 희생자와 유족에 대해 '나라 구하다 죽었냐', '시체팔이 족속들', '자식 팔아 장사한다' 등이라는 글을 썼다가 삭제했다. 김 의원은 '모욕죄'로 기소되었고 검찰은 벌금 300만원을 구형했다.
1심 재판부는 김 의원에 대해 징역 3개월에 해당하나 선고를 유예했고, 검찰이 항소하자 2심 재판부인 창원지방법원 제1형사부는 항소를 기각했다. 선고유예는 범죄가 가볍다고 판단할 경우 선고를 미루는 것으로, 유예일로부터 2년이 지나면 사실상 없는 일로 해주는 판결이다.
또 이태원참사 유족들이 김 의원을 상대로 냈던 민사소송에 대해, 서울중앙지방법원은 지난 9월 10일 유가족 150명에게 총 1억 4330만원을 배상하라는 판결을 했다.