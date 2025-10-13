입시 중심 한국 vs. 자율 중심 독일, 다른 현실 속 같은 고민

"학교는 민주주의를 배우는 공간이에요. 여긴 그게 일상이었어요."

"민주주의는 제도가 아니라 관계입니다. 신뢰 없이는 자율도, 책임도 자라지 않습니다." - 네트워크 스쿨 교사

큰사진보기 ▲다양한 활동들을 하며 교류 중인 동백작은학교와 베를린네트워크스쿨 학생들 ⓒ 이임주 관련사진보기

"이렇게 안전한 울타리에서 살다가 동백작은학교를 졸업하더라도 사회에 적응할 수 있나요?"

큰사진보기 ▲베를린 네트워크 스쿨에 대해 자세한 설명을 해 주셨다. ⓒ 이임주 관련사진보기

"전세계가 그렇듯 이곳에서도 학부모의 불안이 존재한다. 하지만, 독일이 한국보다 입시 경쟁에서 비교적 자유로운 이유는 단순히 교육 제도 때문만은 아니다. 그 배경에는 교육의 다양성과 사회의 신뢰가 공존한다.

독일은 일찍부터 학생의 진로를 여러 갈래로 나누고 대학 진학만이 '성공의 길'이 아니라 직업학교나 기술학교를 통한 실무 중심 교육도 사회적으로 존중받는다. 졸업 후 안정적인 일자리를 보장한다. 이 때문에 학생과 학부모 모두 '대학 중심의 불안한 미래'에 매달리지는 않는다."

"자유의 사전적의미는 외부적인 구속이나 무엇에 얽매이지 아니하고 자기 마음대로 할 수 있는 상태를 말하잖아요. 이것이 바로 내가 본 네트워크 학교 학생들의 모습이었어요. 굉장히 자유롭고 또 다양했어요. 하지만 자유에는 늘 책임이 따르고 그것이 제가 생각하는 자유에요.

처음 이 학교에 가서 학생들의 설명을 들었을 때 '등교와 하교, 심지어 수업을 들을지 말지조차 스스로 결정하는 네트워크 스쿨 학생들은 어떻게 책임과 자립을 배울까?' 너무 궁금했어요.

네트워크 스쿨 학생들과 교류하며 관찰한 것은 이 학교 학생들은 본인에게 주어진 시간을 어떻게 효율적으로 사용할 것인지를 계획하고 실행한다는 것이었어요. 그리고 그것을 학교와 가정은 신뢰한다는 거에요.

이를 통해 그들은 자유에 당연히 뒤따라 오는 책임이 무엇인지 자연스럽게 배울 수 있을 것이라는 생각이 들었어요. 무엇보다 그들의 움직임엔 불안함이 없어보였어요." - 동백작은학교 학생 17살 서로

큰사진보기 ▲함께 어우러져 한국의 전통놀이를 즐기고 있는 두학교 학생들 ⓒ 이임주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 동백작은학교는 제주에 위치하고 있으며 생태, 인권, 평화의 가치를 실천하며 살아가는 청소년 민주시민 교육 공동체이다. 제주 뿐 아니라 다양한 지역의 14세~19세의 청소년들이 함께 삶의 중요한 가치들을 배우고 실천하며 따뜻한 공동체를 일구며 살아가고 있다. 모두가 평등한 통합교육을 지향하고 있으며 자발적이고 주체적인 배움이 즐거운 '학교를 넘어선 ' 배움의 공동체를 꿈꾸는 곳이다. 2021년 3월에 처음 문을 열었으며, 전국에서 신입생을 모집하고 있다. https://www.dongbaekschool.com/

독일 공정여행 중 학교 교류를 위해 베를린의 네트워크 스쿨(Netzwerk Schule)을 찾은 동백작은학교 청소년의 말이다.이 학교는 학생의 자율과 권리를 중심으로 운영되는 독일의 대표적 민주학교(Demokratische Schule)로, 초등학교 1학년부터 10학년까지의 학생이 한 공간에서 함께 배우며, 출신·성적·장애 여부와 상관없이 입학할 수 있다. 학교는 평일 오전 8시부터 오후 6시까지 개방되고, 학생은 자신이 만든 시간표에 따라 자유롭게 등교한다.복도 한쪽에는 커다란 아날로그 출석게시판이 있다. 학생들은 직접 이름을 옮기며 '오늘은 어디서 무엇을 하고 있는지'를 표시한다. 감시는 없다. 대신 신뢰가 있다. 교사는 지식을 '전달하는 사람'이 아니라 학생과 함께 토론하며 방향을 찾아가는 '동료'이자 '촉진자'이다.또한 학교의 모든 규칙과 결정은 학생총회에서 이뤄진다. 민주주의는 교과가 아니라 학교의 운영 원리 이자 살아있는 삶의 방향이었다.학교에 도착한 동백작은학교 학생들은 각자의 가방에 준비한 선물과 활동 자료를 나눠 담고 교류의 시간을 기다렸다. 네트워크 스쿨 학생들은 직접 학교를 안내하며 교실과 복도, 교실 등 다양하고 흥미로운 공간들을 소개했다. 벽에는 학생들의 자유로운 활동의 결과물들이 가득 걸려 있었다.동백작은학교 학생들은 '평화란 무엇이냐'라는 노래와 케이팝 댄스를 준비해 공연을 했고, 한국 전통 부채 만들기와 놀이 체험으로 서로의 문화를 나눴다. 서로 말은 잘 통하지 않았지만, 금세 친밀해 졌다.점심은 모두 채식으로 준비되었고, 교류의 마지막엔 인스타그램 계정이 오가며 "다음엔 한국에서 만나자"는 약속도 이어졌다.두 학교는 '학생이 학교의 주체'라는 점에서 닮았지만, 서 있는 사회적 토대는 달랐다. 네트워크 스쿨은 2008년 설립되어 현재 약 100명의 학생이 다니며 입학은 선착순이다. 시험도, 면접도 없다.네트워크 스쿨은 정부의 일정 보조를 받으며 지역 문화단체와 연계되어 있다. 그래서 학생들은 학교를 넘어 외부 기업이나 예술기관에서 배움을 확장해 간다. 누구나 원하는 만큼 배우고, 모든 의사결정은 학생총회에서 이뤄진다.반면 한국의 대안학교는 법적 지위와 재정이 불안정한 '비인가 학교'로 존재한다. 입시 중심의 사회 구조 속에서 철학과 실천이 있음에도 늘 주변부로 밀려나 있다. 최근 몇 년 사이, 학생 수 감소와 재정난으로 인해 문을 닫는 학교들도 늘고 있다. 교육청의 보조를 받지 못하거나 학비 의존으로 운영을 이어가기 어려운 곳이 많다.'다양한 교육'을 지탱해야 할 사회적 기반이 약한 현실에서, 이들 학교는 여전히 생존을 걱정해야 하는 교육의 변방에 서 있다.한국의 교육은 오랫동안 '수월성'이라는 이름 아래 낙오자를 전제한 경쟁 구조를 유지해왔다. 능력주의는 노력의 서사를 포장하지만 그 이면에는 탈락자와 낙오자를 만들어내는 잔혹한 선별 시스템이 작동한다.학교는 여전히 비판적 사고와 자율을 기르기보다, 기존 질서를 재생산하는 제도의 일부로 남아 있다. 그 결과, 학생들은 자유보다 통제에 익숙해지고, 배움은 탐구가 아닌 생존의 기술로 전락했다.대안학교 설명회를 하다보면 한국의 많은 양육자들이 같은 질문들을 자주 한다.이 질문은 단지 개인의 불안이 아니라,이 사회가 안전하지 않다는 반증이다.우리는 동백작은학교와 같이 비인가학교인 네트워크 스쿨이 선착순으로 학생을 선발 할 경우 양육자의 불안은 없는지 궁금했다. 이 질문에 네트워크 학교 교사는 다음과 같이 대답했다.한국의 교육은 여전히 입시와 경쟁의 구조 안에서 돌아간다. 학생은 점수로 평가되고, 학교는 대학 진학률로 서열화되며,학부모는 자녀의 행복보다 불안을 관리하는 존재가 된다. 이런 현실에서 대안학교가 시도하는 '배움의 본질을 회복하려는 실천'은 단순한 실험이 아니라 교육의 양심에 가깝다.베를린 네트워크 스쿨의 곳곳을 살펴 보며 동백작은학교 학생들이 본 것은 자율이 방임이 되지 않는 사회, 민주주의가 교육으로 작동하는 구조였다. 자율과 신뢰, 책임이 균형을 이루는 풍경이었다.한국의 학교는 여전히 경쟁의 문법 속에서 학생의 다양성을 허락하지 않는다. 입시제도는 교육을 사회적 이동의 통로로 만들었고, 그 결과 '학교만이 삶을 바꾸는 유일한 길'이라는 믿음이 고착되었다. 그러나 교육은 학교 안에만 존재하지 않는다.학교가 사회를 모두 책임질 수도 없고, 사회 역시 학교에 모든 교육을 위임해서는 안 된다. 배움이 제도에 갇히는 순간, 교육은 살아있는 힘을 잃는다. 교육은 학교만의 일이 아니다.민주주의를 배운다는 것은 함께 사는 법을 배우는 일이다. 하지만 한국의 학교는 여전히 '함께'보다 '앞서기'를 가르친다. 학교가 경쟁을 멈출 때, 온 마을과 사회가 함께 성숙한 민주시민으로 거듭나기를 배울 때, 비로소 민주주의는 교실에서 시작될 것이다.