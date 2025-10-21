한국은 '모르고 넘어간' 스포츠의 날, 일본은 전혀 달랐네

큰사진보기 ▲지난 13일 일본 도쿄도 키타구에 위치한 아지노모토 내셔널 트레이닝 센터가 활짝 문을 열고 시민들을 맞이했다. '스포츠의 날' 행사를 기념해서다. ⓒ 박장식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲'스포츠의 날'을 맞아 아지노모토 내셔널 트레이닝 센터의 복싱 훈련장이 공개되었다. 일본 최초의 여자 복싱 올림픽 금메달리스트, 이리에 세나가 훈련한 곳이기도 하다. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲일본 '스포츠의 날' 행사를 맞이해 열린 스포츠페스타에서 2025 데플림픽 정식 종목인 테니스를 체험하고 있는 어린이들. ⓒ 박장식 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 '스포츠의 날' 행사를 맞이해 일본 도쿄도 키타구에 위치한 아지노모토 내셔널 트레이닝 센터를 찾은 시민들이 배드민턴 국가대표 훈련장을 관람하고 있다. ⓒ 박장식 관련사진보기

지난 10월 15일은 어떤 날이었을까. '어떤 기념할 날이 있었나'라는 대답이 먼저 돌아올 터이다. 매년 10월 15일은 기념일, '스포츠의 날'이다. 1962년 지정된 '체육의 날'을 시작으로 올해 63주년을 맞이하는 스포츠의 날은 법정기념일로서의 의미가 큰 날이다.하지만 '스포츠의 날'이라는 개념을 처음 들었거나, 별다른 의미 없이 달력에만 붙은 날인 줄 알았던 사람들도 적잖을 터. 스포츠는 모든 사람의 일상에 가까이 붙어 있기에 의미가 큰 날이지만, 10월 달력에 함께 붙어있는 '국군의 날'에 크게 인지도가 밀린다. 하다 못해 야구 종목의 올림픽 금메달을 계기로 제정한 8월 23일, '야구의 날'보다도 아는 사람이 적을 정도다.옆 나라 일본도 '스포츠의 날'이 있다. 매년 10월의 둘째 주 월요일, 올해는 10월 13일을 '스포츠의 날'로 기념하는데, 한국과는 분위기가 사뭇 다르다. 도쿄에 위치한 국가대표 트레이닝 센터는 문을 열어 시민들을 맞이하고, 올림픽 경기를 치렀던 경기장에서도 올림픽 선수가 참가한 가운데 다양한 행사가 열린다.일본 도쿄도 키타구에 위치한 아지노모토 내셔널 트레이닝 센터. 국립스포츠과학센터 등이 입주한 데다, 국가대표 선수촌이 위치해 다양한 종목의 선수들이 훈련을 이어가는 이 곳이 13일 활짝 문을 열었다. '스포츠의 날'을 맞아 일본올림픽위원회에서 '2025 스포츠마츠리'를 개최, 국가대표 선수들의 훈련 장소를 관람할 수 있게끔 한 것.정말 문자 그대로 문을 활짝 열었다. 아이의 손을 잡은 가족 단위 관람객들도 여느 축제장을 들어가듯 자유롭게 센터에 입장할 수 있다. 배구, 배드민턴 등 일본에서 인기가 많은 종목들의 국가대표 선수들이 훈련하는 곳을 직접 살펴볼 수 있고, 일본 올림픽 대표팀을 후원하는 아지노모토 역시 부스를 마련하고 이벤트를 펼쳤다.이날 스포츠마츠리에서 공개된 국가대표 훈련장은 복싱과 역도, 유도와 배구, 배드민턴과 체조까지 여섯 개의 종목. 특히 유도 종목은 국가대표 선수들이 훈련하는 2개의 매트를 일반인에 개방하면서 어린이들이 '즉석 대련'에 나서기도 했고, 복싱 훈련장 역시 일반인에게 개방되어 선수들이 훈련하는 샌드백에 직접 묵직한 펀치를 날릴 수도 있었다.가장 많은 이목이 집중되었던 곳은 체조 훈련장이었다. 평행봉과 평균대를 비롯해 안마와 도마, 심지어는 한국에서 익숙하지 않은 종목인 트램펄린까지 갖춰진 체조 연습장에서는 공개 훈련이 펼쳐졌다. 두 개의 평행봉을 오가며 훈련에 나서는 선수들을 보며 관람객들은 경탄의 눈길을 보냈고, 선수들 역시 그런 응원에 흥이 난 듯 훈련에서도 고난도 기술들을 보이며 관람객들을 끌어들였다.스포츠마츠리에서는 각 종목 훈련장을 둘러보는 것 뿐만 아니라 종목 체험도 가능했다. 2020 도쿄 올림픽의 주 경기장으로, 올해 육상세계선수권 경기장으로 쓰였던 도쿄 신 국립 경기장의 허들을 직접 넘어보고, 축구·럭비 경기 때 쓰이는 선수용 의자 역시 앉아볼 수 있었다. 11월 도쿄에서 열릴 데플림픽에서 쓰일 청각장애인 종목 역시 체험할 수 있다.미리 예약을 했다면 올림픽 메달리스트와 함께 하는 프로그램에도 참가할 수 있었다. 2020 도쿄 올림픽에서 펜싱 단체전 금메달을 따낸 우야마 사토루, 2012 런던 올림픽에서 2개의 동메달을 따낸 데라가와 아야 등이 나서 참가자와 함께 교감하는 시간을 가졌다. 사격·탁구 등 여러 종목을 체험하는 한편, 장애인 스포츠 체험 행사도 함께 열려 의미를 더했다.스포츠의 날 행사는 국가대표 선수촌에서만 펼쳐지지 않았다. 도쿄도 관내의 경우 4년 전 올림픽을 치렀던 여러 경기장에서도 스포츠의 날을 맞이해 시민들이, 특히 어린이가 즐길 수 있는 다양한 이벤트가 펼쳐졌다.'일본 무도의 상징'이자 2020 도쿄 올림픽의 유도 경기장이었던 도쿄 치요다구의 무도관(부도칸) 역시 '무술·스포츠 페스티벌 2025'를 열고 스포츠의 날을 맞이한 행사를 열었다. 이날 행사에는 2020 도쿄 올림픽에서 가라테 은메달을 따냈던 시미즈 키유가 토크쇼를 펼치는 한편, 평소 접하기 어려웠던 유도와 검도, 가라테 등 다양한 무도 종목을 체험할 수 있는 기회도 마련되었다.도쿄 신 국립 경기장 옆에 위치한 도쿄체육관 앞 광장에서는 스포츠의 날을 맞이해 '스포츠 페스타'가 열렸다. 여러 부스 행사가 마련된 데다, 국가대표 선수촌처럼 데플림픽 조직위원회가 방문해 다양한 청각장애인 스포츠 체험을 할 수 있도록, 특히 야외 행사장에 맞춘 다양한 종목 체험이 가능케 한 것이 인상깊었다.2020 도쿄 올림픽과 2026 아이치·나고야 아시안 게임의 경기장, 도쿄 아쿠아틱스 센터에서도 수영 장애인·비장애인 국가대표 선수가 체험 행사에 함께 등장했다. 장애인 선수와 비장애인 선수가 함께 체험에 나선 시민들을 지도하고 나섰던 것은 내셔널 트레이닝 센터에서 열렸던 '스포츠마츠리'에서도 봤던 일. 장애인 스포츠와 비장애인 스포츠의 경계가 뚜렷하지 않다는 의미이기도 했다.반면 한국의 올해 '스포츠의 날'은 어땠을까. 10월 15일이었던 이 날은 눈에 띄는 행사가 없었다고 보아도 무방할 정도였다. 국민체육진흥공단이 '체육인 우대 제휴 카드'를 스포츠의 날을 기념해 출시했고, 국민 스포츠 진흥을 위한 '숏폼 공모전'을 진행하기는 했다. 산악인 엄홍길 대장을 공단 홍보대사로 위촉한 소식도 눈에 띈다.하지만 시민들이 마음 놓고 참가하기 좋은 행사도, '스포츠의 날'을 조명할 수 있는 소식도 많지 않아 '국가 기념일이 맞나' 싶은 의문이 들 정도였다. 되려 스포츠의 날로부터 이틀 뒤 있었던 전국체육대회 개막식에 체육계의 모든 역량이 집중되다 보니, 이 날이 진짜 스포츠의 날인 것 같은 착각도 들었을 정도다.스포츠의 하위 종목인 야구에서 2008 베이징 올림픽 금메달을 딴 것을 기념하는, 지난 8월 23일 야구의 날이 공식 기념일이 아님에도 도리어 알차다는 생각이 든다. 한국야구위원회(KBO)는 지난 8월 23일 '야구의 날' 기념 뷰잉 파티를 개최했고, 다른 해에도 팬들을 대상으로 한 이벤트를 열었다. 올해 야구의 날에는 2년 연속 KBO 리그천만 관중 돌파라는 경사로운 소식도 함께했다.물론 한국 '스포츠의 날'이 일본 '스포츠의 날'처럼 많은 행사가 열리기 어려운 요인도 분명히 존재한다. 일본은 1966년부터 60년 가까운 세월 동안 이 날을 공휴일로 기념했기에 여러 행사를 열기 좋고, 2000년대부터 매년 10월 둘째 주 월요일로 공휴일을 옮기면서 많은 시민들이 연휴와 함께 '스포츠의 날'을 즐길 수 있는 환경이 마련되었다.하지만 하위 종목, 야구의 기념일보다 '스포츠의 날'의 인지도가 크게 밀린다면 이것은 행정의 문제일 수밖에 없다. '스포츠의 날'을 달력에만 찍혀 나오는 기념일로 여기지는 않았는지, 문화체육관광부·대한체육회와 대한장애인체육회, 그리고 국민체육진흥공단이 대중과 함께 호흡할 수 있는 좋은 기념의 날로서 스포츠의 날을 함께 활용할 방안을 찾지 않았는지 점검할 필요성이 있다.당장 한국은 '스포츠의 날'이 공휴일이 아닌 만큼, 10월 15일이 포함된 주를 '스포츠의 주'로 활용해 주말을 중심으로 국가대표 선수들과 함께 하는 종목 체험 행사를 개최할 수도 있을 것이다. 공립으로 운영되는 스포츠 시설의 이용 요금을 할인하는 한편, 최근 보존의 중요성이 대두된 서울 태릉선수촌을 일본의 사례처럼 일반에 개방해 스포츠 정책을 홍보하는 등 다양한 행사를 꾸릴 수도 있다.한국은 스포츠를 위한 기념일을 지정한 세계에서 일곱 개 밖에 되지 않는 나라 중 하나다. 유승민 대한체육회장이 'No Sports, No Future'라는 슬로건을 내걸며 스포츠의 중요성을 더욱 높이려 하는 만큼, 대중으로부터 잊혀졌던, 하지만 활용 방안이 무궁무진한 이 기념일을 국민과 스포츠가 만날 수 있는 날로 끌어올리는 것이 필요하지 않을까.