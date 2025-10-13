오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"소영아, 이제 엄마라고 부르면 안 돼."

"왜? 엄마는 엄마잖아."

"이제부턴 엄마 아니지? 선생님이지?"

큰사진보기 ▲남미정 교사와 나 ⓒ 정소영 관련사진보기

"내 엄마가 남미정 선생님이야!"

"소영이는 엄마랑 함께하지만, 다른 친구들은 엄마가 일을 하러 가셨잖아. 엄마가 있다고 말하면 친구들도 엄마를 보고 싶어할 거야. 어린이집에서 엄마는 엄마가 아니라 선생님이야."

"엄마는 나랑 같이 직장 다닐 때 어땠어?"

"좋았지. 내 아이가 먹을 음식, 생활할 공간에서 함께할 수 있다는 게 행복했어."

"아이들을 돌보는 것 외에도 서류 작업이 정말 많았어. 처음 맡은 반은 만 2세 딸기반, 14명의 아이들을 두 명의 담임이 돌봤지. 부모님들을 상대하는 일도 쉽지 않아 늘 긴장했어."

"처음엔 부모 마음을 잘 몰랐어. 왜 책을 안 읽어줄까, 왜 못해줄까 그런 생각을 했지. 그런데 아이를 낳고 키워보니까 알겠더라. 일하면서 아이를 맡기는 게 얼마나 힘든 일인지."

"제가 부주의해서 아이가 다쳤어요. 죄송합니다 어머님."

"그게 왜 엄마 탓이야? 그냥 때려쳐!"

"그게 엄마의 일이야. 아이가 다치지 않고 잘 자라도록 돕는 것. 어린이집에서 선생님은 아이의 또 다른 보호자이자 엄마니까."

"아이들이 졸업하고 찾아오거나, '선생님 덕분에 우리 아이가 행복했어요' 같은 말을 들으면 그동안의 고생이 다 사라져."

"아이들을 사랑하지 않으면 하기 힘든 일이야. 단순히 아이들뿐 아니라 부모까지 존중할 줄 알아야 해. 결국 인간에 대한 사랑이 필요한 일이거든."

"아이 수가 줄다 보니 부모님들의 요구도 훨씬 세밀해졌어. 같은 반이라도 발달 속도나 부모님 성향이 다르니까 신경을 더 써야 하지. 이제는 아이뿐 아니라 부모님까지 살펴야 해."

"아이들이 줄어드는 것도 슬프지만, 아이들과 함께할 수 있던 곳도 사라지는 게 더 아쉬워."

"교사이자 엄마로서의 딜레마가 힘들었어. 내 아이에게 책 읽어줄 시간도 없는데, 직업적으로는 다른 아이들에게 내 아이보다 더 많은 걸 해줘야 했으니까."

"이제 엄마라고 부르면 안 돼."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다.

아침마다 어린이집 문 앞, 나는 늘 같은 질문을 했다.엄마는 내 첫 선생님이었고, 동시에 내 엄마였다. 어린 마음에는 집과 어린이집, 엄마와 선생님 사이의 경계가 복잡하게 느껴졌다.집에서는 나의 엄마, 어린이집에서는 모두의 선생님. 그 작은 경계가 우리만의 비밀이자, 어린 나에게는 매일 확인해야 하는 약속이었다.그렇게 자랑하던 어린 시절의 나에게, 엄마는 조심스레 말했다.엄마는 내게 '엄마'이자 다른 아이에게는 '선생님'이었다. 나보다 더 오래 함께한 그 시간 속에 내가 들여진 것이다.1990년대 초반, 유치원 입학률이 20% 내외였던 시절. 주말 격주 근무에 200명이 넘는 아이들이 오갔던 어린이집에는 엄마가 있었다.엄마는 세 번의 변화를 겪었다. 아이 없이 교사로 일하던 시절, 엄마가 된 교사로서의 시절, 그리고 아이를 다 키운 지금.퇴근 후에도 엄마의 전화는 쉬지 않았다.엄마는 자주 미안했다. 다른 아이로 인해 미안하다고 말하는 엄마를 보며, 나는 속으로 중얼거렸다.그럴 때마다 엄마는 말했다.그 말이 오래 남았다.내가 아닌 다른 아이를 품는 것. 다른 아이의 엄마가 되어줄 수도 있는 게 엄마의 직업이었다.엄마가 웃으며 말했다.출생아 수의 여파는 어린이집에도 닿았다. 코로나 이후 그 변화는 더 뚜렷해졌다.30년 가까이 어린이집에서 보낸 엄마. 폐원으로 인해 의도치 않게 멈춰 선 지금. 엄마의 빈 교실은 우리 사회가 마주한 현실을 보여준다.통계청에 따르면 2025년 7월 기준 전국 어린이집 수는 2만 6180곳으로, 1년 새 1207곳이 줄었다. 2019년 이후 30% 가까이 감소했으며, 0~5세 영유아 인구 역시 16만 5508명에서 15만 9742명으로 감소했다.아이 수가 줄면서, 아이를 돌보던 사람들의 자리도 함께 사라지고 있다.엄마의 말은 담담했지만, 그 안에는 세월과 현실의 무게가 담겨 있었다.엄마에게 무엇이 가장 힘들었냐고 묻자 생각지도 못한 답을 들었다.교사이기 이전에 엄마이고 싶었던 마음, 그 어린 엄마의 딜레마가 지금의 나에게 닿아 아렸다.어린 시절, 어린이집 문 앞에서 나눈 그 약속.그 말은 이제 엄마의 직업을 상징하는 문장이 되었다.그때 엄마와 내가 나눈 비밀은 이제 세상에 꺼내 놓을 수 있는 이야기다.30년 가까이 수많은 아이들과 함께해온 한 사람의 인생. 그리고 그 시간을 가장 가까이에서 지켜본 나의 시선이 지금의 기록이 되었다.돌봄의 자리는 줄었지만, 돌보는 사람의 마음은 여전하다.엄마가 내 첫 선생님이 되어준 것처럼, 이제는 내가 엄마의 이야기를 세상에 전하는 첫 기자가 되고 싶다.