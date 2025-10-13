날씨에 또 발목 잡힌 격렬비열도 투어

▲투어는 실패, 격렬비열도 사랑은 더 뜨거워져 (사)격렬비열도사랑운동본부(이하 운동본부)가 야심 차게 준비한 격렬비열도 투어가 불발됐다. 지난 7월 5일에 이어 12일 두 번째 투어를 시도했으나 또다시 기상 문제가 발목을 붙잡은 것. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲격렬비열도 투어 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

