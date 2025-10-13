뱃소리 공연 후 택견 시연 이루어져

큰사진보기 ▲충주 탄금대 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲목계나루 뱃소리 공연단의 입장 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 목계나루 뱃소리 발굴 육성 사업 리플렛 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲목계나루 뱃소리 공연 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲중앙탑 공원에서 벌어진 택견 한판 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲엿장수와 떡장사 ⓒ 이상기 관련사진보기

엿 사시오 싸구려

둘이 먹다가 하나가 죽어도

죽는지 사는지 모르는 엿

맛이 좋은 엿이란다.

맛을 봐야지 맛을 알지

이리 오라면 이리 오지

딴 데로 가면 거저 주나

얼씨구 싸구나 막 팔어 먹어.

큰사진보기 ▲목계나루 뱃소리 이별가 장면 ⓒ 이상기 관련사진보기

가네 가네 나는 가네 목계나루 떠나가네

잘 있거라 주모들아 변치 말고 잘 있거라.

너와 나에 깊은 정은 상봉할 날 있을 테니

마포나루 댕겨 와서 다시 한번 만나보세.

큰사진보기 ▲택견 한마당을 지원하는 중원민속보존회 풍물단 ⓒ 이상기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 목계나루 뱃소리의 세 번째 공연은 10월 25일(토) 오후 2시부터 중앙탑 공원에서 열린다. 이때도 택견과 합동공연으로 이루어진다.

중원은 충주의 다른 이름이다. 그것은 통일신라시대 충주가 중원경으로 불렸기 때문이다. 한강과 달래강이 만나는 지점에 위치한 충주는 수로 교통의 요지였다. 그러므로 삼국시대 백제, 고구려, 신라가 이 땅을 차지하려고 전투를 벌였다. 진흥왕 때 충주는 신라 땅이 되었고, 삼국통일 후 국토의 중앙에 위치해 중원이라는 이름을 얻게 되었다.충주 땅에는 6세기 우륵이 터를 잡고 가야금 음악을 전파한 탄금대(彈琴臺)가 있다. 탄금대는 가야금을 연주하던 곳이라는 뜻을 가지고 있다. 이때부터 충주는 소리의 도시가 되었다. 우륵은 한강을 따라 오르내리며 가야금을 연주하고 제자들을 양성했다. 한강을 따라 금휴포(琴休浦), 청금정(聽琴亭), 사휴정(四休亭) 같은 지명이 남아 있다. 우륵은 제자인 법지 계고 만덕에게 가야금 음악을 전했다.이러한 가야금 음악과 소리가 강을 따라 전해지면서 중원의 민요가 되고 농요가 되었다. 대표적인 것이 마수리 농요, 모시래 들소리, 목계나루 뱃소리다. 마수리 농요와 모시래 들소리는 달래강변에서 농부들이 농사 지으며 부른 농요다. 목계나루 뱃소리는 한강에서 뱃사람들이 부른 노동요다. 이들 농요와 노동요는 1980년대까지만 해도 들과 강가에서 불려졌다.그러나 모내기의 기계화가 이루어지면서 농요가 현장성을 상실하게 되었다. 1970년대 강을 운행하는 상선이나 떼배가 사라지면서 뱃사공들이 부르던 뱃소리 역시 현장에서 들을 수 없게 되었다. 더 나가 소리를 할 수 있는 농부와 뱃사공이 세상을 떠나며 그 전통의 맥이 끊어질 위기에 처하게 되었다. 또 이를 이어받거나 물려받은 사람도 그것만으로 삶을 영위할 수 없었다.이들을 지원하기 위해 무형문화유산 발굴 지원이 이루어졌고, 충주지역에는 마수리 농요가 충북 무형문화유산이 되었다. 그리고 목계나루 뱃소리가 국가유산청의 미래 무형유산 발굴 육성 사업에 선정되어 지원을 받고 있다. 이 사업은 3년에 걸쳐 가치 발굴, 전승 환경 조성, 전승 체계화를 하도록 하는 것이다. 이를 통해 무형문화유산으로 지정될 수 있도록 지원하고 있다.목계나루 뱃소리 가치 발굴 사업은 3월부터 사업이 시작되었고, 3회에 걸쳐 공연이 이루어진다. 지난 4월 20일 목계나루 강변에서 첫 번째 공연이 있었다. 이때는 목계별신제 프로그램과 함께 진행되었다. 목계별신제의 대표 프로그램으로 목계별신굿, 목계나루 뱃소리, 줄다리기가 진행되었다. 두 번째 공연이 10월 11일 중앙탑 공원에서 진행되었다. 이때는 전통 무예 택견과 한마당을 이루었다.오후 2시부터 50분 동안 목계나루 뱃소리 공연이 이루어졌다. 뱃소리 공연은 여덟 마당으로 진행되었다. 그 중 대표적인 노래가 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리다. 이 공연에는 임창식 회장이 이끄는 중원민속보존회 팀원 50여 명이 참여했다. 이어서 10분 동안 비보이 트래블러 크루(Traveler Crew)의 춤 공연이 있었다. 젊은이들이 펼치는 역동적인 춤사위로 잠시 분위기를 바꿔 놓았다.그리고 3시부터 50분 동안 전통 무예 택견 시범이 있었다. 택견은 어린이팀의 대련이 있고 나서 전문 시연단의 대련이 진행되었다. 어린이팀의 시범이 유희적이고 재미있었다면, 전문 시연단의 시범은 힘이 넘치고 역동적이었다. 휙휙 바람을 가르는 소리와 쿵 넘어지는 소리가 실제 무예를 보는듯했다. 전통무예 택견은 1983년 중요 무형문화재 제76호가 되었고, 현재 국가 무형유산으로 보호받고 있다. 그리고 2011년에는 유네스코 세계무형문화유산에 등재되었다.목계나루 뱃소리는 놀이마당, 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리, 충주 아리랑, 뱃고사, 이별가, 뒷풀이의 여덟 마당으로 이루어져 있다. 놀이마당에서는 뱃소리 참가자 모두가 깃발과 풍물팀의 인도 아래 입장하면서 한바탕 놀이를 펼친다. 본 공연으로 노 젓는 소리, 배 끄는 소리, 돛 내리는 소리가 이어진다. 돛을 내리고 물건들이 좌판에 진열되고, 뱃사공들이 주막에 들어가 술잔을 기울이며 힘겨운 노동의 피로를 푼다.이때 주모들이 부르는 노래가 충주 아라리로 자진 아리랑 계열이다. 충주 아리랑은 자진모리 장단을 활용한 메나리조 음계로, 강을 끼고 있는 내륙지방 충주의 정서와 음색을 보여준다. 이어서 엿장수와 떡장수가 등장해 엿을 팔고 떡을 판다. 이때 불려지는 노래가 엿타령과 떡타령이다. 엿타령은 임창식 중원민속보존회장이 하고, 떡타령은 경기민요 이수자들이 한다. 이들 두 가지 노래는 재미와 흥을 돋우기 위해 도입되었다.이렇게 한판 놀고 난 다음 배는 다시 한양으로 떠나간다. 떠나기 전에 무사 항해를 기원하는 뱃고사를 지낸다. 불교식의 염불 형태로 천신 지신 수신에게 복을 빌고 소원을 빈다. 뱃고사 후 목계나루를 떠나며 부르는 노래가 이별가다. 주모들이 먼저 부르면, 이를 뱃사공이 받는다. 보내는 사람의 슬픔과 떠나는 사람의 아쉬움이 교차한다. 그 때문에 노래가 상당히 서정적이다.목계나루 뱃소리 공연이 끝난 후에 중원민속보존회는 풍물단으로 택견 한마당을 지원했다. 그것은 동작과 움직임으로 이루어지는 택견에 소리로 흥을 돋우기 위해서다. 택견단이 등장할 때 풍물단은 사물놀이와 태평소로 분위기를 고조시킨다. 대련이 끝나 승패가 결정되어 퇴장할 때는 격려의 풍물과 가락을 연주한다. 풍물단장은 꽹과리를 치는 최운성이 맡고 있다. 태평소는 중원민속보존회 임창식이 맡았다. 임창식 회장은 '목계나루 뱃소리'의 노래는 물론이고, 풍물과 태평소까지 못 하는 게 없다.