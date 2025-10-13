기술 혁신이 아닌 은폐의 장치, 스마트축산의 두 얼굴

AD

큰사진보기 ▲시카고 유니언 도축장 및 운송회사 계류장에서 도축을 기다리는 동물들운송과 냉장이라는 두 가지 요소는 시카고 일리노이의 축산업 발전에 기여했다 ⓒ 일리노이주 역사 디지털 자료관 관련사진보기

아무리 생각해도 스마트축산의 핵심은 '똥'이다. 악취와 전염병, 민원과 메탄이 끝없이 솟아나는 그 자리, 모든 더러움이 한데 모여 있는 곳 - 똥더미. 그곳은 축산업의 지속 가능성을 위협하는 근원지이자, 동물이 사라진 자리에 남아, 먹고 배설하는 존재가 살아 있었음을 증언하는 흔적이다.스마트축산은 바로 이 흔적을 스마트기술로 '없애는 것'을 목표로 한다. 정부와 업계는 가축분뇨에서 발생하는 메탄(CH₄)을 정제해 전력으로 전환하고, 그 전기를 다시 농업 현장에 재활용함으로써 '탄소중립형 순환경제'를 달성할 수 있다고 홍보한다.농림축산식품부에 따르면 2024년 기준 전국에서 발생하는 가축분뇨는 연간 5,000만 톤에 달한다. 정부는 이를 관리하기 위해 저탄소 사양관리와 축종별 생산성 향상을 추진하며, 2018년 940만 톤 수준이던 축산 분야 온실가스 배출량을 2030년까지 770만 톤(약 18% 감축)으로 줄이겠다는 목표를 세웠다.'스마트' 기술은 이를 해결할 도구로 제시된다. 센서 기반 자동 온·습도 조절 시스템, 분뇨 수집 및 바이오가스화 설비, 탄소배출 실시간 모니터링 시스템이 설치된 '스마트 축사'는 전국적으로 확산 중이다. 2019년 처음 시범단지가 조성된 이후, 2024년까지 총 5년간 약 368억 원(국고 138억 원, 융자 230억 원)이 투입됐다. 정부는 이를 통해 2027년까지 1000개소 이상으로 확대하겠다는 목표를 세웠다.겉으로 보기에 스마트축산은 기존 축산업의 고질적 문제를 해결하는 미래형 해답처럼 보인다. 하지만 자세히 들여다보면, 이 시스템은 새로운 이야기가 아니라 1970년대 산업축산이 구축한 추출주의(extractivism)의 최신 버전이다.1970년대 미국에서 산업축산이 본격화되면서 돼지고기의 가격을 낮추고 공급을 확대할 수 있었던 기반은 '고기' 자체가 아니라 동물의 모든 부위를 상품으로 전환해 추가 가치를 창출하는 렌더링(rendering) 기술이었다.자본은 동물의 몸에서 얻을 수 있는 것을 닥치는 대로 뽑아내 자원화했다. 고기는 식탁으로 향했고, 뼈는 비료가 되었고, 지방은 양초, 비누, 아스팔트 첨가제로, 힘줄과 피부는 젤라틴과 약 캡슐, 화장품이 되었다. 심지어 폐혈액조차 포유 자돈의 단백질 사료로 재활용됐다.이렇게 만들어진 '낭비 없는 돼지' 서사는 산업축산의 정당성을 떠받쳤다. 버릴 것이 없으니 '경제적'이고 '친환경적'이라는 주장이 덧붙여지면서, 과잉생산 구조는 그대로 유지됐다. 돼지 한 마리를 100% 활용한다는 효율 신화 아래에서, 동물의 존재는 완전히 분절되고 은폐되었다.우리의 일상은 가공된 돼지 입자들과 분리하기 어려울 만큼 얽혀 들어갔지만, 살아 있는 동물의 몸은 사라졌다. 은유나 과장 없이, 동물은 어디에나 있으나 어디에서도 보이지 않는 존재가 된 것이다.이제 한국의 스마트축산은 '스마트·친환경·고부가가치·미래'라는 언어로 그 은폐를 더 치밀하게 조직한다. 정부는 2019년 '스마트축산 ICT 융복합 확산사업'을 시작으로, 2020년에는 19종의 스마트축사 센서 KS 표준을 제정했고, 2023년에는 노후 축사 밀집지역을 재개발해 대형 스마트단지로 전환할 수 있도록 제도를 개편했다.정부는 또한 '스마트축산 패키지 보급사업'을 통해 농가당 최대 1억 원 규모의 장비·운영비를 지원하고 있으며, 2024년 기준 누적 700여 농가가 참여하고 있다. 여기에 '바이오가스화 시설'도 포함되어 있는데, 축산분뇨 1톤당 약 20㎥의 메탄가스를 생산할 수 있어, 정부는 이를 '탄소중립 실현의 핵심 축'으로 보고 있다.하지만 기술은 '혁신'이 아니라 오래된 '은폐의 장치'다. 스마트축산의 센서와 데이터는 일부 현상을 '보이게' 만드는 동시에, 더 중요한 현실을 '보이지 않게' 만든다. 가축의 체온·심박·메탄 배출량 같은 수치는 실시간으로 수집되지만, 그 수치를 가능하게 하는 인간의 몸과 노동은 통째로 가려진다. 누가 그 노동을 맡고 있는지, 어떤 조건에서 감당하고 있는지도 함께 지워진다.센서를 설치하고, 동물의 몸에 발정기나 행동 패턴 분석기를 부착하고, 로봇착유기로 동물을 유도하는 등 구체적인 신체 노동을 수행하는 사람들. ICT 시스템 오류와 편차를 관리하며, 분뇨를 수집, 운반, 전처리하고 남은 슬러지를 공정하는 이주노동자의 저임금·고위험 노동은 '자동화'라는 말 뒤에 가려진다. '자동화'의 환상이 공고해질수록, 이 '보이지 않는 노동'을 지탱하는 취약한 몸들은 더 깊이 숨겨진다. 스마트축산의 고부가가치는 결국 이 은폐된 몸 위에서만 가능하다.결국 똥은 문제가 아니다. 진짜 문제는 이렇게 많은 똥더미를 만들어 내는 축산업 그 자체다. 끝없는 생산과 폐기다. 한국의 돼지 사육두수는 2024년 기준 약 1190만 마리, 이들이 하루에 배출하는 분뇨는 약 5만 톤에 달한다. 스마트축산이 약속하는 미래는 이 현실을 드러내기보다, 기술과 효율의 언어로 문제를 흐릿하게 만든다.똥은 오히려 희망이다. 냄새를 없애고, 가스를 전기로 바꾸고, 찌꺼기를 처리해도, 똥은 끈질기게 우리가 동물과 공유하는 땅과 물로 스며들며 산업이 지우려는 흔적과 감춰진 노동, 고통을 증언한다. 똥을 직면하는 일은 기술과 자본이 덮어놓은 포장을 벗기고, 그 아래 무엇이 가려져 있는지를 다시 묻는 일이다. 똥을 마주할 때, 우리는 자본이 은폐하려는 힘을 벗겨낼 수 있는 첫 번째 자리, 그 '희망의 현장'에 서게 된다.