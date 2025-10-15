황희두 "이준석의 가장 큰 적은 이준석... '준적준'은 과학"

온라인 커뮤니티의 언어가 정치로 옮겨지고 있다. 조롱과 밈이 논리의 자리를 대신하고, '좋아요'와 '조회수'가 지지의 척도가 되는 시대다. 그 한가운데서 극우 커뮤니티의 화법과 세계관을 제도 정치로 끌어들인 인물이 바로 이준석 개혁신당 대표(아래 존칭 생략)다.
황희두 노무현재단 이사(아래 존칭 생략)는 자신의 저서 <사이버 내란 – 댓글 전쟁>을 통해 이준석을 분석하고 파헤친다. 그가 커뮤니티 정치의 완성형이자, 혐오를 정치화한 대표적 인물이기 때문이라는 이유에서다. 황 이사는 "이준석 현상은 단순히 한 정치인의 행태가 아니라, 온라인 공간의 왜곡된 소통 구조가 정치 영역으로 확산된 결과"라며 "정치가 혐오의 언어를 수입하면서 공론장은 오히려 분열의 장으로 변했다"고 지적한다.
황희두와는 그간 <사이버 내란 – 댓글 전쟁>을 중심으로 두 차례 인터뷰를 진행한 바 있다. 국가 권력이 주도한 여론 조작의 실체(1편)를 다루었고, 온라인 공간에서 청년 세대의 과격화가 진행되는 과정(2편)을 짚었다. 그 연장선에서 이어지는 <사이버 내란 – 댓글 전쟁>의 세 번째 화두는 '이준석 그리고 커뮤니티 정치'다.
이준석이라는 인물을 통해 극우 커뮤니티의 언어, 온라인 심리전의 유산, 그리고 공정과 능력주의로 포장된 새로운 형태의 혐오 정치가 어떻게 제도 정치권에 스며들었는지를 집중적으로 살폈다.
지난 10일, 서울 용산의 작업실에서 황희두를 다시 만났다.
- 이번에 출간한 <사이버 내란 – 댓글 전쟁>에서 가장 비중 있게 다루고 있는 정치인은 이준석이다. 사실 이준석이 '사이버 내란'과 직접적인 관련이 있는 것은 아니지 않나. 왜 이준석에 그렇게 집착하나?(웃음)
"앞선 인터뷰에서 말했듯, 극우 커뮤니티의 가장 큰 문제는 혐오를 놀이의 형식으로 치환해 부추겼다는 점이다. 이준석은 그 화법과 세계관을 제도 정치로 끌어들인 대표적 인물이다. 그래서 나는 이준석이 극우 커뮤니티 못지않게 우리 사회에 해악을 끼치고 있다고 본다.
책에서도 고백했지만 키보드 워리어였던 시절 나 역시 이준석을 동경했다. 하지만 그 세계에서 빠져나와 돌아보니, 이준석의 언행과 정치 행태는 내가 경험했던 커뮤니티의 방식과 전혀 다르지 않았다. 그때 나는 우리 정치가 이준석 같은 인물에게 공간을 내주어서는 안 된다고 확신했다. 그 세계를 겪은 만큼 그 방식이 얼마나 파괴적인지 알고 있기 때문이다.
- 이준석을 상징하는 대표적인 단어는 공정과 능력이 아닐까 싶은데, 여기에 대해서는 어떻게 생각하는지?
"허울뿐인 껍데기 서사이자, 이준석 정치의 근본적인 자기모순이라고 본다(웃음). 그가 구축한 정치적 정체성은 공작 정치, 혐오 정서, 온라인 밈 심리전의 결합물에 불과하다. 그런 껍데기가 청년 정치나 개혁 보수의 대변자처럼 소비되고 있다는 현실 자체가 오늘날 우리나라 민주주의의가 위기라는 방증이다."
- 그렇게 생각하는 이유는?
"우선 그는 정계 입문 과정부터 스스로 말하는 '공정한 경쟁'과는 거리가 멀었다. 2011년 26세의 나이에 박근혜 비대위원장에 의해 한나라당 비대위원으로 발탁됐는데, 그 배경에는 아버지와 유승민 전 의원의 인맥이 있었다. 유승민과 그의 부친은 서울대 동기였고, 이준석은 2004년 유승민 의원실에서 인턴으로 일했다. 아빠 찬스와 유승민 인맥이 아니었다면, 과연 20대 중반의 정치 신인이 집권 여당의 최고위원급 인사로 발탁되며 '박근혜 키즈'로 화제를 모을 수 있었을까.
게다가 이준석이 공정한 사회를 원했다면 최소한 과거 극우 정권이 자행한 여론 조작과 공작 정치부터 비판했어야 한다. 온라인 커뮤니티 기반의 조직적 여론 조작 구조를 걷어내는 노력 없이 젠더 갈등 해소, 능력주의, 공정한 경쟁을 말하는 건 위선이며 기회주의에 불과하다. 이준석은 공정의 수호자가 아닌 불공정의 수혜자일 뿐이다."
- 능력주의에 대해서도 마찬가지로 보나?
"명태균 게이트만 해도 그의 정치가 얼마나 공허한지를 여실히 보여주지 않았나. '누가 이준석의 능력을 묻거든 고개를 들어 칠불사를 보게 하라'라고 말하고 싶다(웃음). 이런 말을 차치하더라도 정치인 이준석은 능력주의를 입에 올리기조차 민망하다. 그간 어떤 효능감을 느낄 만한 정치적 성과나 제도적 개혁의 흔적이 전혀 없고, '이준석 법'이라 불릴 만한 법안을 발의하거나 통과시킨 사례도 전무하다. 이준석의 업적은 그가 처음 정치판에 등장했던 2011년에도, 지금도 하버드 졸업이 유일하다."
"이준석은 전형적인 키보드 워리어형 정치인"
- 하지만 이준석이 토론은 잘한다는 시선도 있다.
"아주 큰 오해다.(웃음) 이준석은 전형적인 키보드 워리어형 정치인이다. 그의 화법은 얼핏 보면 날카롭고 논리적인 것 같지만, 실제로는 인터넷 커뮤니티에서 익힌 키보드 워리어의 기술을 현실 정치에 그대로 복사·붙여넣기 하는 것에 불과하다. 이러한 문화에 익숙하지 않은 기성 정치인들을 주로 겨냥해 온 이유도 그 때문이다.
최근 극우 세력들이 뿌려대는 '영포티 밈'을 보면, 본인이 직접 언급하진 않지만 그 안에 담긴 '광우병 집회와 운동권 비난' 프레임에 은근슬쩍 올라타 SNS를 올린다. 그러고 나서 누군가가 '영포티 이슈'로 이준석에 문제를 제기하면 "구체적 발언이 있냐?"라고 빠져나가며 상대를 바보로 만든다. 문제는 이런 말장난이 온라인에 익숙하지 않은 기성 정치인들에게 유난히 잘 먹혀들었고, 그 결과 이준석이 '합리적이고 두려운 존재'처럼 비춰져 왔다는 점이다. 하지만 실상은 논리나 철학이 아니라 온라인 언어의 허점을 교묘히 이용해 '논쟁에서 이긴 척'하는 잔기술에 불과하다. 이준석을 상대하는 방법은 복잡하지 않다. 그의 화법과 이미지, 세계관을 그대로 거울처럼 반사하면 된다. 내가 자주 하는 말로 '준적준', 이준석의 가장 큰 적은 이준석이다. 준적준은 과학이다."
- 예를 들어 달라.
"얼마 전 압수수색을 당했을 때, 현행범도 아닌데 급작스럽다는 둥, 특검이 오해 살 일은 안 했으면 좋겠다는 둥 하던데, 이준석의 과거 발언을 그대로 돌려주면 될 일이다.
2024년 이준석 : "보복 수사 억울? 범죄자들 원래 다 억울하지. 피해자 코스프레 말 안 돼."
2025년 이준석 : "범죄자가 자기 죄를 시인하는 경우는 없어."
이 외에도 사례는 많다. 추석 연휴 때 이재명 대통령 부부가 한식의 세계화를 언급하며 <냉장고를 부탁해>에 출연했다. 이를 두고 이준석은 "전쟁이 나도 냉장고를 옮기고 있을 겁니까?"라고 했다. 질문에 질문으로 답하는 이준석식 화법에 따르면, 이렇게 물으면 된다.
그럼 본인은 전쟁이 나도 '시끄러 인마' 타령하면서 씨알리스 두 알 먹고 샤워하러 동탄으로 가실 겁니까?"
- <사이버 내란 – 댓글 전쟁>에는 이준석을 '커뮤니티 정치'의 전형으로 강하게 비판한다. 그런데 이준석은 자신의 페이스북에 "제가 어느 커뮤니티에든 글이라도 올리던가요? 선거 때 어느 커뮤니티에 표 구걸 영상이라도 올리던가요?"라고 썼다. 따지고 보면 맞는 말이 아닌가.
"이게 바로 전형적인 이준석식 논점 흐리기다. 나도 그렇지만 아무도 이준석이 직접 커뮤니티에 글을 올린다고 비판한 적이 없다. 어디에 글을 쓰는지가 중요한 게 아니라 커뮤니티의 언어와 세계관을 흡수해 그것을 제도권 정치로 끌어들였다는 점이 문제다. 그리고 대선 기간에 민심을 듣기 위해 소통한 걸 '표 구걸'이라 부른다면, 정작 본인이 젊은 척하며 대학가 돌던 모습은 무엇이었는가. 그 논리대로 라면 그것 역시 '표 구걸' 행위가 아니냐고 되물을 수밖에 없다.
김용남 전 의원이 "이준석은 하루에 열두 번 넘게 펨코를 본다"고 공개적으로 말한 적이 있다. 심지어 한때 '이준석 수호 집회'에 나갈 정도로 열성적이던 지지자조차 오프라인에서 이준석을 만났더니, 사람들과 대화는 뒷전이고 펨코만 들여다보고 있더라면서 여기에 실망해 '반 이준석'으로 돌아선 사례도 있다."
- 핵심은 글을 올리고 안 올리고가 아니라 언어와 세계관이라는 것인가?
"그렇다. 이준석은 커뮤니티의 언어와 화법을 전면적으로 흡수해 정치적 무기로 활용한다. 그는 커뮤니티에서 통용되는 조롱의 코드, 공격의 프레임, 밈의 리듬을 그대로 가져와 정치의 언어로 바꿨다. 이게 커뮤니티 정치의 핵심이다. 오죽하면 국민의 80%가 그를 '비호감'으로 인식할 정도겠나. 그럼에도 여전히 펨코를 못 끊는 걸 보면 앞으로도 그는 펨코의 여론에 내내 끌려다닐 수밖에 없다고 본다. 같은 맥락으로 최근 벌어진 '동탄룩 댓글 사건' 역시 주목해 볼 필요가 있다고 생각한다."
"끌려다니던 기성 정치인과 달리, 나만의 방식으로 싸울 것"
- 동탄룩 댓글 사건이 뭔가?
"어떤 인플루언서가 '동탄룩 도전'이라는 인스타그램 게시물을 올렸는데, 여기에 이준석이 '동탄에는 이런 복장하시는 분 없으..'라고 댓글을 달았다. 이 댓글이 여러모로 논란이 되자, 그는 "동탄맘을 비하하는 밈이 있다면 그 지역 국회의원이 그것을 지적하는 것이 당연한 도리"라고 해명했다. 나는 이게 너무 코미디 같은 일이자 이준석이 어떤 인간인지 여실히 드러나는 장면이라고 본다.
첫째, 그 인플루언서의 게시물은 무려 59주 전에 올린 것이다. 그런데 며칠 전 굳이 찾아가 댓글을 남겼다는 점. 둘째, 지역 국회의원이 지역 비하 밈에 대응하겠다면서 하는 행동이 고작 SNS 게시물에 댓글이나 다는 것이었다는 점. 셋째, 그동안 이준석이 '동탄맘 비하 밈'에 얼마나 관심을 가졌고, 이를 해결하기 위해 무슨 노력을 했는지 물으면 아마 본인도 할 말이 없을 거라는 점. 넷째, 결정적으로 동탄 비하 밈과 동탄맘 언급이 가장 많은 커뮤니티가 바로 펨코와 DC인데, 여기에 대해서는 한마디도 하지 않는다는 점에서 그러하다.
마지막으로 과연 이 인터뷰가 나간 이후, 이준석이 펨코와 DC에 만연한 '동탄맘 비하 밈'에 대해 어떤 행동을 보일까? 오마이뉴스 독자들도 눈 여겨 보길 바란다. 나는 그가 모른 체로 일관할 거라고 확신한다."
- 이준석을 향한 황희두의 이런 대응 방식을 두고 시원하다는 반응도 있지만, 진보 진영 내부에서조차 비판의 목소리가 있다. 너무 과격하다는 반응도 있고... 어떻게 생각하는지?
"우선 나는 '착하다'는 평가에 갇힐 생각이 없다. 10대 시절부터 온라인 생태계 속에서 자라난 전직 키보드 워리어 출신으로서, 무기력하게 끌려다니던 기성 정치인들과는 달리 나만이 할 수 있는 방식으로 싸우려 한다.
이렇게 말하면 늘 "우리는 달라야 하지 않느냐"는 얘기가 따라붙는데, 이상적으로는 좋은 말일 수 있지만 현실 정치에서는 무책임한 자기 위안에 불과하다. 특히 자신의 발언과 신념조차 손바닥 뒤집듯 바꾸며 순간을 모면하는 데 급급한 이준석 같은 인물은 단순한 설득을 통한 변화를 기대하기보다는, 가장 불편해하는 방식으로 상대할 필요가 있다고 생각한다.
나는 다른 정치인들의 경우 비판은 할지언정 조롱하지는 않는다. 내가 이렇게 하는 건 이준석이 유일하다. 이준석을 이준석의 방식으로 대할 뿐이다. 내가 그를 조롱하는 이유는 혐오를 이용하는 방식으로 성장한 정치 언어를 해체하기 위해서, 즉 그의 방식으로 그를 해부하기 위해서다. 물론 더 나은 해법이 있다면 언제든 나도 생각을 바꿀 준비가 되어 있다."
- "황희두가 자꾸 이준석에게 먹이를 던져준다"는 주장에 대해서는?
"동의할 수 없다. 나는 더 많은 시민이 이준석의 해악, 위선, 내로남불의 본질을 꿰뚫어 보길 바란다. 그가 지금의 자리에 오른 것은 유별나게 뛰어나서가 아니다. 박근혜 키즈 시절부터 언론은 그를 예능 캐릭터처럼 띄웠고, 종편의 시대에는 '반 연예인' 같은 이미지를 덧씌웠다. 그 흐름이 유튜브 시대까지 이어지며, 언론과 미디어는 지금도 여전히 그를 팔기 좋은 신선한 상품처럼 포장한다.
결국 언론이 그를 계속 띄우는 한, 실체는 가려지고 이미지만 남는다. 이런 상황에서 무관심은 결코 답이 될 수 없다. 나는 <사이버 내란 – 댓글 전쟁>에서도 그랬지만, 앞으로도 이준석에 대해 더 많이 말하고, 그의 문제를 더 많이 알릴 작정이다."
"'또래 정치인'이 새 롤모델로 등장할 수 있도록 길 열어줘야"
- 혹시 이준석에게 하고 싶은 말이 있다면?
"일단 페이스북 차단부터 풀어줬으면 좋겠다.(웃음) 이 인터뷰에서 반박하고 싶은 부분이 있다면 언제든지 차단을 풀고 연락 주시라. 평소 토론왕을 자처하시는데, 나 역시 다른 사람은 몰라도 이준석이라면 언제든 환영이다. 토론이든, 키보드 배틀이든 뭐든 상관없다. '토론왕 이준석'의 모습을 직접 보여 달라. 키보드 워리어형 정치인은 키보드 워리어의 방식으로 상대해 드리겠다."
- 이준석 지지자들은 황희두에 대해 열등감의 발로라거나, 급이 안 맞는다고 비판하곤 한다.
"이재명 대통령을 조롱하고 비아냥거리는 이준석에게 그 말을 그대로 돌려주고 싶다.(웃음) 준적준은 과학이라니까!"
- 듣고 보니 왜 차단당했는지 알겠다는 생각이 드는데...(웃음) 마지막으로 오마이뉴스 독자들에게 한마디.
"이준석은 결코 노골적으로 '나는 2030 남성의 대표다'라고 말하지 않는다. 하지만 늘 그 언저리에서 언행을 이어가며 그 정체성을 흡수했다. 그리고 언론은 '이준석=2030 남성', '이준석=청년 세대의 대변자'라는 식으로 받아쓰는데 이것이야말로 가장 위험한 함정이다. 지금 이 순간에도 이준석이 결코 대표할 수 없는 수많은 2030 남성들이 존재한다. 그들은 혐오로 점철된 정치를 거부하고, 증오로 결속된 커뮤니티를 외면하며 더 나은 사회를 향해 끈질기게 나아가고 있다.
이명박·박근혜·윤석열로 이어진 공작 정치의 검은 그림자를 걷어내고 그 유산 위에서 혐오 정치를 확대 재생산해 온 이준석 같은 인물을 밀어내야 한다. 그 자리에 달라진 시대의 감수성과 책임감을 갖춘 '또래 정치인'이 새로운 롤모델로 등장할 수 있도록 길을 열어야 한다. 그것이 나를 비롯한 기성세대의 의무라고 생각한다. <사이버 내란 – 댓글 전쟁>을 통해 그 길을 함께 모색할 수 있으면 좋겠다."
