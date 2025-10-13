[단독] 국감 앞 백기 든 보험사들 "섬에도 차량 긴급 출동 서비스"

큰사진보기 ▲차량 견인. (자료 사진) ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲질의하는 더불어민주당 서삼석 의원.(자료사진) ⓒ 서삼석 의원실 제공 관련사진보기

국내 주요 손해보험사들이 국회 국정감사를 앞두고 도서·산간지역에도 차량 '긴급 출동 서비스'를 제공하기로 하고 약관 개정 방침을 밝혔다. 도시지역처럼 보험료를 납부하면서도 서비스를 받지 못하는 불공정 관행이 국회의원 지적을 계기로 뒤늦게 개선되는 것이다.국회 농림축산식품해양수산위원회 서삼석 의원(전남 영암·무안·신안)은 "5대 주요 손해보험사가 '앞으로는 지리적 구분 없이 전국 어디서나 차량 긴급 출동 서비스를 동일하게 제공하겠다'는 입장을 전해왔다"고 13일 밝혔다. 긴급 출동 서비스 전국 단위 시행 방침을 밝힌 5대 손해보험사는 삼성화재·현대해상·한화손해보험·KB손해보험·DB손해보험이다.앞서 서 의원은 지난 2일 보도자료를 통해 손해보험사가 이른바 '자율약관'을 근거로 도서·산간벽지에서는 긴급 출동 서비스를 제공하지 않고 있다는 문제를 공론화했다. 실제 약관에는 도서·산간벽지는 긴급 출동 서비스 제공 대상에서 제외돼 있는 것으로 드러났다. 서 의원은 차별적 조항을 바로잡기 위해 이번 국정감사에서 5대 손해보험사 대표이사를 참고인으로 불러 추궁하겠다는 계획을 세웠다.이후 5대 손해보험사는 서 의원실과 간담회를 거쳐 보험 약관 개정을 통한 긴급 출동 서비스 전면 시행에 최종 합의했다. 약관이 개정되면 섬 주민뿐 아니라 배를 타고 섬에 들어간 도시 지역 주민도 차량 고장 시 보험사의 긴급 출동 서비스를 받을 수 있게 된다.5대 손해보험사는 올해부터 순차적으로 약관을 개정할 계획이다. 연내 개정 입장을 밝힌 한화손해보험을 시작으로 삼성화재는 2026년 1월, DB손해보험·KB손해보험·현대해상은 2026년 9월까지 개정 완료를 목표로 준비하고 있다고 서 의원실은 전했다.또한 손해보험협회는 5대 손보사와 함께 섬 지역에 경정비 장비 지원을 하기로 했고, 현장 교육 프로그램도 운영할 예정이다. 이를 통해 배터리 충전, 비상 급유 등 현장 대응 능력을 높이고, 실질적인 서비스 품질을 강화한다는 방침이다.서삼석 의원은 "지역 제약 없이 차량 긴급 출동 서비스를 제공하기로 한 5대 손보사의 결단은 섬과 산간 주민의 오랜 불편을 해소하는 의미 있는 변화"라며 "앞으로도 농어촌 주민들이 지리적 이유로 보험이나 금융 서비스에서 차별받지 않도록 지속적으로 실태를 점검하고 개선 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.한편 서 의원실이 도서·산간지역이 소재한 광역자치단체로부터 제출받은 자료에 따르면, 도서·산간지역에 등록된 차량은 약 17만 대, 보험 가입 가능 인원은 약 27만 명으로 집계됐다. 또한 2020년부터 2024년까지 5년간 차도선을 이용한 차량은 총 1102만 대로 매년 증가 추세로 나타났다.