"주요 커피 생산국이 시흥을 주목한다"

큰사진보기 ▲거북섬 세계커피포럼지난 11일 경기 시흥시 거북섬 웨이브엠호텔에서 시민 100여 명이 참여한 가운데 열린 세계커피포럼 모습 ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

"세계 주요 커피 생산국이 시흥을 주목하고 있습니다."

큰사진보기 ▲박영순 교수박영순 단국대 문화예술대학원 커피학과 외래교수가 세계커피대회(WCC): K-COFFEE AWARD의 의미에 대해 이야기했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲Keno Tesgera Benti와 박세영 발제Keno Tesgera Benti 세종사이버대학교 바리스타·소믈리에학과 교수(사진 왼쪽)와 박세영 세계 3대 요리학교 CIA 플레이버 마스터 강사(사진 오른쪽)가 에디오피아 커피세레모니와 커피주권을 위한 커피산지 네트워킹의 중요성에 대해 이야기했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲김경민 교수김경민 세종사이버대학교 바리스타·소믈리에학과 교수는 세계커피콩축제 시작과 의미에 대해 발제했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲에티오피아 커피세레모니에티오피아 전통 커피세레모니를 Liidiyaa Tufaa이 시연했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

