선비들이 작은 항아리에 산골 시냇물을 담아간 사연

큰사진보기 ▲임실 치즈축제 마당의 분수대 광장 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 치즈의 개척자 지정환 신부와 산양 형상 국화꽃 조합 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실 치즈 현재, 홀스타인 젖소와 젖소 국화꽃 장식 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲임실치즈축제 마당, 전북 무형유산 김일수 한지장의 시연 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲전통 한지 제조 과정 ⓒ 임실군청 관련사진보기

큰사진보기 ▲한지 외발뜨기 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲한지 외발뜨기 장면 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲만들어진 한지 뭉치 ⓒ 이완우 관련사진보기

▲한지 종이 한 장 놓는 장면 이완우 관련영상보기

큰사진보기 ▲임실치즈테마파크 장미동산, 꼬마장미 꽃(꽃송이 지름 3cm)에 작은 벌새박각시나방이 날아든다. ⓒ 이완우 관련사진보기

2025년 임실 치즈축제가 지난 8일부터 12일까지 임실읍 치즈마을과 성수면 치즈테마파크에서 열렸다. 지난 12일, 임실 치즈축제가 열리는 치즈마을과 치즈테마파크를 방문하였다.임실 치즈는 1964년 산양유(1차 산업)를 생산했고, 1968년 치즈(2차 산업)를 생산했다. 1990년대 후반 치즈를 주제로 관광과 체험을 상품화(3차 산업)하였다. 임실 치즈는 목장을 겸한 목장형 유가공 공장에서 생산한 치즈를 체험 관광하므로 6차 산업을 활짝 열었다고 말한다.임실치즈는 1972년 이전(초기) 산양 시대와 현재 홀스타인 젖소 시대를 거쳐서, 미래는 품격 높은 숙성 치즈를 선도할 저지 젖소 시대를 희망하고 있다.치즈테마파크의 중앙은 분수대 광장이다. 이곳에서 왼쪽과 오른쪽 커다란 비탈면에는 임실치즈의 개척자 지정환 신부와 산양의 모습이 연노랑, 노랑과 자주색 국화로 조합되었다.임실역에서 치즈마을로 향하는 춘향로(17번 국도)의 도시 숲 작은 공원에는 홀스타인 젖소 세 마리 형상이 있다. 치즈테마파크 입구에는 세 마리의 젖소를 국화꽃으로 단장하여 눈길을 끌었다.올해의 치즈 축제장에는 전통문화인 한지를 소개하는 마당이 열렸다. 전북 무형유산 김일수(1949~ ) 한지장이 한지 제조를 시연하여 눈길을 끌었다. 한지의 우수성, 가치와 전승 필요성을 간명하게 표현한다. 견오백(絹五百) 지천년(紙千年). 비단은 오백 년 가고, 한지는 천 년 간다.한지의 제조 과정은 이렇다. 우선 닥나무를 삶아서, 껍질을 벗긴다. 피닥 겉 부분을 제거하고, 잿물에 삶아서, 짓이겨 으깨어 섬유질을 만든다. 황촉규 우려낸 물과 섞으면 닥죽이 된다. 묽은 닥죽을 한지발로 한 장씩 종이를 뜬다.전북 무형유산 김일수 한지장. 그는 3대째 할아버지와 아버지의 가업을 잇고 있다. 8세에 아버지 곁에서 한지 일을 시작해서, 14세에 한지를 떠냈다. 70년 가까이 한지 장인의 외길을 걸어왔다.김일수 장인은 전통적인 '외발뜨기'를 고수한다. 이 방식은 닥 섬유가 우물 정(井)자 모양으로 서로 얽혀서 한지가 질기고 튼실하다. 종이 한 장을 뜨기 위해 정성을 다한다. 장인은 능숙한 기량으로 한지의 두께와 재질을 결정한다.김일수 한지장은 덕치면 일중리에 일터 한지 작업장이 있다. 이곳은 회문산(550.8m)에서 흘러온 일중천이 섬진강 본류를 만나는 지점이다. 이 지역은 예로부터 닥나무가 잘 자라서, 우수한 품질의 한지가 생산되었다.한지가 사양 산업이 되었어도, 이 지역은 가장 늦게까지 한지 생산을 가업으로 하는 집들이 많았다. 현재는 김일수 한지장이 외롭게 한지 전통 무형유산의 기능을 지키고 있다.회문산에서 흘러오는 일중천은 냇물에 철분의 함유량이 적어서, 깨끗한 품질의 한지가 생산되었다. 한지에 철분이 많으면 산화 작용으로 세월이 지나면서 한지가 누렇게 바랜다. 이곳에서 만든 한지는 오래도록 순백(純白)의 품질을 유지하여 명성이 높았다고 한다.회문산 약담봉에 약초꾼들이 모여들면서 일구지(日求芝, 날마다 약초를 구한다) 마을이 형성되었다. 섬진강 변의 중주원은 전주(전라감영)나 한양으로 가는 길목이었다. 이곳에 관리나 선비들이 머물러가는 여행자의 숙박 시설인 원(院)이 있었다. 일구지와 중주원 두 지명에서 일중리가 되었다.옛날에 관리나 선비들이 이 지역을 지날 때면 잊지 않고 챙기는 것이 있었다고 한다. 작은 항아리에 일중천의 냇물을 담아갔다. 이곳의 물로 벼루에 먹을 갈아 글씨를 쓰면, 그 글씨의 검은색은 세월이 가도 한결같이 선명했다고 한다.올해는 현대적 맛과 멋을 찾는 치즈 축제에서 계승해야 할 전통문화인 한지의 시연을 볼 수 있어서 의미가 더 컸다.어느 시인은 노래했다. "봄이 길을 낸다. 삶이 길을 낸다. 풀꽃 같은 사람들이 새 길을 낸다"라고. 임실 치즈축제 마당을 둘러보며, 이 시를 빗대어 '임실 치즈'를 음송해 보았다.산양이 길을 냈다.치즈가 길을 냈다.꽃같이 아름다운 치즈 마을 사람들이 새 길을 낸다.내년 10월의 치즈축제 마당을 상상해 보았다. 임실치즈의 역사를 열어온 산양, 홀스타인 젖소, 저지 젖소가 두세 마리씩 차례로 축제장을 찾은 방문객에게 인사하듯이 맞이하는 장면을.