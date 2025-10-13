가족 없이 세상 떠난 독립투사 위해... 만해 한용운의 죽음 무릅쓴 용기

큰사진보기 ▲백서농장이 있다는 중국 지린성 유하 현 소베차 산 속. ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국 신빈 거주, 조선민족사학회 부이사장 조문기 교수 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲일송 김동삼 선생 (일제강점기 중국 하얼빈 일본 영사관 지하 감방에 수감 중일 때) ⓒ 김중생 관련사진보기

큰사진보기 ▲일제의 밀정 밀고로 체포된 일송 김동삼 선생이 온갖 고문을 받았던 하얼빈 일본 영사관 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲필자의 주선으로, 일송 김동삼 선생 손자 김중생 선생(우)과 <한룡운 평전>을 쓴 고은 시인(좌)이 덕수궁 대한문에서 만나다. ⓒ 박도 관련사진보기

"김 선생이시여! 이 산하 어디 가서 당신 만한 큰 인물을 찾겠습니까? 김 동지여!"

"이제 이 나라에는 인물이 없게 되었소. 일송 동지만 한 인물이 어디 있어."

고은 : 늘 흠모해 왔던 일송 선생의 혈육을 이렇게 만나게 되다니 정말 감격스럽습니다.



김중생 : 그 무서웠던 시절, 제 할아버지 유해를 수습해 주신 만해 선생의 은혜를 백골난망으로 여기고 있었는데, 만해 선생 대신 고 선생님을 만나 뵙게 되니 지하에 계신 조부님께서도 오늘 만남을 대단히 기뻐하실 겁니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 박도 페북에도 실립니다.이 기사는 2025년 10월 호 <순국> 지에도 실렸습니다.

필자는 2004년 5월에 안동 문화방송의 <혁신 유림>이라는 프로그램 코디네이터 역을 맡아 다시 3차로 동북 3성 일대를 답사했다. 그때 중국 신빈 거주 조선민족사학회 부이사장인 조문기 교수의 안내로 본격 1차 답사 때 살펴보지 못한 백서농장 답사에 나섰다. 그해 5월 31일 일찍 신빈을 출발, 유하 현에 도착한 뒤 늦은 점심을 먹은 다음, 곧장 백서농장으로 달려갔다.유하에서 고속도로를 이용하여 통화로 가다가 안인(安仁)이라는 표지판을 3km 지난 곳에서 오른쪽으로 방향을 틀었다. 거기서부터 길은 몹시 험하고 차량 통행도 뜸했다. 백서농장이 있다는 쏘베차(小北岔)는 1914년 농장 건설 당시 '백두산 서쪽'의 산속으로 사람의 발길이 닿지 않은 깊은 삼림지대라고 했던 바, 한 세기가 지난 그때도 첩첩산중의 오지였다.그 들머리에서 40 여분을 더 달리자 따베차(大北岔) 마을 임장 초소가 나왔다. 그곳에 차를 세우고 주민들에게 쏘베차(小北岔)를 묻자, 그곳은 그 마을 어귀에서 다시 왼쪽 좁은 산길로 한참 들어가야 하는데, 그곳에는 현재 중국군 특수부대가 주둔하기에 민간인 출입금지 지역이라고 했다.수륙만리 먼 길을 찾아온 우리로서는 만난을 무릅쓰고라도 백서농장 현장을 가고자 했지만 길 안내자 조문기 교수는 현지인이 민간인, 특히 카메라를 멘 이국인은 더 이상 갈 수 없는 말을 듣고 더 이상 발걸음을 떼지 않았다.1919년 2월 무오독립선언서 발표 이후 일송은 서로군정서 참모장(1919년), 대한통의부 총장(1922년), 상해국민대표회 의장(1923년), 전만통일의회 의장(1924년), 정의부 참모장(1925년) 등 독립운동의 요직을 두루 맡았다.서로군정서 참모장 당시 일제 기록에 따르면, 일송의 지령으로 국경을 넘어 일경과 싸워 체포된 것만 7건 19명에 이르며, 13명의 일경을 사살했다. 정의부 참모장 때인 1925년 3월 초부터 국내 진공을 개시해 3월 19일에는 초산의 일제 추목주재소와 옹암주재소 등을 습격하여 일경 5명을 사살하고, 무기 다수를 노획해 적의 간담을 서늘케 했다.그해 7월 4일에는 7명의 독립군이 평민으로 가장해 평안북도 철산의 차련관주재소를 습격해서 일경 4명을 사살하고 무기 전부를 접수했다. 또, 8월 18일에는 벽동 일경 여해출장소를 습격해서 일경 3명을 사살하고 출장소를 불태웠으며 무기 전부를 탈취했다. 이 모든 무장 투쟁을 진두지휘하면서 몸을 아끼지 않았던 일송 선생은 '남만의 맹호'라는 별칭을 얻었다.일송은 1926년에는 2월과 8월 두 차례나 상해임시정부 국무위원에 임명됐다. 하지만 만주에서 독립운동에 전념하기 위해 취임하지 않았다. 1928년에는 길림에서 정의부 대표로 김좌진·이청천 등과 함께 참의부·정의부·신민부의 삼부 통합회의 진행을 맡았고, 그 해 12월에는 혁신회의 의장을, 1928년 5월에는 민족유일당 조직운동에 착수해 수석 집행위원에 선출됐다. 일송의 위대한 점은 무장 항일투쟁에만 있는 게 아니라, 언제나 독립군 여러 계파의 통합과 그 분열을 막는 데 앞장 선 점이다.1931년 9월 만주사변 이후 일송은 일제의 밀정 밀고로 하얼빈 일본영사관 경찰에 체포됐다. 일송은 갖은 고문에도 함께 투쟁한 동지의 이름을 결코 팔지 않았다. 일송은 국내로 압돼 신의주법원에서 10년형의 판결을 받고 서울 마포 형무소로 이감됐다. 언제나 독립 전선에서 선봉장으로 몸을 아끼지 않았지만, 그 당시 나이는 이미 중로를 넘겼고, 일제의 갖은 고문과 좌절된 항일운동에 대한 울분으로 건강이 날로 악화돼 감옥생활 6년 되던 해인 1937년 3월 3일에 옥사했다.그때 가족은 모두 만주에 있었고, 일제의 야만성이 극도에 이른 때라 친지 중에 누구 한 사람 나서서 시신을 염습할 이가 없었다. 이 소식을 들은 만해 한용운이 나섰다. 당시로는 아무나 할 수 없는, 죽음을 무릅쓴 용기였다. 만해는 일송의 시신을 수습해 당신이 거처했던 성북동 심우장(尋牛莊)에 옮겨 장사를 치렀다.일송의 시신을 껴안은 만해의 절규였다. 그때 일송 선생 장례식에 조문한 인사로는 정인보·김병로·홍명희·이인 등이었다고 <한용운 평전>에 전하고 있다.1차 중국대륙답사 귀국 후 김중생 선생은 그 엄혹한 시절에 당신 할아버지 시신을 수습해 장사를 치러준 만해 한용운 선생의 공덕을 무척이나 감사히 여기시기에 필자가 작고한 만해 한용운 선생 대신 <한용운 평전>을 쓰신 고은 시인과 만남을 주선했다. 그리하여 2002년 9월 10일, 오후 덕수궁 대한문 앞에서 백발 성성한 두 어른이 서로 얼싸 안았다.