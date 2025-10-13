초기 항일독립전사 양성소였던 '백서농장'을 아시나요

큰사진보기 ▲'백서농장'이 있다는 중국 지린성 유하 현 소베차 산 속. ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립묘지 임정묘소에 안장된 일송 김동삼 묘소 ⓒ 박도 관련사진보기

큰사진보기 ▲일송 김동삼 선생 (일제강점기 중국 하얼빈 일본 영사관 지하 감방에 수감 중일 때) ⓒ 김중생 관련사진보기

일제 강점기 독립운동은 여러 가지 유형으로 나눌 수 있다. 하나는 독립운동가에게 군자금을 대는 일, 두 번째는 외교로 국권 회복에 이바지하는 일, 세 번째는 우리말과 글을 지키는 일, 네 번째는 독립군에게 주먹밥을 만들어 주고 잠자리를 마련해 준 일 등이다. 이 모두 당시엔 대단한 위험을 무릅쓴 눈물겨운 항일 독립운동이었다.그러나 그 가운데서 포악 무도 간악한 일제에 맞서 가장 적극적으로 투쟁한 방법은 그들과 정면으로 총칼을 들고 맞서 싸우는 무장 투쟁이었다. 무장 투쟁론자들은 이 방법만이 오로지 국권을 회복할 수 있는 지름길이라고 믿고 행동했다.이에 대해 어떤 이는 세계 정세를 모르는, 바위에 계란을 던지는 무모한 투쟁이었다고 말할지 모르겠다. 하지만 총칼로 나라를 빼앗은 흉악 무도한 일제 무리에게 도의나 양심으로 호소해 봤자 이는 한낱 '쇠귀에 경 읽기'요, 그들은 그런 호소에 콧방귀도 뀌지 않았을 것이다. 헤이그 밀사 사건이 이를 입증하고 있다.또 외세에 의존해서 국권을 회복한다면 광복 후, 또 다른 외세의 지배에 놓이게 된다. 오늘 우리의 현실이 이를 잘 증명하고 있지 않은가.당시 일제에 맞서 무장 투쟁을 벌인다는 것은 '당랑거철(螳螂拒轍)'로, 이는 사마귀가 수레를 막는 무모한 투쟁이요, 승산이 없는 전쟁이었다. 그것도 내 나라가 아닌 남의 땅에서, 갖은 악조건 속에서 무장 투쟁을 한다는 건 상상을 초월한 가시밭길이었다.당시 이국에서 용감하게 무장 투쟁하신 분들은 후일에 무슨 대가를 바라고 투쟁한 것이 아니었다. 이 땅의 백성이 된 도리로, 마땅히 외적으로부터 나라를 찾아야 한다는 일념뿐이었다.사학자들은 일제 강점 독립운동 초기 당시 중국 만주에서 벌인 3대 무장 항쟁 지도자로 김동삼(金東三), 오동진(吳東振), 김좌진(金佐鎭) 장군을 꼽고 있다. 만일 우리 역사에 이분들의 빛나는, 피 흘린 투쟁사가 없었다면 오늘 우리는 얼마나 참담한 심정일까? 우리 민족의 자긍심을 어찌 말할 수 있으며, 민족 정기를 어찌 논할 수 있으랴.기자는 제1차 1999년 여름, 제2차 2000년 여름, 그리고 제3차 2004년 5월 25월~6월 4일까지 모두 세 차례 중국대륙에 흩어진 항일유적지를 두루 답사한 바 있었다.1차 답사 때 답사 동행 및 안내자는 중국 취원창 태생의 김중생(金中生) 선생이었다. 그분은 일송(一松) 김동삼(金東三) 지사의 손자다. 그와 더불어 대한민국 임시정부 초대 국무령 석주(石洲) 이상룡(李相龍) 선생의 손자 이항증(李恒曾) 선생, 그리고 필자 등 3인의 단출한 답사단이었다.이 답사는 당시 석주 이상룡 선생의 집안(固城 李씨)의 이영기(李英基) 변호사의 후원으로 이루어졌다.우리 답사단이 베이징, 상하이 일대의 항일 유적지를 둘러본 뒤, 흔히 만주라고 일컫는 중국 동삼성 일대를 답사할 때였다. 답사 첫날 1999년 8월 5일 봉오동 일대 및 용정 윤동주 생가 답사에 이어 8월 8일까지 백두산 일대 및 청산리 전적지, 지린성 일대의 항일 유적지 답사를 마친 후, 8월 8일 지린 성 유하 현 일대를 답사했다.그곳에는 초기 독립군 양성소로 김동삼 선생이 세운 '백서농장(白西農庄)'이 자리 잡고 있었다. 하지만 길 안내자 김중생 선생은 백서농장은 오지 중의 오지라면서 고개를 흔들었다. 나는 당신 할아버지가 세운 유적지라 당신은 후손이기에 겸손으로 피한 줄 알았다.일송 김동삼은 1878년 경북 안동의 유림 집안에서 태어났다. 본관은 의성(義城), 본명은 긍식(肯植), 호는 일송(一松)이었다. 뒷날 만주로 망명해 동북삼성의 독립운동단체와 독립운동지도자들을 대동단결시키기 위해 당신 이름까지 '동삼(東三)'으로 고쳤다.일송은 학봉(鶴峰) 김성일(金誠一)의 후예로 한학 수학에 전념하며 소년기를 보냈다. 청년기에 일제의 침략이 노골화되자 혁신 유학자로 국권 회복을 위한 계몽운동에 참여했다. 1905년 일제가 을사조약을 강제로 체결하자 일송은 비분강개, 안동지방의 보수 유림의 완고한 풍습을 혁파하고 자주 독립사상을 고취하기 위해 신서적도 많이 읽고 여러 개화 사상가들과 접촉했다. 일송 김동삼은 29세가 되던 1907년, 이상룡·유인식 등과 같이 사립 협동학교를 설립, 교감으로 취임해 청년들에게 신교육을 가르쳤다. 협동학교 교직원과 학생들이 단발을 하자 보수 유림의 거센 반발에 부딪쳐 많은 어려움이 있었다.하지만 이를 극복해 후일 3․1운동에는 협동학교가 안동 의거의 중심이 됐다. 1910년, 우리나라가 일제에 의해 강제 합방되자 일송은 국내에서 국권회복운동에 한계를 느낀 나머지 이듬해 협동학교 제1회 졸업생을 배출한 후, 신민회의 해외 독립기지 건설에 동참해 뜻있는 동지들을 인솔해 만주로 망명했다.만주에 정착한 일송은 우선 민단 자치단체인 경학사에서 조직과 선전을 맡았다. 일송은 매일 일백 여리나 되는 벌판을 뛰어다니면서 북간도 서간도 각지에 흩어진 동포를 찾아다니면서 독립운동에 협력해달라고 호소했다. 어깨에 담요 한 장을 메고 한 푼 짜리 만주 전병으로 요기하면서 겨울에도 '싸이헤'라는 만주인 여름신발을 신고 강행군을 했다.1914년 제1차 세계대전이 발발하자 일송은 중일 전쟁이 일어날 것을 예상하고 이 기회를 틈 타 일제와 독립전쟁을 정면으로 펼치려고 독립군 양성소로 백서농장을 세웠다. 하지만 중일전쟁의 불발로 수포로 돌아가자 후일을 대비했다. 이 무렵 일송 선생은 대종교에 입교했다. 이는 조국 광복을 위한 민족정신의 함양 때문이었다.1918년 일송은 만주와 러시아 등지에 망명하고 있던 지사들과 긴밀히 연락을 취하여 김교헌(金敎獻)·조용은(趙鏞殷 : 조소앙)·김규식(金奎植)·이상룡·여준·김좌진·이동녕 등 39명이 연서해 대한독립선언서〔통칭 무오 독립선언서〕를 발표했다. 기미독립선언서가 비폭력적인 독립운동을 지향함에 견주어 무오 독립선언서에서는 "…육탄 혈투(肉彈血鬪)하여 독립을 완성할 것이다"라고 적었다. 무장 독립투쟁의 의지를 보인 점이다. 이 선언서로 만주 러시아 일대의 동포들에게 독립심을 한결 드높였다.