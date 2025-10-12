진주남강유등축제에 국제적 관심 ... 외국인 방문 줄이어

큰사진보기 ▲프랑스 투레트시의 세바스티앙 모로(Sebastien Moreau) 부시장과 조규일 진주시장. ⓒ 진주시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲브라질 상파울루 방문단, 진주시 찾아. ⓒ 진주시창 관련사진보기

남강‧진주성 일원에 7만개의 유등이 불을 밝히며 열리고 있는 진주남강유등축제에 외국인들도 관심이 높다. 프랑스 투레트(Tourrettes)시 부시장 일행이 진주를 찾아 축제를 축하했고, 브라질 상파울루 방문단이 문화‧산업 교류 협력 강화를 위해 행사장을 찾았다. 또 행사가 열리는 남강 야외무대에서 우즈베키스탄과 태국이 참여한 국제미용문화행사가 열렸다.진주시는 지난 3일부터 6일까지, 지난해 우호도시 교류의향서를 체결한 프랑스 투레트시의 세바스티앙 모로(Sébastien Moreau) 부시장과 관계자들이 방문했다고 밝혔다.진주시는 "이번 방문은 남강유등축제의 개최를 축하하고, 주요 문화예술 인프라와 두 도시 간 미술교류 확대 방향을 모색하기 위한 문화관람 및 교류 목적으로 이뤄졌다"라고 밝혔다.조규일 시장과 세바스티앙 모로 부시장은 지난 4일 진주성 중영에서 간담회를 가져졌다. 조 시장은 올해 3월 '투레트시 바이올렛축제(Fête des Violettes)'에서 4000개의 바이올렛 꽃으로 장식한 진주시의 관광캐릭터 '하모'와 진주를 대표하는 '유등'을 소개한 것을 비롯해 7월 이성자 화백의 '이젤'이 프랑스에서 진주로 안전하게 운송될 수 있도록 노력해준데 대한 감사를 전하고, 지속적인 협력을 약속했다.세바스티앙 부시장은 이성자 화백 아틀리에의 프랑스 정부 지정 '주목할 만한 현대 건축물' 선정에 따른 현판식에 조규일 시장의 축하영상과 진주시 우수 공무원이 참석해 자리를 빛내 준 것에 대해 감사를 표했다.방문단은 체류기간에 진주남강유등축제 점등식 참석 등 진주의 대표 문화관광행사를 직접 체험했으며 진주시립이성자미술관, 진주남강유등전시관, 청동기박물관 등 문화시설을 두루 방문해 협력분야를 논의하기도 했다.11일 남강 야외무대에서는 국제미용문화 행사(뷰티헤어쇼)가 열렸다. 올해 4회째를 맞은 이번 행사는 대한미용사회 진주시지부가 전국지부 가운데 최초로 주최한 국제 규모의 '뷰티 헤어쇼'로 눈길을 끌었다.행사에서는 우즈베키스탄과 태국 치앙마이 미용전문가들이 참여해 각국의 전통과 현대적 머리모양을 결합한 작품을 선보이며 시민들에게 풍성한 볼거리를 제공했다.특히 '우주로 향하는 진주의 꿈'을 주제로 꾸며진 현대무대에는 우주와 미래를 상징하는 머리모양 작품들이 선보여 큰 호응을 얻었다. 또 시민 참여형 체험부스도 큰 인기를 끌었다.10일부터 12일까지 브라질 상파울루 시의원과 방송·문화계 주요 인사들이 문화교류를 위해 진주를 방문했다. 방문단은 11일 '제74회 개천예술제' 개제식에 참석해 전통 의식의 하나인 대북 타고 에 참여하며 직접 북을 울리는 체험을 했다.12일에는 진주성 중영에서 조규일 진주시장 주재로 간담회를 개최하고, 양 도시 간 문화·예술, 문화산업 및 도시 홍보 분야 협력 방안을 논의했다.마르시우 켄지 이토(Márcio Kenji Ito) 상파울루 시의원은"가을밤 남강에 띄워진 다채로운 유등과 진주대첩 역사공원에 전시된 실크등에 깊은 감동을 받았다"며 "실크등 300여 점을 구입해 상파울루 시의회 내에 상설하여 상파울루 시민들에게도 진주의 아름다움을 전할 계획"이라고 말했다.조규일 시장은 "실크등 전시를 계기로 맺어진 인연이 한국 드라마를 매개로 한 문화·산업 교류로 발전하고 있다"며 "앞으로도 진주의 전통과 문화가 세계 속에서 빛날 수 있도록 교류 기반을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.