전통한지 유네스코 인류무형문화유산 등재 학술포럼 열어

25.10.12 14:23최종 업데이트 25.10.12 14:23

전통한지 유네스코 인류무형문화유산 등재 학술포럼 열어

전통한지 유네스코 인류무형문화유산 등재 학술포럼 열어
전통한지 유네스코 인류무형문화유산 등재 학술포럼 열어 ⓒ 함양군청

함양군은 '제4회 한지의 날'을 맞아 지난 10일 함양문화예술회관에서 전통한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 제9회 학술포럼 및 전시회를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 함양군과 한지살리기재단이 공동 주관했으며, 제1회 안동시를 시작으로 문경시, 전주시, 종로구, 완주시, 진관사, 경북 등지를 거쳐 아홉 번째로 함양군에서 열리게 됐다.

식전 행사에서는 '천년을 이어온 함양 전통한지'를 주제로 경남무형유산 한지장 이상옥 보유자, 전통 염색 명장 박정숙, 서책 제작 장인 강안구 등 함양 출신 장인 3인이 참여해 전통 한지와 도구, 염색지, 지승공예품, 서책 제작 시연 등 40여 점의 작품을 선보이며 큰 관심을 모았다.

본 학술포럼은 국민의례와 결의문 낭독, 감사패 수여에 이어 ▲함한희 무형문화연구원 원장의 '유네스코 등재 추진 성과와 지속 가능한 전승 방안' 기조발제 ▲이진식 사행산업통합감독위원회 사무처장의 'AI·탄소 저감 시대 한지 산업의 지속 가능성' ▲최태호 충북대 교수의 '한지·화지·중국지의 원료 및 제지 특성 비교' 발표가 진행됐다.

#전통한지

윤성효 (cjnews)

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

