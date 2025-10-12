60년만의 인정, 서산개척단 피해자 "억울함 이루말할 수 없어"

'서산개척단 사건' 피해자와 유족들이 피해 발생 60여 년 만에 국가 배상을 받게 됐다. 지난달 대한법률구조공단은 서산개척단 사건 피해자와 유족을 대리한 손해배상 청구 소송에서 118억 원의 국가 배상 책임을 인정받았다(관련 기사 : 법무부, 서산개척단 국가배상 항소 포기... "신속한 피해 회복"
).
서산개척단 사건은 5.16쿠데타로 정권을 잡은 박정희 정부가 1961년부터 국가 재건이라는 명분으로 서산시 인지면 모월리 간척지에 무고한 청년들과 부녀자들을 데려와 강제 결혼과 강제 노역을 시키는 등 인권을 침해한 사건을 말한다. 진실·화해를 위한 과거사정리위원회(아래 진화위)는 지난 2021년 5월, 서산개척단 사건을 조사하며 중대한 인권 침해가 있었음을 확인했다(관련기사 : 진실화해위 서산개척단 사건 조사결정에 서산시 '환영'
).
동시에 충남도의회와 서산시의회는 2022년과 2023년 서산개척단 진실 규명과 지원 조례를 제정한 바 있다. 또한, 서산시의회는 지난 2023년 4월 결의문을 통해 정부에 서산개척단 피해자 명예 회복과 배·보상을 촉구했다(관련기사 : 서산시의회, 서산개척단 피해자 명예 회복과 배·보상 촉구
).
그러나 국가는 피해자와 의회의 간절한 목소리도 외면해왔다. 결국 피해자 개개인이 국가를 상대로 개별 소송에 나서야 하는 실정이었다. 이에 대한법률구조공단은 공익 소송의 일환으로 피해자와 유족을 112명을 대리해 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 제기했고, 마침내 승소한 것이다.
이같은 결정에 피해자들은 뒤늦은 결정이지만 환영한다는 입장이다. 서산개척단 피해자이자 서산개척단진상규명대책위 정영철 위원장은 12일 기자와 통화에서 "억울하기야 이루말할 수 없다"라면서도 "늦었지만 (법원이 올바른 판결을 내려줘서) 감사하다"고 말했다. 그러면서 "이번 판결을 보고 피해자들이 많이 연락이 오고 있다"며 "앞으로 진화위 3기가 출범하면 이번 소송에서 빠진 피해자의 보상도 이뤄져야 한다"고 강조했다.
특히, 충남도의원 시절부터 서산개척단 사건의 진실 규명과 배·보상을 촉구했던 맹정호 전 시장 역시 "희생의 대가에 비해 너무 늦었고 적은 배상"이라면서도 "피해자에게는 위로와 명예에 대한 회복이 어느 정도 이루어졌다고 생각한다"고 말했다. 또한, 지난 2021년 5월, 서산시의회 의장 당시 진화위 9명의 위원에게 자필 서한을 보냈던 이연희 충남도의원도 12일 SNS를 통해 "서산개척단 피해자들의 아픔을 어루만져 드릴 수 있도록 함께 노력해 주신 분들과 기쁨을 나눈다"며 배상 판결을 환영했다.