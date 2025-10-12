[단독] 중학교 교직원 잇단 성추행 혐의 교무부장, 직위해제

큰사진보기 ▲강원도교육청. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

강원지역 공립 중학교에서 3년에 걸쳐 교사와 교직원 등 2명에 대해 성추행을 잇달아 벌인 혐의로 검찰에 송치된 전 A중 교무부장(교사)이 직위해제된 것으로 확인됐다.12일, <오마이뉴스>는 강원도교육청이 국회 교육위원회 강경숙 의원(조국혁신당)에게 지난 11일 보낸 '춘천 A중 성추행 관련 자료'를 살펴봤다.이 자료에서 강원도교육청은 "(A중 교무부장의 연쇄 성추행 사건 관련) 2022년 피해 교직원(행정직원)과 2025년 피해 교직원(교사)의 학교 내 신고 접수(3월, 5월)에 따라 성고충심의위원회 개최 등의 사안 대응을 진행했다"면서 "지난 9월 10일 행위자(가해자)에 대해 직위해제 발령했다"고 밝혔다. 그러면서 이 교육청은 "앞으로 검찰 조사 결과 통보 수신 이후, 자체 감사처분심의회와 징계 의결을 요구할 예정"이라고도 했다.직위해제는 징계를 앞둔 공무원을 대상으로 현재 맡은 직무를 일시 중지시키는 조치를 뜻한다.앞서 A중은 지난 7월 14일, 성고충심의위를 열고 두 피해 교직원이 낸 성추행 신고 건에 대해 모두 '성희롱'이라고 판단한 바 있다.춘천경찰서도 두 교직원의 성추행 사건 고소 건에 대해 전 교무부장의 성추행 혐의를 인정하고, 검찰에 송치한 결과를 지난 8월 18일 강원도교육청에 통보한 바 있다.하지만, 강원도교육청은 성추행 신고가 접수된 지난 3월 이후 6개월이 넘도록 A중에 대한 감사를 진행하지 않았다. 피해 교직원들은 <오마이뉴스>에 "여러 차례 교육청과 교육지원청에 도움을 요청했지만, 감사를 벌이지 않았고 이 과정에서 학교는 제대로 된 가해자 분리 조치도 진행하지 않았다"고 비판했다.이에 대해 강원도교육청은 강경숙 의원에게 보낸 '감사를 진행하지 않은 이유'에서 "교육청 감사와 후속 조치는 현재 진행 중이며, 지속적으로 학교를 지원하는 중"이라면서 "검찰 결과 통보 접수 이후 사안 관련 자체 감사처분심의회를 거쳐 징계 의결을 요구할 예정"이라고 설명했다.<오마이뉴스>는 가해 교무부장의 설명을 듣기 위해 전화를 걸고 문자도 남겼지만, 의견을 들을 수 없었다.