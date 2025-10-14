섹알마문 감독, 그 특별한 '활착'에 대하여

큰사진보기 ▲영화 <세컨드 홈>의 한 장면. ⓒ 섹알마문 관련사진보기

"맨날 밥 먹잖아요. 그런데 밥이 무슨 맛인지 알아요? 모르잖아요. 하지만 배고프면 밥이 제일 먼저 생각나잖아요. 그거예요."

큰사진보기 ▲영화 <노 웨이 아웃>의 한 장면. ⓒ 섹알마문 관련사진보기

"인간으로서 누릴 수 있는 모든 권리가 우리에게도 있습니다. 우리가 돈을 벌기 위해 한국에 온 건 맞아요. 그렇다고 해서 우리에게 함부로 해도 되나요? 우리가 그런 차별을 받아도 되나요?"

큰사진보기 ▲영화 <빠마>의 한 장면. ⓒ 섹알마문 관련사진보기

"선생님은 기독교인이라고 하셨는데, 모든 지구 사람들이 기독교인이 됐으면 좋겠다 그런 마음 아닌가요? 쌤쌤이니까 서로 잘못이 없네요?"

섹알마문 감독의 영화

빨대(2025), 미호의 여정(2023), 노 웨이 아웃(2022), 빠마(2021), 기다림(2020), 세컨드 홈(2018), 비닐하우스는 집이 아니다(정소희, 섹알마문, 2018), 꿈, 떠나다(2017), 하루 또 하루(2016), 피난(2016), 굿바이(2014), 파키(2013)

'활착'이라는 단어를 새로 알게 되었다. 옮겨 심거나 접목한 식물이 서로 붙거나 뿌리를 내려서 삶. 또는 그런 일.모종판에서 모종을 쏙 뽑아 올리면 흙을 힘껏 움켜쥐고 있는 뿌리 뭉치가 나온다. 그 뿌리가 펼쳐져 땅 속 깊이 파고 들어가 제대로 활착해야 식물이 산다. 사람도 그렇다.섹알마문 감독의 영화 <세컨드 홈>(2018)은 열일곱 살에 한국으로 옮겨와 뿌리 내린 사람에 대한 이야기다.영화의 주인공 '까우살 섹'은 2000년 연수생으로 한국에 왔다. 방글라데시에서 태어나 17년간 살고, 한국으로 옮겨와 17년간 살았는데, 한국에서 사는 동안 어릴 적 부모님과 지냈던 시간이 다 지워졌다. 처음부터 자신이 한국에서 나고 자란 것 같은 느낌이라고, 그는 말한다. 그는 페이스북을 통해 알게 된 아내를 한국으로 초청해 결혼식을 올리고 몇 달간 행복하게 지내지만, 결국 아내를 혼자 돌려보낸다. 자신은 도저히 한국을 떠날 수 없다.그에게 한국은 밥 같은 것, 왜 먹는지 모르지만 삶에서 떼어놓을 수 없는 것. 스스로 뻗어 내린 뿌리가 너무도 깊어 도저히 파낼 자신이 없다. 그러나 그의 활착은 아직 완성되지 못했다. 그의 노동력과 기술에 빚지면서도, 한국은 그의 존재를 허락하지 않기 때문이다. 체류허가 없이 활착을 시도하는 일의 옳고 그름에 대해 시비 걸지는 말기를. 인간의 삶이란 것이 그리 간단한 것이 아니니 말이다.1998년 방글라데시를 떠나 한국에 온 섹알마문 감독은, 미등록노동자로 한 회사에서 오래 일했는데 퇴직금을 받지 못했다. 당시 한 노동조합의 도움으로 퇴직금을 받게 되고, 그 인연으로 모임에 참석하게 되었다. 모임은 지난한 투쟁을 거치며 '이주노동자노동조합'으로 성장한다. 섹알마문 감독은 그 과정에 참여하고 배우고 선택하며 자신의 삶을 만들었다.2003년 제정된 고용허가제. 정부는 고용허가제를 본격적으로 운영하기 전 기존 장기체류 미등록노동자를 단속하여 정지작업을 하겠다는 계획을 세웠다. 2003년 11월, 정부가 대대적인 단속 계획을 선포한 가운데, 전국 곳곳에 '강제추방 저지와 미등록이주노동자 전면 합법화를 위한 농성 투쟁'이 전개되었다. 섹알마문은 명동성당에 꾸려진 농성단에 참여해서 조직국장을 맡아 열정을 쏟았다. 그리고 그 현장에서 만난 한국인 여성을 사랑하게 되어 배우자의 연을 맺었다. 농성투쟁이 끝난 뒤 그는 일터로 돌아갔고, 드물게 외국인 공장장이 되었다. 그 공장을 인수받아 대표가 되겠다는 희망을 갖던 즈음, 그의 삶에 영화가 스며들었다.AMC(비영리 이주민문화예술단체 아시아미디어컬쳐팩토리 Asia media culture factory)가 마련한 프로젝트 '이주민 독립영화감독 만들기'에 참여해서 영화를 배운 것. 그는 카메라를 들고 동료 이주자들의 삶 속으로 깊이 들어갔다. 이주자들의 힘겨운 노동과 모진 현실, 분노와 절망, 더 나은 삶에 대한 꿈과 벅찬 욕망이 그의 카메라에 담겼다. 카메라를 든 감독에 대한 신뢰와 애정이 없었다면 쉽게 열어주지 않았을 영역이다.더구나 그는 '이주노동자노동조합'의 수석부위원장으로 일하며 이주노동자를 조직하고 있다. 그에게 노조활동과 영화 작업은 동전의 양면과 같다. 이주노동자를 조직하고 지원하며 접하게 되는 생생한 이야기를 영화에 녹여내고, 영화라는 접착제로 노동자를 조직한다. 그의 영화는 한국 사회에 던지는 화두이기도 하고 이주자 입장에서 돌아보는 성찰이기도 하다.섹알마문 감독에게 물었다. 자신이 연출한 영화중에 단 한편만 볼 수 있다면 어떤 영화를 추천하겠는가. 망설이지도 않고, 노 웨이 아웃!2022년 공개된 <노 웨이 아웃>은 '탈출구가 없는' 고용허가제 노동자들에 대한 이야기다. 고용허가제도는 정부 간 계약에 의해 아시아지역 17개 나라에서 노동자를 초청하는 제도이다. 인원수는 매해 다른데, 2024년에는 14만여 명을 새로 초청했다. 한국은 이 노동자들에게서 회사를 옮길 권리를 빼앗았다. 한국인의 일자리를 보호하고 고용주에게 안정적으로 인력을 공급한다는, 염치없는 명분이다. 그 고통 때문에 죽음에 이르는 노동자들이 있으니 '염치없다'는 표현은 너무 약하다.영화는 열악한 노동환경, 욕설과 폭행으로 현장을 관리하는 고용주와 관리자들을 가감 없이 보여준다. 노동자는 위험을 피해 회사를 옮기고 싶지만 그것은 허락되지 않는다. 대한민국 헌법은 '모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다'고 정하고 있다. '모든 국민'이라 적혔지만, 대한민국에서 법의 적용을 받는 '모든 사람'으로 읽어야 한다. '이주노동자를 포함해 모든 사람'은 직장에서 건강과 안전에 위협을 느끼면 그만둘 수 있어야 한다. 국가는 그것을 보장할 의무가 있다.영화에서 이주노동자 모딜은 질문한다.직장을 옮길 자유를 제한한 고용허가제에 대해 2007년, 2020년 두 차례 헌법소원이 제기되었다. <노 웨이 아웃>을 촬영하던 2021년은, 두 번째 헌법소원에 대해 헌법재판소가 헌법에 어긋나지 않는다는 결정을 내린 직후였다. 탈출구를 만들고자 했던 노력은 좌절되었다. 노동자들의 고통은 지금도 계속 외면당하는 중이다.섹알마문 감독은 이주자에게 '이주자다움'을 요구하는 한국 사회의 위선과 그에 대응하는 당사자의 정서와 태도를 예민하게 감지한다. 이주노동자에게는 닥치고 노동력을, 여성 결혼이주자에게는 거리낌 없이 돌봄과 출산을 강요할 만큼 한국 사회는 뻔뻔하다. 당사자의 권리나 개별적 삶에 대해서는 관심도 없다. 이주자가 성장과정에서 얻은 지식과 경험, 문화적 다양성을 받아들여 사회의 자산으로 삼으면 좋으련만, 한국이 최고라고 생각하는 한국 사회는 이주자에게 '한국인이 되라'고 주문한다. 그 오만함을 한국 사회는 스스로 깨닫지 못한다. 그걸 웃음 섞어 콕, 지적하는 이가 섹알마문 감독이다.영화 '빠마'의 주인공은 방글라데시에서 온 니샤다. 한국인 시어머니는 니샤에게 아이를 낳으라 조르고, 또 니샤의 치렁치렁한 머리가 못마땅해 달달 볶은 '빠마' 머리를 하게 한다. 빠마 머리는, 결혼 이민한 여성 이주자에게 가족과 사회가 던지는 무례한 의심이자 그로 인한 상처다. 그러나 총명한 니샤가 그냥 당할 리 없다. 유쾌한 한 방, 기대해도 좋다.무슬림인 섹알마문 감독은 한국에서 이슬람교에 대해 반감을 가진 이들을 자주 접한다. 알레르기에 가까운 거부감이니, 종교의 자유나 인권의 논리를 들이대 봤자 먹히지 않는다는 것을 그는 잘 알고 있다. 그래서 그가 선택한 것은 포용이자 웃음이다. 얼마 전 강연에서 '무슬림들이 전 세계를 이슬람화 하려 한다'는 비판이 나왔을 때도 그는 웃으며 말했다.재치 있는 답변에 반감이 금세 공감으로 바뀌더란다. 내공이 깊으니 가능한 일이다.나는 그의 존재함에 감사한다. 그가 이주 당사자로서 장착한 감수성과 관점을 잘 유지하며 한국 사회에 더 깊게 활착하기를 응원한다.섹알마문 감독은 영화와 예술 활동을 통해 이주민 인권 향상에 기여한 점을 높이 평가받아 '미누를 사랑하는 사람들'이 2020년 수여한 제1회 미누상을 받았다.'미누를 사랑하는 사람들'은 이 글을 시작으로 2020년 1회부터 2024년 5회까지 미누상을 수상한 이주민 당사자 활동가들의 곡진하고 빛나는 활동을 연속 보고하고자 한다.