[사진] 가을 밤 화엄사에서 '귀 호강' 했습니다

청명한 가을 하늘 아래, 발걸음마다 기분 좋은 계절입니다. 구례 화엄사에서 열리고 있는 화엄문화제의 둘째날인 지난 11일 토요일 밤, 지리산 자락의 화엄사가 아름다운 음악으로 물드는 특별한 순간을 함께했습니다.화엄문화제의 하이라이트인 화엄음악제가 선선한 가을밤 공기와 고즈넉한 산사의 정취, 그리고 감미로운 음악이 어우러진 감동적인 장면을 연출했습니다. 어둠이 내린 화엄사 경내는 은은한 조명으로 또 다른 아름다움을 뽐내고 있었습니다. 대웅전 앞 특설무대를 배경으로 펼쳐진 이번 음악회는 그야말로 귀가 호강하는 시간이었습니다.싱어송라이터 박강수님의 맑고 서정적인 목소리로 부르는 노래들은 마치 지리산의 가을 바람을 그대로 옮겨온 듯했습니다. 통기타 선율과 함께 어우러지는 그녀의 목소리는 관객들의 마음을 부드럽게 어루만지며 음악회의 문을 활짝 열었습니다.<팬텀싱어>를 통해 실력을 입증한 길명민님이 속한 트리오의 무대는 웅장하고 깊이 있는 하모니는 천년 고찰의 밤하늘을 가득 채우며 울려 퍼졌습니다.화엄음악제의 단골 출연자인 하윤주님의 무대는 우리 전통 가락의 깊이와 품격을 느끼게 해주었습니다. 단아한 한복 자태로 부르는 정가(正歌)는 그 자체로 하나의 예술 작품 같았습니다. 가장 한국적인 공간인 산사에서 듣는 우리 소리는 그 어떤 음악보다도 경건하고 큰 울림을 주었습니다.음악이라는 매개체를 통해 천년 고찰이 주는 평온함과 가을밤의 정취가 한데 어우러져 잊지 못할 감동을 선사했던 화엄음악제. 낮의 활기찬 축제 분위기와는 또 다른, 차분하고 낭만적인 밤이었습니다.