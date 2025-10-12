메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
북, 황강댐 무통보 방류…임진강 수위 행락객 대피 기준 넘어

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.10.12 11:26최종 업데이트 25.10.12 11:26

북, 황강댐 무통보 방류…임진강 수위 행락객 대피 기준 넘어

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
민통선 내 임진강 경기 연천군 임진강 상류 민간인통제선 지역. [촬영 임병식]
민통선 내 임진강경기 연천군 임진강 상류 민간인통제선 지역. [촬영 임병식] ⓒ 연합뉴스

(연천·서울=연합뉴스) 노승혁 이재영 기자 = 북한이 남북 공유 하천인 임진강 상류 황강댐에서 물을 방류한 것으로 보인다고 기후에너지환경부 등 당국이 12일 밝혔다.

기후부는 남북 공유 하천인 임진강 상류 황강댐 방류 여부를 확인하고자 위성영상으로 접경지역을 감시 중으로, 전날 오후 11시 촬영된 영상에서 방류 징후가 포착됐다.

앞서 경기 연천군 관계자는 "이날 오전 3시 50분께 군남댐 관계자로부터 임진강 상류에 있는 북측 황강댐에서 물을 방류하고 있는 것으로 판단된다는 연락을 받았다"고 말했다.

AD
임진강 유역에 지난 10일부터 비가 이어진 데다가 13∼14일 많은 비가 더 올 것으로 예상되면서 홍수 조절 용량 확보를 위해 황강댐을 비운 것으로 추정된다.

북측은 이번에도 방류를 사전에 알리지 않았다.

2009년 9월 북한이 통보하지 않고 황강댐에서 물을 내보내면서 임진강 하류에서 인명피해가 발생했고, 이에 같은 해 10월 남북이 황강댐 방류 시 사전에 통보하기로 합의했으나 북측은 2013년을 마지막으로 합의에 따르지 않고 있다.

남측에서 임진강 최북단인 연천군 필승교 수위는 이날 0시께 하천 행락객 대피 기준인 1ｍ를 넘겼고 오전 10시 50분 현재 1.86ｍ까지 올랐다.

경기도와 연천군은 필승교 수위가 하천 행락객 대피 기준을 넘긴 직후 행락객과 주민에게 재난문자를 발송했다.

필승교 수위가 2ｍ를 넘어서면 비홍수기 인명 대피, 7.5ｍ는 접경지역 위기 대응 관심 단계, 12ｍ는 접경지역 위기 대응 주의 단계가 각각 발령된다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#황강댐#임진강

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사김성욱, 극적인 끝내기 홈런... SSG, 삼성 꺾고 준PO 승부 원점

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초