미 백악관, 셧다운 틈타 공무원 최소 4천여 명 해고 착수

미국 의회에서의 예산안 처리 불발로 연방정부 기능이 일시 중단되는 '셧다운'이 열흘을 넘기며 장기화하는 가운데 도널드 트럼프 행정부가 이를 틈타 최소 4100명의 연방 공무원을 해고하겠다고 나섰다.백악관 예산관리국(OMB)은 11일(현지시각) 법원에 제출한 답변서에서 재무부 1446명, 보건복지부 1100∼1200명, 교육부 466명에게 인력 감축(RIF·Reduction in Force) 통보가 이미 발송됐거나 발송 예정이라고 밝혔다.상무부 315명, 에너지부 187명, 주택도시개발부 442명, 국토안보부 176명, 환경보호청 10∼30명도 해고 대상에 올랐다. 이는 공무원 노조인 미국공무원연맹(AFGE)이 해고 중단을 요구하며 소송을 제기하자 법원이 트럼프 행정부에 요청한 답변서에 나온 내용이다.스티븐 빌리 백악관 예산관리국 선임 보좌관은 "예산 집행 중단과 관련된 상황이 유동적이고 빠르게 변화하고 있다"라며 "따라서 이 숫자는 현재까지 확인할 수 있는 가장 최신 정보를 반영한 것이며, 앞으로도 바뀔 수 있다"라고 말했다.미국공무원연맹은 "연방 공무원들은 선출직이든 임명직이든 지도자들의 정치적 및 개인적 이익을 위해 희생양으로 이용되는 것에 지쳤다"라며 "이제 의회가 할 일을 하고 셧다운을 즉시 끝내야 한다"라고 촉구했다. 또한 연방 정부가 셧다운 기간에 대규모의 공무원 해고를 단행하는 것은 확실한 불법 행위라고 주장했다.그러나 트럼프 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 "며칠 안에 (해고할 공무원) 숫자를 발표할 것"이라며 "많은 사람이 해고될 것"이라고 밝혔다. 이에 따라 해고 규모가 4100명을 훨씬 넘어설 것이라는 전망도 나온다.이어 "우리는 곧 결정을 내릴 것"이라며 "분명히 말하건대 해고 대상에 오른 공무원 중 상당수는 민주당 지지 성향(Democrat-oriented)"이라고 강조했다.AP통신은 "트럼프 행정부의 공격적인 행보는 셧다운 시 흔히 벌어지는 상황을 훨씬 넘어섰다"라면서 "가뜩이나 정치적으로 불안정한 백악관과 의회 간의 관계를 더욱 악화시키고 있다"라고 지적했다.민주당은 반발했다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 "트럼프 행정부는 이런 일을 하지 않아도 되는 데, 기어코 하고 싶어 하는 것"이라며 "그들은 미국 국민에게 피해를 주는 길로 가고 있다"라고 말했다.연방 공무원이 많이 살고 있는 버지니아 주의 마크 워너 민주당 상원의원은 "이번 해고 사태는 셧다운의 불행한 결과가 아니라 트럼프 행정부의 의도적인 선택"이라며 "자신들의 의제를 관철하기 위해 연방 공무원들을 인질로 잡고 있다"라고 비판했다.공화당 일각에서도 반대의 목소리가 나온다. 알래스카 주의 리사 머카우스키 상원의원은 "이는 연방 공무원에 대한 징벌"이라며 "해고를 강력히 반대한다"라고 밝혔다.