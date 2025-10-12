"자주 평화 통일 위해 흔들림 없이 투쟁"

AD

미군철수투쟁본부는 지난 11일 오후 2시 경기도 파주시 적성면 답곡리에 있는 인민군 묘역에서 분단으로 희생된 선열들을 추모하고 반제 자주 투쟁을 완강히 벌여 나갈 것을 결의했다.상임대표를 맡고 있는 이적 목사는 추모 발언에서 "오늘날 세계는 전례 없는 격변을 맞고 있다"고 언급하고 "이러한 변화는 우리에게 자주와 통일의 기회가 될 수 있다는 점을 깨닫고 어느 때보다 굳은 결의로 싸워 나가"겠다고 결의를 밝혔다.두 번째 추모 발언에 나선 김대창 미주 대표는 "우리 역사에서 소외된 영령들을 매년 찾아 위로하고 투쟁을 결의하는 동지들을 만나 함께하게 되어 감개무량"하다면서 소회를 밝히고 "이 시대를 살아가는 우리가 자주의 시대를 열어 나가며 조국의 발전을 위해서 노력"하겠다고 다짐했다.96세의 비전향장기수 안학섭 상임고문은 "자연 수명이 얼마 남지 않았고 다른 여건을 고려하더라도 묘역을 찾는 것이 이번이 마지막이 될지도 몰라 비가 오는데도 동행했다"며 "세계를 지배하려 했던 미국도 이제는 어쩔 수 없이 정치적으로, 경제적으로, 사회적으로, 군사적으로, 도덕적으로 점점 몰락의 길에 들어가고 있다"고 진단했다. 그는 이어 "자주를 위해 싸운 선열들의 피가 헛되지 않을" 것이라고 힘주어 말했다.마지막 순서로 김영운 공동대표의 고천문(告天文) 낭독이 이어졌다. 참가자들은 고천문에서 "선열들이 지키려 했던 자주 통일의 기상, 그 뜨거운 피와 땀은 오늘날 우리에게 면면히 이어져" 오고 있다고 밝혔다. 이들은 "자주적 평화 통일을 향한 길은 험난"하고 "항구적인 평화를 염원하는 민족의 바람은 어느 때보다도 견고한 벽에 막혀 있"지만 "그 너머에 새로운 세상이 기다리고 있음을" 믿고 "흔들림 없이 투쟁해 나갈 것"이라고 결의했다. 이어서 안학섭 선생 송환 투쟁을 전개했음을 언급하며 "안학섭 선생과 함께 자주 투쟁을 견결히 이어 갈 것"이라고 다짐했다.참가자들은 "선열들의 뜻을 이어 자주 통일 쟁취하자!" "만악의 근원 주한 미군 철수하라!" "반민족 반통일 악법 국가보안법 철폐하라!" 등의 구호로 행사를 마쳤다.한편, 미군철수투쟁본부는 2016년부터 매번 추석과 설 명절 즈음에 인민군 묘역과 강화 광성보 신미순의총(신미양요 당시 침략 미군에 맞서 싸우다 전사한 조선군 무명 용사들의 합장묘)을 찾아 추모제를 겸한 투쟁 결의 모임을 갖고 있다.