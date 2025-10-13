삶의 끝에서 듣는 조용한 노래

큰사진보기 ▲책표지황인찬의 <백 살이 되면> ⓒ 사계절 관련사진보기

100살이 되면 좋겠다. 아침에 눈을 뜨지 않아도 된다면 좋겠다.

요즘 나는 '죽음'에 대한 생각을 종종 하게 된다. '비워 나가는 일'과 '내려놓는 일'들을 시작해야 할 때가 되었나 보다. 아직 젊다면 젊은 나이지만 시간의 빠름을 느낄 때마다 소스라칠 때가 있다. 이 대로라면 금방 백 살이 될 것 만 같은, 그러나 백 살이 되기 전에 돌아갈 것만 같은, 얼마 남지 않은 시간에 대한 아쉬움을 먼저 느끼곤 한다.황인찬 시인의 글과 서수연의 그림이 만난 그림책 <백 살이 되면>은 '죽음'을 이야기하지만, 결코 어둡지 않다. 나무와 빛, 바람이 어우러진 이 책은, 삶의 끝을 '평화의 시작'으로 그려낸다.햇살 좋은 가을 오후, 나는 이 책을 읽다 슬픔과 따뜻함이 뒤섞인 눈물을 흘리고 말았다. 이 평화로운 그림책에서 '백 살이 되면'을 이야기하는 작가의 소리는 담담하지만 내 맘속에 고여있는 미래에 대한 아쉬움을 끌어올린 듯 시렸다.'100살이 되면 좋겠다. 아침에 눈을 뜨지 않아도 된다면 좋겠다. 엄마가 불러도 깨지지 않고 아빠가 흔들어도 깨지 않고'로 시작하는 책, 평화로운 그림이 담백하다."물방울이 풀잎을 구르는 소리, 젖은 참새가 몸을 터는 소리, 이불속에서 듣다가 나무가 된다면 좋겠다"는 문장은 죽음은 비극이 아니라 자연으로의 회귀, 생의 순환을 상징한다. 나무가 되어 햇살을 받고, 그 아래에서 돌아가신 할머니가 쉬고 계시면 좋겠다는 구절은 세대의 연결, 시간의 이어짐을 상징하는 것이리라. 그래서 이 책은 죽음을 두려움이 아니라 귀환으로 바라보게 하는 시집 같은 그림책이다.책 중간 정도에 보면, 부드러운 초록빛과 연한 붓의 결 사이로 사람들이 나무 위에서 놀고 있는 그림이 있다. 생의 한 장면 같지만, 시인은 "부드러운 오후의 빛 속에서 온 가족이 모여 내 침대를 둘러싸고 있으면 좋겠다"라고 쓴다. 백 살이 되어 잠에서 깨어나지 않아도, 그 곁에 가족의 온기가 있다면, 그것이야말로 가장 완전한 삶의 마무리가 아닐까. 그런 죽음을 꿈꾼다는 것은 마음이 평화롭다는 것, '나도 그랬으면 좋겠다' 하고 덧붙이고 싶다.이 책의 글과 그림을 보며 '죽음'을 다시 생각해 보았다. 아직은 먼 이야기라는 막연함 때문인지이상하게도 두렵지 않았다. 오히려 오래 묵은 마음의 응어리가 풀리듯, 조용한 위로가 밀려왔다.죽음을 삶의 끝이 아니라 쉼의 형태로 받아들인다면, 우리는 조금 더 담담해질 수 있을 것이다.서수연의 그림은 그 마음을 '빛'으로 풀어낸다. 연둣빛 숲, 가벼운 손놀림, 바람처럼 흐르는 붓 터치 속에는 "살아 있는 모든 것은 결국 빛으로 돌아간다"는 믿음이 깃들어 있다. 시인의 언어가 잔잔한 물결이라면, 화가의 그림은 그 물결 위로 번지는 햇살 같다.이 책은 누군가를 잃었을 때, 혹은 삶의 무게로 잠시 쉬고 싶을 때 펼치면 좋을 것 같다. 아이에게는 죽음을 자연의 일부로 이해시키는 다정한 그림책이고, 어른에게는 이별을 품는 법을 일깨워주는 명상록이 될 것이다.'백 살이 되면 좋겠다'는 말은 그저 오래 살고 싶다는 바람이 아니다. 그건 삶을 온전히 사랑했기에, 이제는 고요히 쉬고 싶은 마음의 고백이다. 죽음을 말하면서도 슬픔보다 평화를 보여주는 그림책이다. "백 살이 되면 좋겠다"는 말이, 언젠가 나도 맞이할 '고요한 귀환'의 언어처럼 느껴지면 좋겠다.책을 덮으며, 오늘 하루를 조금 더 온전하게 그리고 따뜻하게 살아야겠다고 다짐해 본다.