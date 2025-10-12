"미국은 우리나라 국민을 무엇으로 생각하나"

큰사진보기 ▲지난 11일 밤 9시, '우리 국민 불법 체포·구금 사과 않는 트럼프 방한 반대! 약탈적 투자 강요 규탄! 자주독립 대학생 시국 농성단(자주독립 대학생 시국 농성단)'이 세종대왕상 뒤편에서 연대 기자회견을 열었다. ⓒ 김용환 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자회견이 끝난 후, 농성단은 경찰의 부당한 해산 명령에 맞서 연좌 농성을 이어가고 있다. ⓒ 김용환 관련사진보기

지난 11일, 주한미국대사관 앞(서울 광화문 광장)에서, '우리 국민 불법 체포·구금 사과 않는 트럼프 방한 반대! 약탈적 투자 강요 규탄! 자주독립 대학생 시국 농성단(아래 농성단)'이 농성 시작을 알렸다. '자주독립 대학생 시국 농성단'은 같은 날 오후 9시, 세종대왕상 뒤편에서 연대 기자회견을 열었다.최수진 농성단 단원 이날 기자회견에서 "트럼프가 대한민국 땅에 발을 들이고 싶다면, 우리 국민을 볼모로 삼아 500억 달러를 뜯어내려고 한 것부터 사죄해야 한다"고 주장했다. 그는 그러면서 "이 땅 대한민국은, 목숨 바쳐 싸운 선열들의 자주의 혼이 서린 곳이자, 촛불로 역사를 세운 국민들의 존엄이 모인 곳"이라며 "반미의 촛불이 타오르는 지금, 대학생이 맨 앞에서 꺼지지 않는 불꽃이 되겠다"라고 말했다.박성원 농성단 단원은 "미국에 3500억 달러를 투자하면 우리나라 경제는 처참히 무너질 것"이라며 "반드시 막아야 한다"라고 강조했다. 또한 "우리나라가 미국의 속국인 마냥 행동하는 트럼프를 규탄하고, 미국을 몰아내야 한다"라면서 "이곳 농성장에서 미국의 만행을 속속히 알리고, 미국을 우리 땅에서 몰아낼 수 있도록 끝까지 싸우겠다"라고 결의를 밝혔다.신동호 국민주권당 서울시당 위원장의 연대 발언도 있었다. 신 위원장은 "미국은 이미 몰락하고 있다. 우리에게는 미국을 넘어서는 승리의 날이 반드시 올 것"이라며 "이를 확신하기에 함께 연대하여 싸운다"라고 말했다. 백륭 농성단 단장은 "미국이 우리 국민을 불법 체포·구금한 것은 대미 투자를 위한 인질극"이라면서 "그래 놓고 가해자인 트럼프가 감히 이 땅에 방한하겠다고 한다. 도대체 미국은 우리나라 국민을 무엇으로 생각한단 말인가"라고 규탄했다.그는 끝으로 "우리는 이 나라의 주인이다. 더 이상은 미국에 빼앗길 수 없다"라면서 "대학생들의 농성이 미국을 규탄하는 투쟁의 마중물이 되어 미 대사관 앞에 미국을 규탄하는 촛불이 가득 메워질 수 있도록 싸우겠다"라고 결의를 밝혔다.한편, '자주독립 대학생 시국 농성단'은 '트럼프의 날강도적인 3500억 달러 투자강요 규탄! 범국민 서명 운동'을 받고 있다. 오는 11월 3일, 미 대사관에 해당 서명을 제출할 예정이다.