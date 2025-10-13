"김현지, 국감 출석해야... 고위공직자의 당연한 자세"

큰사진보기 ▲이동학 전 더불어민주당 최고위원 ⓒ 남소연 관련사진보기

- 긴 추석 연휴가 끝났어요. 주위 분들을 통해 민심 들으셨을 텐데 어떤가요?

- 이번 연휴에 가장 많이 나온 얘기가 이재명 대통령의 예능 출연이에요. 야당 주장은 대전 데이터센터 화재로 행정망 마비된 상태에서 대통령의 예능 촬영이 문제라는 건데요.

- 대통령실에서 처음에 발표할 때 이건 예정된 것이니 국민들이 양해해 주시길 바란다고 얘기했다면 어떨까 싶거든요.

- 이진숙 전 방송통신위원장 체포에 대한 이야기도 많았는데.

- 장동혁 국민의힘 대표가 < 건국전쟁 2 >를 관람해서 논란이에요. 영화에 4.3 사건을 왜곡하는 내용이 담겨서 내년 제주지사 선거 포기한 거 아니냐는 말도 나오는데.

- 장동혁 대표 행보가 오락가락인 것 같거든요. 어느 때 보면 중도층 표심을 잡으려고 하는 것 같지만 또 어느 때는 지지층에 메시지 보내는 것 같은데.

- 이재명 대통령 국정 수행 지지도가 50% 초반대예요. 민주당이 제 역할 못하는 게 지지도에 영향을 미친다는 해석도 나옵니다.

- 정청래 대표가 국민을 보기보다는 강성 지지자만 보고 간다는 지적도 있어요.

- 9월 정부조직법 통과로 검찰청이 폐지됐잖아요. 보완 수사권을 두고 이견이 있는 것 같은데.

어떻게 해야 한다고 보세요?

- 조희대 대법원장이 청문회에 나오는 게 삼권분립에 안 맞다는 지적도 있는데.

- 근데 판결에 대해 국회가 왈가왈부하는 게 맞을까요?

- 조희대 대법원장 사퇴 요구는 어떻게 보세요?

- 김현지 전 총무비서관이 대통령실 제1부속실장으로 인사 이동한 건 어떻게 보세요?

