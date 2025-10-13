일본 과로사방지법 시행 10년, 과로사는 오히려 증가했다

AD

[1] 법 제정이 된 것은 2014년이지만, 이번 학회에서는 지난 10년을 돌아본다는 의미를 내세웠기 때문에 이 글에서도 10년이라고 하였다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 한국노동안전보건연구소의 노동안전보건 월간지 <일터> 10월호에도 게재됩니다. 이 글을 쓴 유청희 님은 한국노동안전보건연구소 상임활동가로, 한노보연 과로사감시팀에 함께하고 있습니다.

지난 9월 6일과 7일, 일본 교토 류코쿠대학교에서 '제11회 과로사방지학회'가 열렸다. 이 학회는 2014년 일본에서 과로사 등 방지대책 추진법(아래 과로사방지법)이 제정·시행된 지 1년 뒤인 2015년부터 매년 개최되고 있다. 과로사방지법 제정에 직접 참여한 연구자, 변호사, 유가족들이 중심이 되어 만든 학회는 일본의 과로사와 과로자살 문제에 대한 현황을 공유하고 대책을 논의해 왔다.11회째를 맞은 이번 학회에서는 과로사를 주제로 국제연대 활동(아시아 과로사 감시)을 하는 한국의 한국노동안전보건연구소, 일본의 POSSE, 대만의 OSH Link, 인도네시아 LIPS 등이 함께 국제 세션을 열어 각국의 과로사, 과로자살 실태를 발표하는 자리도 마련되었다.이번 학회의 핵심은 과로사방지법 시행 10년을 되돌아보며 법 제정 의의와 한계, 그리고 과제를 돌아본 '특별기획 세션'이라 할 수 있겠다. 몹시 궁금했다. 과로사방지법이 제정된 후 정말 과로사와 과로자살이 감소했을까?이 세션의 좌장인 구로다 겐이치는 과로사방지법을 제정할 당시에는 과로사, 과로자살이 감소할 것으로 기대했지만 법이 시행된 지 11년이 지난 현재, 그런 변화는 생기지 않고 오히려 과로사가 증가했다는 점을 뼈아프게 짚었다.장시간 노동이 노동자와 일본 사회에 부정적 영향을 끼친다는 것이 사회적으로 인식되지 않았거나, 법이 효과적으로 작동하지 않는 것이거나, 혹은 법 자체에 한계에 있는 것은 아닌지 되돌아볼 필요가 있다고 말했다.'전국 과로사를 생각하는 가족 모임'의 데라니시 아이코 대표는 과도한 장시간 노동으로 가족을 잃은 유가족들에게 닥치는 현실에 대해 짚었다. 이들은 일을 시킨 회사가 아니라 사망한 피해자 가족에게 산업재해, 그리고 사측의 법 위반 행위를 입증할 책임이 있다는 사실, 또한 노동시간이나 직장에서 발생한 일 등의 증거 수집에도 고난이 따른다는 사실에 절망했다고 말했다.유가족들은 법에 따라 관계 행정기관, 유족 대표, 노동자 대표, 사용자 대표, 전문가로 구성된 '과로사 및 과로병 예방 대책 추진 위원회'에 적극적으로 참여해 왔지만, 조사연구 결과가 실효성 있는 대책에 활용되지 않고 있음을 지적했다.데라니시 아이코 대표는 근무 간 인터벌 제도 11시간 이상 의무화, 과로사 등 실태파악을 통한 조사 분석을 행할 때 휴직자와 중도퇴직자, 재직사망자에 대해서도 포괄적 분석을 실시하여 방지 대책에 활용할 것을 요구했다. 기업의 의무 법령 위반은 인권 침해라는 관점에서 기업의 인식 전환이 무엇보다도 중요하다고 강조했다.해외에 진출한 일본 기업에서 일하던 노동자들이 갑작스런 업무 변경과 높은 업무 강도를 겪다가 사망하고 있다. 현지에 파견된 노동자들이 겪는 과중한 노동강도와 장시간 노동은 일본 사회 안에서의 그것만큼이나 심각하다.문제는 해외에서 일하는 노동자들이 지원받을 수 있는 자원과 네트워크가 거의 없다는 점이다. 이로 인해 도움을 요청하기도, 구조를 받기도 어려운 환경에 놓여 있으며, 상황은 더 악화되기 쉽다.이 같은 문제에 대응하고자 설립된 단체가 있다. 해외에서 과로사한 노동자 유가족들의 움직임으로 발족한 '해외노동연락회'(Labor Issues Networking for Japanese Overseas Workers)'다. 이번 학회에서 해외노동연락회가 하나의 세션을 맡아 발표했다. 세션에는 과로사, 과로자살로 생을 마감한 해외 파견 노동자들의 유가족들도 발표로 참여했다.'특집3'에서 인터뷰로 참여한 한 유가족의 남편 사례에 이어 또 다른 유가족 사례도 들어볼 수 있었다. 우에다 나오미씨의 아들 유키(당시 27세)씨는 2022년 태국으로 파견되어 일을 하다 파견 3개월 만에 과로자살했다.유키씨는 완벽하지 않은 영어로 현지에서 소통하며 자신의 영역인 전기와 다른 업무까지 맡아야 했다. 돌발적인 사고에 대응하는 역할을 맡았고, 제대로 해내지 못하자 상사로부터 지속적으로 지적받았다.해외 과로사 사건은 노동시간을 파악하는 것부터, 무엇이 노동자 본인을 몰아붙였는지 파악하기가 일본 국내보다 더 어렵다는 점이 큰 장벽이다. 우에다 나오미씨는 아들이 일하던 회사와 협의해 작성하고 있는 '해외 파견 매뉴얼'이 제정 및 실행됨으로써 해외에서 일하는 사람들 중 누구 하나 놓치지 않고 모두 건강하게 고국으로 돌아올 수 있게 되기를 바란다고 호소했다.일본 교사들은 초과노동 시간이 매우 길지만, 초과노동으로 인정받지 못하고 교사의 헌신으로 이해되는 측면이 강하다. 학생들이 하교한 후에도 교사들의 업무는 이어지지만, 관련 법 규정이 미비하다는 이유로 이 시간은 초과노동으로 간주되지 않는다. 일을 하고 있음에도 법적으로는 '일이 아닌' 셈이다.발표자들은 교사 인력이 심각할 정도로 부족한 상황인데, 정부는 교사의 초과 노동이 자발적이었는지 아닌지를 가지고 책임을 묻는 실정이라며 한탄했다. 일반 노동자들에게는 노동안전보호법이 있지만 지방 공무원, 국가 공무원, 교사에게는 이 법을 적용하지 않아 건강을 보호받기가 너무나 어렵다. 여기서 심각한 원인 중 하나로 지목된 것은 교사 결원 실태다.발표에 따르면 일본 교사들은 주 60시간 이상 근무하며, 한 달 초과노동 시간은 80시간에 달한다. 하루 45분의 휴식시간도 제대로 지켜지지 않으며, 사실상 쉴 수 있는 시간이 없다. 업무를 집에서까지 하지만 이런 노동시간은 파악조차도 어렵기 때문에 과로 심각성을 해결하는 데 더 노력을 기울여야 한다고 강조했다.또 발표자들은 교사들이 '신앙인의 의식'을 강요받는 현실도 지적했다. 자신들의 업무가 헌신적이어야 한다는 것이 사회적으로, 교사들 스스로도 강하게 새겨져 있다는 것이다. 이런 면에서 교사들은 과로사로 산업재해 신청을 하기조차 어렵다. 학생들이 가해자로 비칠까 봐 문제 제기조차 꺼린다는 것이다.교사들의 과로와 업무 과중에는 다양한 요인이 복합적으로 작용하고 있다. 발표자들은 학생에게 무엇이든 해 줘야 한다는 부담, 신자유주의적 정책, 교육 예산 규모, 업무 증가, 경쟁 도입 등의 정책이 큰 원인이라고 말했다.교사뿐 아니라 노동의 민주화가 일본에서 지연되고 있음을 지적했다. 2004년 이후 자기책임 논리가 강화된 점을 지적하기도 했다. 초과 노동을 노동으로 인정하는 것, 업무일 간 충분한 휴식 시간을 보장하는 것이 시급한 대책으로 제시되었다.과로사와 과로자살은 전 세계적으로 심각한 문제지만, 특히 일본에서 가장 심각하게 나타났고, 지금도 여전히 그렇다고 할 수 있다. 일본을 비롯해 한국, 대만 등 동아시아 국가들 역시 과로사와 과로자살 문제가 심각하다.POSSE의 곤노 하루키는 일본에서 과로사가 사회적으로 어떻게 구성되고 인식되는지를 발표했다. 일본에서는 과로사 문제가 대부분 유가족의 소송에 의존해 처리되고 있다. 산업재해 신청을 하지 않으면 '과로사'로 아예 처리되지 않으며, 산재 신청을 했더라도 인정되지 않으면 법적으로 '과로사'로 인정받지 못하는 문제가 제기되었다.산재로 인정받는 것만으로는 기업 책임이 드러나는 것이 아니며, 민사소송을 통해 법적 책임을 입증해야만 비로소 책임이 규명된다. 무엇보다 이러한 처리 방식은 유가족의 법률 행위에 따라 크게 좌우되며, 이는 과로사방지법의 무력함을 보여주는 지점이다.한국과 대만은 공통점이 많다. 일본은 법제화를 하면서 과로사를 법적으로 규정했지만, 대만과 한국에는 법적 정의가 내려지지 않았다. 그럼에도 두 나라 모두 과로사와 과로자살이 심각한 사회문제라는 점은 분명하다.장향미의 발표에 따르면, 한국에서는 포괄임금제와 야간노동이 과로의 주요 원인으로 지목되었다. 전체 산업재해 중 뇌심혈관계 질환에 대한 산재 승인율은 매우 낮고, 과로자살에 대한 산재 승인율은2018년 이후 하락세를 면치 못하고 있다.추 링의 발표에서 대만 과로자살에 관해 지적된 주요한 우려점은 과로자살 문제의 초점이 사후적 괴롭힘 처벌에 맞춰져 있다는 점이다. 이는 사전 예방보다 사후 대응에 치중하는 접근으로, 건강하고 지원적인 업무 환경을 조성해야 할 필요성을 간과할 위험이 크다는 것이다.한국과 대만 모두 과로사 및 과로자살과 관련한 산재 보상 신청 절차는 매우 험난하고 오랜 시간이 걸린다. 노동법을 지키지 않는 블랙기업, 관리 감독에 소극적인 행정기관, 솜방망이 처벌을 내리는 사법기관 등 이 세 요소가 과로사와 과로자살을 야기하는 구조적 문제점이라는 것이 확인되고 있으며, 이번 학회의 대부분의 발표에서 확인된 내용이다.한국에는 과로사방지법이 제정되지 않았는데, 이는 노동시간 단축을 직접적으로 명시한 법이 아니라는 점에서 우리 사회에 무엇이 중요한지를 질문하게 한다.사회 전반에서 적정한 시간 동안 노동해야 한다는 인식, 그리고 과로를 포함해 노동자에 대한 각종 압박과 괴롭힘, 스트레스를 통한 착취가 용납되어서는 안 된다는 합의가 이루어질 때, 또한 법규를 위반한 기업이 제대로 처벌받을 때에야 과로사와 과로자살 예방도 마침내 가능할 것이다.