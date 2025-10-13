엄마는 왜 막춤을 추게 됐을까

큰사진보기 ▲책 표지<그래도 춤을 추세요(이서수)> 책 표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

"팀장님, 요즘도 동해식당 가세요?"



"안 간 지 좀 됐는데, 왜요?"



"거기 생대구탕이요."



"가격이 올랐죠?"



"아니요. 만원으로 내렸어요." - <광합성 런치> 중에서

사람은 하루에도 서로 다른 여러 개의 리듬을 느끼며 살아가는 거 같아. 해가 지거나 뜨는 풍경을 바라볼 때 발생하는 리듬과 한낮에 횡단보도를 건널 때의 리듬, 잔디 위에 돗자리를 깔고 누울 때의 리듬이 다 달라. 그것들이 모여서 한 사람의 리듬이 되는 거야. 어떻게 해야 하루종일 좋은 리듬을 유지할 수 있을까? 가능한 일이 아닐지도 모르지만, 나는 그렇게 해보고 싶어. 나를 좋은 리듬 안에만 두고 싶어. - <미식 생활> 중에서

