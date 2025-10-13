엄마는 왜 막춤을 추게 됐을까

초등학교 때를 떠올리면 우쿨렐레를 연주하며 노래를 부른 일이 가장 먼저 생각난다. 엄마에게 혼나고 나온 날, 친구와 싸운 날, 수업이 재미없던 날에는 점심을 일찍 먹은 후나 학교가 끝나고 난 후 빈 교실에서 친구와 우쿨렐레로 아무 노래를 연주해가며 노래하고 몸을 흔들었다.
슬픔, 억울함, 분노, 지루함이 우쿨렐레 선율을 따라 빠르게 사라졌다. 코드가 틀리고, 줄이 잘못 튕겨졌지만 그런 줄도 모르고 신이 나서 연주했다. 그때의 나에게 '우쿨렐레와 노래'는 살아갈 버팀목이었다.
우쿨렐레와 노래가 없었다면 지금의 내가 없었을 거라는 말은 아니다. 어린 만큼 순간의 즐거움으로, 친구와의 한바탕 놀이터 그네 타기로 잊었을지 모른다. 그러나 그것은 그때의 나에게 힘을 줬고, 지금의 나에게도 영향을 주고 있다. 무엇을 선택할지는 자유지만 누구에게나 살아갈 버팀목이 필요하다고 믿는다.
이서수의 신작 <그래도 춤을 추세요>(2025년 8월 출간)에서는 '춤'이 그렇다. 이 '춤'은 정교하기보다 엉망이고, 아름답기보다 웃음을 빵 터트리는 것에 불과하지만 작품 속 인물들은 그래도 춤을 춘다.
틈, 그리고 그 사이를 비집고 들어오는 것
<AKA 신숙자>의 '나(박미리)'와 <이어달리기>의 '나(정재은)'는 '노동'이라는 기대를 엄마에게 가진 채 살고 있다. 박미리는 엄마도 일하는 시니어 여성이 되길 바라며, 정재은은 엄마가 일을 하고 있음을 믿고 퇴사한다. 엄마들은 기대에 부응해 주지 않는다. 박미리의 엄마 신숙자는 딸이 주선해 준 일의 단점을 읊으며 간접적으로 거부한다. 정재은의 엄마 정한숙은 재은보다 먼저 퇴사 사실을 고백한다.
자칫 벌어질 수 있는 그들의 틈은 예상과 다르게 다정하게 메꾸어진다. 박미리 모녀 사이에는 '딸의 고양이가 아픈 것에 쾌유를 빌어주는 엄마의 춤'이, 정재은 모녀에게는 '함께 보내는 시간과 서로의 이야기'가 들어온다. 기대를 외면하는 사이와 기대(혹은 요구)를 가진 채 살아가는 사이도 맞닿을 수 있음을 어루만진다.
가족 사이 틈이 늘상 메꾸어지지는 않는다. <잘지내고있어>에는 부모님이 이혼을 한 '법적 관계' 가족인 부녀가 있다. 이혼 후 새로운 여자를 만난 아버지는 딸 주연과 세연에게 죽음으로 돌아온다. 세연은 아버지를 자주 만나러 갔으나 주연은 그마저도 아니다. 아버지의 '다른 여자'는 10년을 함께 살고 아버지가 쓰러지기 직전까지 함께였지만 혼인신고를 하지 않아 아버지의 연명 치료에 대한 법적 선택권이 없었다. 자매는 '아버지의 연명 치료를 하는가'와 '이대로 보내주는가'의 기로에 놓인다. 가족을 떠나 살아간 아버지를 둔, 엄마가 먼저인 딸들의 고민은 중환자실에 들어간 아버지를 두고 '아버지 살인의 문제'로 증폭된다.
이서수는 가족 밖 관계의 틈에도 다양한 것을 넣었다. <미식 생활>에서는 서로 먹는 것을 이해하지 못하는 친구 사이에 '답장'을 넣었고, <광합성 런치>에서는 식대를 올리고 싶지 않아 하는 대표와 낮은 식대 때문에 퇴사까지 고민하는 직원 사이에 '차진혜'라는 인물과 그의 짝사랑을 집어넣었다. 그들의 결말이 무엇일지는 알 수 없다.
"팀장님, 요즘도 동해식당 가세요?"
"안 간 지 좀 됐는데, 왜요?"
"거기 생대구탕이요."
"가격이 올랐죠?"
"아니요. 만원으로 내렸어요." - <광합성 런치> 중에서
그렇지만 틀림없이 그 마음을 상대도 이해하고 있음을 위와같이 암시한다. <미식 생활> 속 호린이 술을 끊는 데 한참이 걸려도, <광합성 런치>에서 박이재가 차진혜의 사랑을 받아주지 않을지라도 나라와 진혜의 마음은 통하고 있다.
<청춘 미수>에서 고용인과 피고용인 사이처럼 시작한 김아혜와 고미수의 관계는, 시혜적 후원자와 가련한 수혜자와 다름없었음이 드러난다. 고미수는 "배신감과 굴욕감"을 느끼고 "오로지 선생님을 가르치고 싶다는 일념"으로 품고 있던 말을 이별 전에 꺼낸다. 그러나 고미수는 김아혜가 제주도로 떠난 후 연락했을 때 그가 진심으로 평안하기를 바란다.
<운동장 바라보기>는 여덟 단편 중 가장 무겁게 다가오는 작품이다. 한국에서 살고 있는 이주자들의 이야기를 다룬 작품이지만, '외국인 혐오'를 지적하는 다른 작품과는 조금 다르다. 이서수의 작품에서는 '내부인'과 '외부인'의 경계를 허물어 차별하는 이와 차별받는 이를 모호하게 만들었다. "차별하지 말라는 말은 얼마나 하기 쉬운가."라는 문장은 '차별하는 사람', '말로는 차별을 논하지만 행동으로 실천하지 않는 사람'만 아니라 '누군가를 이해하지 못하는 입장에서 남을 지탄하는 사람'까지 가리킨다. 이주민 문제를 여러 인물의 시선을 보게 하며 서늘함을 남긴다.
그럼에도 살아갈 수 있는 이유
사람은 하루에도 서로 다른 여러 개의 리듬을 느끼며 살아가는 거 같아. 해가 지거나 뜨는 풍경을 바라볼 때 발생하는 리듬과 한낮에 횡단보도를 건널 때의 리듬, 잔디 위에 돗자리를 깔고 누울 때의 리듬이 다 달라. 그것들이 모여서 한 사람의 리듬이 되는 거야. 어떻게 해야 하루종일 좋은 리듬을 유지할 수 있을까? 가능한 일이 아닐지도 모르지만, 나는 그렇게 해보고 싶어. 나를 좋은 리듬 안에만 두고 싶어. - <미식 생활> 중에서
<미식 생활>에서 호린이 나라와 함께 자신이 좋아하는 LP 음반을 들으며 한 말이다. 누구나 비숫하게 한 번쯤 가졌을 바람이다. 그랬던 호린은 '잘못된 리듬'에 몸을 싣는다. 앞날에 대한 불안, 반복된 일에 대한 회의감이 그를 그렇게 만들었다.
이렇듯 호린에게도, 우리에게도 '나를 좋은 리듬에만 두고 싶다'는 바람은 환상에 불과할지 모른다. 그렇지만 우리는 잘못된 리듬을 깨고 '나만의 리듬'을 만들어나갈 수 있다. <춤은 영원하다>에서 보여주는 인물들의 춤은 "춤이 아니라 몸부림"에 가깝거나, 해괴하며 "박자를 무시하고 음악과 완벽히 분리된" 움직임이다. 그렇게 "테크닉은 전혀 없고 진심만 가득한 춤"이지만, "누구도 막을 수 없"다. 앞으로도 계속할 영원한 춤이다. 이 순간 해탈해도 변하지 않을 세상이라는 것을 알지만 그럼에도 나만의 움직임을 멈추지 않으리라는 다짐을 담은.
이서수는 등장인물들의 곤궁(틈)을 들여다보며 그들에게 어울리는 리듬(버팀목)을 찾아준다.
<이어달리기>는 '교류와 결합', <춤은 영원하다>는 '막춤', <광합성 런치>는 '사랑과 이해', <AKA 신숙자>는 '막춤인지 굿춤인지 알 수 없는 춤', <운동장 바라보기>는 '결심', <잘지내고있어>는 '아버지의 언어를 따른 안부' , <미식 생활>은 '지켜보겠다는 약속', <청춘 미수>는 '평안하기를 바라는 마음'이다.
우리가 오늘이 버겁고 내일이 뻔해도 살아갈 수 있는 이유, 어떤 어려움에 주저앉을 필요가 없는 이유. '그래도' 춤을 추면 되기 때문 아닐까.
