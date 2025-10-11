'워싱턴포스트 만평' 가장한 이재명 비판 이미지의 실체

▲최근 소셜미디어 등 온라인 일각에서 미 유력 일간지 <워싱턴포스트>에 이재명 대통령의 친중 행보를 비판하는 만평이 실렸다는 내용의 게시글이 확산되었으나 가짜뉴스인 것으로 드러났다. ⓒ X 갈무리 관련사진보기