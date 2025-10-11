"실질적 안방마님" vs "후안무치 정치공세"... 여야 연일 '김현지 공방'

큰사진보기 ▲김현지 대통령실 제1부속실장이 지난 2일 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에 참석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

여야가 이재명 정부 첫 국정감사를 이틀 앞두고 김현지 대통령실 제1부속실장(전 총무비서관)의 증인 출석 문제에 관해 날선 신경전을 벌였다.국민의힘은 김 부속실장을 "실질적 안방마님"으로 지칭하며 "국정감사를 빈껍데기로 만들려는 어처구니 없는 행태를 그만두고 김 부속실장을 국정감사장에 반드시 출석시키라"고 경고했고, 더불어민주당은 "국정의 발목을 잡으려는 행태"라고 반발했다.선공은 야당이었다. 최은석 국민의힘 원내수석대변인은 11일 논평을 통해 "민주당은 조희대 대법원장에 대한 동행명령장 발부까지 언급하며 사법부를 대놓고 겁박하면서 김 부속실장에 대해선 '문제가 없는데 불러야 하냐'는 적반하장식 태도를 보였다"며 "국민이 주신 권력을 자신들 입맛대로 마구 휘두르는 모습에 국민적 분노가 끓어오르고 있다"고 비판했다.최 원내수석대변인은 김 부속실장에 대해 "대통령실 인사위원회의 최종 책임자는 비서실장(강훈식)인데도 그보다 직급이 낮았던 김 부속실장(당시 총무비서관)이 대통령실 내부 인사뿐 아니라 산하기관장, 중앙부처 국장급 인사까지 개입했다는 의혹이 끊이지 않고 있다"며 "당시 강선우 여성가족부 장관 후보자에게 사퇴를 종용했다는 보도는 빙산의 일각"이라고 주장했다.이어 "(국감을 앞두고 출석 문제가 불거지자) 추석 직전 김 부속실장은 총무비서관에서 제1부속실장으로 영전하는 대통령실 인사조치를 국민들이 똑똑히 지켜 봤다"며 "김 실장은 단순한 곳간지기가 아닌 '실세 중의 실세'이자 '실질적 안방마님'으로 군림하고 있다는 걸 대통령실 스스로 밝힌 것"이라고 비꼬았다.그러면서 "우상호 정무수석이 '실세는 강훈식 비서실장'이라고 강변하고, 원내대표까지 나서서 필사적으로 감싸는 모습은 오히려 진짜 (대통령실) 실세가 누구인지를 역설적으로 드러낼 뿐"이라며 "김 실장이 떳떳하다면 국회에 나와 모든 의혹을 해명하고 국민께 진실을 밝히라"고 별렀다.이에 맞서 백승아 민주당 원내대변인은 서면브리핑에서 "국민의힘이 대통령실 참모를 두고 '실세 위의 실세'로서 '실질적 안방마님' 운운하는 것은 어불성설이자 후안무치"라며 "두 번의 비선 국정농단을 방치한 정당이 대통령실을 입에 올릴 자격이 있나"라고 쏘아붙였다.백 원내대변인은 "박근혜 정부와 윤석열 정부 대통령실에서 최순실, 김건희를 비롯해 온갖 비선들이 국정을 농단해 대통령이 두 번이나 탄핵되고 감옥까지 갔다"며 "당시 여당이던 국민의힘은 방탄조를 자처했다"고 상기시켰다.백 원내대변인은 국민의힘이 김 부속실장의 출석을 거듭 종용하는 데 대해 "인수위원회조차 없이 출범해 불과 4개월밖에 되지 않은 이재명 정부 대통령실을 흔들고 발목잡겠다는 의도이자 윤석열 정부 국정농단 의혹을 덮기 위한 정치적 술수"라고 깎아내렸다.그러면서 "민주당은 국민의힘의 대통령실에 대한 정치공세에 단호히 대응하겠다"며 "국정을 방해하는 행위를 절대 좌시하지 않고 정쟁이 아닌 민생·국익을 챙기는 정책 국감을 만들어 가겠다"고 강조했다.