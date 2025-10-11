[사진] 코스모스부터 핑크뮬리까지... 의령 가을꽃 축제 한창

큰사진보기 ▲넓은 공원에 가득 피어난 황화코스모스. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲댑싸리가 붉게 물들었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲한쪽에는 아직 푸른 댑싸리가 남아있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲솥바위. 둑이나 철교에서 내려다 보았었는데 이번에 가보니 더 가까이 볼 수있게 해두었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲솥바위가 내려다 보이는 언덕에 조성된 역사문화테마파크에 서있는 조형물. 의령출신 사업가들의 약력도 적어놓았다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲넘실대는 핑크뮬리의 물결속에 잠시 서있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲촛불 맨드라미와 팜파스그라스. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲만개한 아스타국화를 곽재우장군이 내려다 보고 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

온갖 꽃들이 피어나는 아름다운 시월. 여기저기에서 꽃축제가 한창이다. 경남 의령에서도10월 3일부터 12일까지 호국의병의 숲 친수공원 일대에서 의령 기강 리치 꽃축제가 열리고 있다. 동시에 10월 9일부터 12일까지는 의령군민공원과 솥바위 일원에서 리치리치 페스티벌도 열린다.호국의병의 숲 친수공원은 낙동강과 남강이 만나는 지점으로 임진왜란 당시 곽재우장군이 의병을 이끌고 첫 승리를 거둔 곳이다. 이를 기념하기 위해 수변생태공원을 조성했다. 특히 댑싸리, 핑크뮬리, 황화코스모스. 아스타국화 등, 가을꽃 명소로 잘 알려져 있다.지난 10일, 꽃을 보러 의령 호국의병의 숲 친수공원에 갔다. 17ha 이나 되는 넓은 공원에는 갖가지 꽃들로 가득했다. 황화코스모스, 핑크뮬리, 분홍코스모스, 아스타국화, 촛불 맨드라미, 팜파스그라스, 붉게 물든 댑싸리까지 넓은 공원을 힘든 줄도 모르고 걷고 또 걸었다. 기차를 타고 둘러보는 사람들도 있었다. 가을 기운을 흠뻑 느낀 뒤 리치리치 페스티벌이 열리고 있는 솥바위로 갔다.의령관문 앞으로 흐르는 남강에 솥바위가 떠있다. 솥바위를 중심으로 반경 8 km 안에 부귀가 끊이지 않는다는 전설이 있다. 실제 삼성, 엘지, 효성그룹의 창시자가 의령에서 출생하였으니 전설이 아니라 현실이 된 것이라며 지금도 많은 사람들이 찾아와 소원을 빈다고 한다. 둑이나 철교 위에서 내려다 보곤 했는데 이번에 가보니 솥바위 주위로 길을 만들어 좀더 가까이에서 볼 수 있게 해놓았다. 꽃축제와 리치리치 페스티벌을 같이 둘러볼 수 있었다.