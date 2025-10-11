어둠 속에서 진실을 외치는 사람들, '휘슬러 영화제'에 모이다

큰사진보기 ▲지난 해에 이어 두 번째로 열리는 '2025 서울국제휘슬러영화제'에는 37개국 장·단편 영화 151편 중 심사를 거친 26편이 초청돼 오는 10월 24일부터 26일까지 노무현시민센터(서울시 종로구 소재)에서 상영된다. ⓒ 2025서울국제휘슬러영화제조직위원회 관련사진보기

"휘슬러는 바로 당신 안에 있다.

우리가 침묵을 선택하는 순간, 불의는 자라난다.

그러나 휘슬러가 깨어나는 순간,

진실은 다시 숨을 쉰다."

카멜레온은 외부의 위협으로부터 자기를 방어하기 위해 몸의 색을 바꾼다. 소나무의 송진도 상처를 치료하고 적으로부터 보호하는 물질이다. 모든 생명은 각자의 방식으로 자신을 지키는 본능을 가지고 있다.인간도 마찬가지다. 외부적 환경으로부터 다양한 방어기제들이 있기 마련이다. 인간에게 그 방어기제는 사람마다 다르겠지만 역사를 뒤흔들 만큼의 파급력도 있다. 공동체가 무너지든 자신만 챙기면 된다는 식의 이기적인 방어기제에 맞서 '진실을 향한 직면의 기제'는 '침묵'이나 방관을 넘어선 '저항'이다.휘슬러(Whistler)는 그 저항의 시작점에 있다. '내부고발자'로 이해하는 휘슬러는 훨씬 더 깊고 넓은 의미를 가진다. 세상의 부조리와 거짓 뿐 아니라 자신의 내면에서 일어나는 왜곡된 침묵에 맞서 울리는 경고음이자 비판의 소리를 넘어 인간답게 살아남기 위한 '진실의 호흡'이다.'2025 서울국제휘슬러영화제'는 세상을 향해 불의를 알리거나 맞서는 휘슬러들과 개인 내면의 갈등을 고백하는 휘슬러들을 영상으로 만날 수 있는 자리다. 지난 해에 이어 두 번째로 열리는 '2025 서울국제휘슬러영화제'에는 37개국 장·단편 영화 151편 중 심사를 거친 26편이 초청돼 오는 10월 24일부터 26일까지 노무현시민센터(서울시 종로구 소재)에서 상영된다.한국영화 8편을 비롯해 영국, 프랑스, 독일, 스페인, 그리스, 미국, 중국, 호주, 이란, 이집트, 요르단, 튀르키예, 세르비아, 칠레, 싱가포르 등 17개국 영화 중 개막작은 휘슬러영화제답게 싱가포르의 제이슨 수(Jason Soo) 감독의 장편 다큐멘터리 <알 아와다(Al Awda)>로 이스라엘의 가자지구 봉쇄를 돌파하려는 활동가 22명의 실화를 담은 작품이다.특히 올해는 '내란(內亂) 영화 특별 섹션'이 신설됐는데 '12.3 쿠데타 내란 사태'를 비롯해 전두환 정권 시기 고려대 운동권 학생들과 맞서는 소년의 이야기를 담은 김대현 감독의 <정돌이>와 광주의 참상을 세상에 알린 독일 기자의 미공개 기록인 장영주 감독의 다큐 <5.18 힌츠페터 스토리>, 칠레 독재정권의 상처와 한국의 국가 폭력을 잇는 서사로 엮어낸 모현신 감독의 <군락>, 권력과 학대의 본질을 파헤치는 심리극인 이나키 벨라스케즈 감독의 <단카, 프리실라 단카> 등 정치적 격변 속에서 민주주의 위기와 회복을 묻는 작품들도 주목할 만하다.휘슬러영화제는 화려하지 않다, 대형 스폰서도, 정치적 후원도 없다. 시민의 자발적 후원과 연대로 꾸려지고 한국스마트협동조합이 주관한다. 시민 후원은 사회운동 크라우드 펀딩 플랫폼'소셜펀치(socialfunch.org/whistler)'를 통해 진행 중이다.영화제를 만들어가는 사람들도 이 시대의 휘슬러들이다. 조직위원장은 윤정모 전 한국작가회의 이사장이고 영화평론가 오동진씨가 공동위원장으로 합류했다. 도종환 전 문체부 장관, 이철 전 의원, 김민웅 촛불행동 상임대표, 곽노현 전 서울시 교육감 등 시민사회·정치·언론·학계의 인사들이 상임고문으로 힘을 보탠다.또한 영화제 홍보대사도 세월호 진상규명을 위해 단식농성을 벌였던 유민아빠 김영오, 대한항공 내부비리를 폭로한 박창진 전 부대변인, 경찰국 설치에 반대하다 좌천된 이지은 전 총경이 함께한다. 각자의 방식으로 휘슬러가 된 사람들이다.특히 조직위원장 윤정모 전 한국작가회의 이사장은 대표적인 휘슬러적 작가다. 냉전의 반공 이데올로기 속에서 비인간화된 사회, 그로 인한 폭력과 차별, 여성의 침묵과 민족적 상처를 문학으로 형상화해 왔으며 그 시선은 언제나 '권력의 중심이 아니라 가장 낮은 곳의 인간'에게 닿아 있다.총괄 프로그래머인 윤솔지 감독은 10년 동안 세월호 참사의 진실을 추적하며 침몰의 원인을 집요하게 파헤친 다큐영화 <제로썸>을 만들었다. 깊은 물 속에 가라앉은 진실을 끌어올리는 일, 그것은 단순한 기록이 아니라, '진실의 수면을 들어 올리는 휘슬러다.'2025 서울국제휘슬러영화제'는 우리 사회가 묻어둔 어둠과 맞서 싸우는 예술적 실천의 연장선에 있다. 우리 안의 휘슬러를 깨우고 싶다면, 거대한 침묵을 깨우고 싶다면 이 영화제의 어둠 속 스크린 앞에 잠시 앉아보시라. 그곳에서 당신 안의 진실이 조용히 숨을 쉬기 시작할 것이다.