공자와 단군, 최치원을 동시에 만나고 싶다면?

큰사진보기 ▲하제 마을 팽나무를 찾아가는 길. 드넓은 옥구 들녘에 벼가 익어가고 있었다. 들판 너머로 보이는 미군기지만 아니었다면 수평선과 지평선이 맞닿았을 듯하다. ⓒ 서부원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲향교 입구에 줄지어 늘어선 공덕비들. 개중에는 익숙한 정치인들의 이름도 보인다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲옥구 읍성의 남문터로 녹슨 철길이 지나간다. 6.25 전쟁 후 미군 물자를 실어나르기 위해 건설되었고, 2000년대 초반까지 사용되었다가 폐선되었다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲미군기지가 세워지면서 옥구향교로 옮겨진 자천대의 모습. 신라 말 대문장가 최치원이 낙향해 글을 읽고 소일하던 곳이라고 전한다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲하제 마을 팽나무. 주변엔 환경과 평화를 염원하는 시민들의 염원을 담은 팻말이 수문장처럼 늘어서 있다. 주변의 마을 흔적은 아예 사라지고 없다. ⓒ 서부원 관련사진보기

대개 전북 옥구는 몰라도 군산은 모두가 안다. 옥구는 천년도 넘은 오랜 지명이자 근방을 다스리던 치소가 있던 고을이고, 군산은 일제강점기에 번창한 미곡 수탈 항구였으니 기껏해야 100년 남짓 된 도시다. 군산 땅의 진짜 주인은 옥구인데, 꼬리가 몸통을 집어삼킨 형국이다.기실 군산(群山)의 한자를 풀이하면 '서해에 떠 있는 섬들'이라는 뜻이다. '군'은 무리지어 있다는 의미고, '산'은 섬을 말한다. 명명될 당시의 군산은 지금 '고(古)군산'이 되었고, 여러 개의 섬이 늘어서 있다는 뜻을 이어 붙여 '고군산 열도'로 불린다.'고군산'이 원래의 군산이고, 지금의 군산은 말하자면 '신군산'쯤 되는 거다. 마치 위만조선과 이성계가 건국한 조선 등과 구분하기 위해 단군조선을 '고조선'으로 칭하는 것과 같은 식이다. 하긴 부산과 동래, 목포와 무안 등 이와 유사한 사례는 전국적으로 드물지 않다.군산 말고, 옥구를 찾아가는 길이다. 비옥할 옥(沃)에, 물길 구(溝)를 쓴다. 너른 들판을 적셔줄 물길이 사통팔달 뻗어있는 땅이라는 뜻이겠다. 통일신라 때 지어진 이름이라고 하니, 농경 사회였던 당시 옥구가 얼마나 번성한 고을이었는지를 능히 짐작하고도 남음이 있다.지금도 옥구에는 인공적인 제방을 두르지 않은 저수지가 많고, 성곽의 해자나 유럽 도시의 운하 모양의 도랑이 바둑판 모양으로 펼쳐져 있다. 해발고도가 20여 미터에 불과한 언덕이 고산 준봉처럼 높아 보일 정도를 평야도 드넓다. 탁 트인 시야가 짙푸른 가을 하늘 저리 가라다.인간의 생로병사처럼 고을에도 흥망성쇠가 있는 법이다. 농경 사회에서 산업 사회로의 급속한 변화 속에 지방의 중심지였던 옥구는 퇴락했고 지역의 소멸을 눈앞에 두고 있다. 고을의 기능이 멈추고 사람이 떠난 땅엔 폐기물 매립지와 창고, 교도소 등 혐오 시설로 채워졌다.과거 번성했던 시절의 옥구를 떠올릴 수 있는 유산은 딱 하나 남았다. 읍내 초입에 당당하게 선 옥구 향교가 그것이다. 향교는 조선 시대 지방의 공립 교육 기관으로, 현감이 파견된 고을에 동헌과 나란히 세워지는 게 보통이다. 향교가 있다는 건 제법 큰 고을이었다는 뜻이다.동헌 자리에는 폐교된 상평초등학교가 있다. 이곳을 중심으로 마을을 에워싼 산 능선을 활용한 옥구읍성의 자취가 또렷하다. 현재 옥구읍사무소 소재지는 2킬로미터 정도 떨어진 선제리지만, 읍성이 헐리기 전까지 이곳이 지방관이 파견되어 근방을 다스리던 치소였다.읍성의 남문 터엔 흉물스러운 녹슨 철길이 지나고 있다. 2000년대 초 폐선된 이후 잡풀만 우거져 방치되고 있지만, 6.25 전쟁 직후 미군의 군용 물자와 군산항에 선적될 화물을 실어 나르던 기차가 지나던 지역 물류의 대동맥이었다. 지금도 철길은 미군기지까지 이어져 있다.향교의 입구 홍살문 옆으론 스무 개 남짓의 공덕비가 줄지어 늘어서 있다. 읍성이 헐리고 동헌이 철거되면서 곳곳에 세워져 있던 비석들이 이곳으로 옮겨진 걸로 보인다. 이곳을 거쳐 간 지방관의 이름이 또렷하다. 비석의 숫자로만 보면, '주(州)'자로 끝나는 큰 고을 부럽지 않다.개중에는 익숙한 이름의 최근 것도 있다. 제8대 국회의원이자 민선 군산시장을 두 차례나 역임한 강근호와 '행정의 달인' 고건 전 국무총리의 아버지로 더 잘 알려진 고형곤 전 국회의원의 공덕비도 있다. 강근호의 경우, 수뢰 혐의로 구속된 바 있어 공덕비가 가당찮게 느껴진다.물론, 그도 억울할 순 있겠다. 지방관의 공덕비가 우후죽순 세워진 조선 말은 세도 정치와 삼정의 문란으로 백성들의 고통이 극에 달했던 시기다. 그 와중에 백성들이 '영세불망(永世不忘)', 곧 영원히 잊지 못할 정도로 선정을 베풀었던 벼슬아치가 과연 몇이나 될지 의문이다.옥구 향교엔 여느 곳에선 볼 수 없는 것들로 가득하다. 야트막한 산을 등지고 성격이 사뭇 다른 세 영역이 좌우로 병렬해 있다. 맨 왼편은 여느 향교와 다르지 않지만, 바로 옆에 단군 사당이 세워져 있고, 맨 오른편은 고운 최치원을 배향한 문창 서원 영역으로 구성되어 있다.좁은 터에 건물이 빼곡하다. 오밀조밀하다는 표현이 적확할 듯싶다. 흡사 미니어처 같은 솟을대문을 들어서면 강학 공간인 명륜당으로 바로 이어진다. 공자의 위패를 모신 대성전은 그 뒤로 일직선상에 있다. 명륜당이 대성전을 알현하는 형태의 이른바 '전학후묘' 형식이다.옆으로 난 문을 지나면 '단군성묘(檀君聖廟)'라는 현판을 내건 사당이다. 향교와 건물의 양식은 흡사하다. 토속신앙 격인 단군을 공자와 그 후학들을 배향하는 향교에서 기리고 있다는 게 이채롭다. 조선 시대 성리학자들은 단군조선이 아닌 기자조선을 자신들의 뿌리라고 여겼다.지난 10월 3일에 지역의 유림 단체가 주관하여 '개천 대제'를 연다는 현수막이 향교 안팎에 아직 내걸려 있었다. 부처님을 모시는 절집에서 산신과 칠성신을 향해 제사를 모시는 걸 당연시하는 현실에서 이 또한 낯설 건 없다. 무릇 종교란 그렇게 어우러지고 둥글려지는 게 옳다.외려 뜬금없는 건 문창 서원의 존재다. 공립 교육 기관인 향교와 사립 교육 기관인 서원이 단군 사당을 사이에 두고 나란히 서 있다는 게 무척 생뚱맞다. 향교든 서원이든 후학 교육과 선현 제사가 핵심 기능일진대, 서로 학문을 경쟁하듯 배치한 의도를 당최 알 수 없다.세월의 더께 속에 훼철되고 복원되면서 원형이 계속 바뀐 탓일 테지만, 답사객에겐 시선을 잡아끄는 흥미로운 풍경이다. 문창 서원의 압권은 강학 공간 터에 우뚝 선 자천대(紫泉臺)다. 경복궁의 경회루를 1/10 정도로 축소해 놓은 형태로, 이곳과는 전혀 어울리지 않은 건물이다.자천대는 서해가 내려다보이는 선연리의 야트막한 산에 세워져 있었는데, 그곳에 미군기지가 들어서면서 이곳으로 옮겨 왔다고 한다. 지금의 하제 마을 팽나무가 자리한 뒤편 언덕이다. 신라 말 대문장가 최치원이 정계에서 밀려나 낙향해 글을 읽으며 소일했던 곳이라고 전한다.이곳을 비롯해 전북특별자치도에는 최치원과 관련된 유적이 적지 않다. 그가 나고 자란 곳이 경주로 알려지지만, 이곳 옥구라는 주장도 있다. 그를 배향한 '문창(文昌) 서원'도, 시호인 '문창후'도, 과거 옥구의 또 다른 이름인 '문창현'에서 비롯됐다는 나름의 근거를 댄다.최치원은 여전히 옥구가 자랑하는 인물이고, 자천대가 굳이 이곳으로 옮겨온 것도 그래서다. 향교 건물의 번잡함 속에 가려 누정 본연의 풍광은 잃었지만, 그의 주인 격인 최치원의 자취는 오롯이 남았다. 지금 자천대는 '손님'에서 옥구 향교를 대표하는 '주인'이 됐다.향교를 나와 자천대가 옮겨지는 걸 직접 목격했을 하제 마을 팽나무를 찾아 나섰다. 수령이 무려 600년에 이르는, 우리나라에서 가장 오래된 팽나무로 알려졌다. 새만금 방조제가 건설되기 전까지 주변 마을 사람들이 풍어와 안녕을 기원하며 당산제를 지내던 신앙의 대상이었다.지금은 포구의 기능을 완전히 상실했고, 인근에 미군 비행장까지 들어서면서 마을 사람들은 모두 타지로 떠났다. 집터의 흔적은 갈대밭에 완전히 묻혔고, 남은 거라곤 우람한 팽나무 한 그루뿐이다. 찾아가는 길마저 잡풀에 덮이고 울타리에 둘러싸여 을씨년스럽고 황량하다.따가운 햇볕조차 힘을 잃고 바람 소리조차 구슬프지만, 팽나무만큼은 듬직하다. 그 어떤 고난이 닥쳐도 이겨낼 수 있다는 풍채에다 주변의 갈댓잎을 무색하게 할 만큼 짙푸르다. 2004년 보호수로 지정된 후, 2021년에 도 기념물이 됐고, 2024년 천연기념물 목록에 등재됐다.미군기지의 확장으로 주민들이 강제 이주될 당시 잘려 나갈 위기를 맞기도 했지만, 시민들의 반대로 막아냈다. 지금도 당시 투쟁의 흔적이 고스란히 남아 있다. '공항보다 갯벌', '전쟁말고 평화'라는 글귀가 적힌 팻말들이 팽나무를 수문장처럼 지키고 섰다.최치원의 자취가 서린 자천대가 옥구를 대표하는 건물이라면, 하제 마을 팽나무는 옥구를 상징하는 자연유산이다. 환경 보전과 평화로운 세상을 갈구하는 시민의 염원을 대변하며 오늘도 굳건히 서 있다. 옥구 답사의 시작은 향교이고, 하제 마을 팽나무가 끝이어야 하는 이유다.