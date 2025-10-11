"10년 후 이 자리에서 노벨문학상 수상자가 나오길"

큰사진보기 ▲제31회 계룡시 청소년 백일장에 참가한 학생들이 주어진 글제에 따라 진지하게 글을 쓰고 있다. 종이 위를 스치는 연필 소리 속에 각자의 생각과 이야기가 조용히 피어오른다. ⓒ 서준석 관련사진보기

AD

"10년, 20년 후 이 자리에서 글을 썼던 학생 중 노벨문학상 수상자가 나오길 꿈꿉니다. 그날, 수상 소감문 속에 '계룡시 청소년 백일장이 나의 가슴을 뛰게 한 첫 경험이었다' 이 한 줄이 담기길 바랍니다."

큰사진보기 ▲박양훈 논산계룡교육지원청 교육장이 백일장 현장을 돌며 참가 학생들을 격려하고 있다. “글쓰기는 세상과 소통하는 가장 아름다운 행위”라는 말처럼, 따뜻한 미소 속에 응원의 마음이 담겨 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"글쓰기는 단순한 기술이 아닙니다. 자신을 성찰하고 세상과 소통하는 가장 아름다운 행위입니다. 여러분이 오늘 쓰는 글이 바로, 자신을 발견하는 첫걸음이 되길 바랍니다."

큰사진보기 ▲대회 시작 전, 공정한 심사를 위해 참가 학생들이 휴대전화를 제출했다. 긴장된 표정 속에서도 깨끗한 경쟁을 위한 약속이 차분히 이어진다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲대회 시작 전, 계룡시문인협회 회원들이 접수대에서 참가 학생들의 이름을 확인하며 백일장 등록을 받고 있다. 분주한 손끝마다 오랜 전통의 따뜻한 긴장감이 느껴진다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲대회 시작 전, 부모님 곁에서 긴장된 표정으로 글제를 바라보는 학생의 모습. 설렘과 기대가 뒤섞인 눈빛 속에 첫 문장을 향한 두근거림이 묻어난다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을 햇살이 계룡시 두마면 유동리의 단풍잎 사이로 부드럽게 스며들던 11일 아침, 계룡문화예술의전당 다목적홀 안은 연필이 종이를 스치는 소리로 가득 찼다.제31회 계룡시 청소년 백일장이 시작된 것이다.충남 계룡시(市) 개청(23년)보다 오래된 전통을 자랑하는 이 백일장은 계룡이 아직 '논산시 두마면'이던 시절부터 이어져온 지역의 대표 문학 축제다.이날 대회에는 초등학생부터 고등학생 학부모 등 300여 명의 학생이 삼삼오오 자리 잡고 앉았다. 긴장한 손끝이 조금은 떨렸지만, 종이에 첫 문장을 적는 순간 그 떨림은 곧 집중으로 바뀌었다.개회식에서 김미경 계룡시문인협회장의 목소리가 잔잔히 울려 퍼졌다.학생들은 그 말에 미소를 지었다. 긴장 속에서도 어쩐지, 자신이 그 꿈의 주인공이 될지도 모른다는 상상에 눈빛이 반짝였다.이날 축사에 나선 박양훈 논산계룡교육지원청 교육장은 따뜻한 말투로 학생들에게 '글쓰기의 의미'를 전했다.박 교육장은 축사가 끝난 뒤에도 곧장 자리로 돌아가지 않았다. 행사장을 한 바퀴 돌며 아이들의 원고를 지켜본 후 "좋아, 천천히 생각해봐요. 글은 마음에서 나오는 거예요"라며 미소로 격려했다.그의 시선에는 오래된 대회에 대한 남다른 애정이 담겨 있었다."이 백일장은 계룡시가 시로 승격되기 전부터 이어져 온 전통이죠. 글을 쓰는 이 아이들이 결국 이 지역의 미래를 써 내려가는 작가들입니다."행사진행을 맡은 정연수 사무국장은 원고지 작성법을 꼼꼼히 안내했다."첫 줄은 비우고, 둘째 줄 가운데에 제목을 쓰고, 넷째 줄에는 학교와 이름을…"아이들은 고개를 끄덕이며 연필을 고쳐 쥐었다. 종이 위로 '케이탑 데몬 헌터스', '여행', '용돈'이라는 세 가지 주제가 적혔다. 그중 어떤 이는 게임 속 영웅 이야기를, 어떤 이는 엄마와의 첫 기차여행을 떠올리며 글을 써 내려갔다.이번 대회는 (사)한국문인협회 계룡시지부가 주최·주관하고 계룡시와 논산계룡교육지원청이 후원했다.모든 참가 학생은 휴대폰을 반납하고, 학부모의 도움 없이 오롯이 자신의 생각만으로 글을 완성했다.김미경 회장은 "백일장은 계룡 문학의 뿌리"라며 "문인협회 회원들이 매년 아침 일찍 나와 아이들을 맞이하는 이유도 이 대회가 지역의 문화적 자산이기 때문"이라고 말했다.결과는 오는 11월 초 발표된다. 수상자에게는 상장과 부상이 수여되며, 우수작은 계룡문학에 실릴 예정이다.