아코디언부터 마술, 시낭송까지... 팔방미인 숲해설가의 하루

큰사진보기 ▲숲해설가 유길호 씨가 ‘영월 망경대산 자연휴양림 치유센터’에서 마술을 보여주고 있다. ⓒ 유길호 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲매일 아침 곤줄박이와 소통하는 숲해설가 유길호 씨. ⓒ 김경원 관련사진보기

"출근하는 사무실에 곤줄박이 두 마리(영식이, 영숙이)가 날 기다리고 있지요. 내가 출근하는 시간에 맞춰 사무실로 날아와요. 또 내 퇴근 시간에 맞춰 다시 숲으로 날아 가지요. 걔네들과 연애에 푹 빠져서 산답니다. (웃음) 예쁘지 않나요?"

"똑같은 나무 같아 보이지만 실제론 다 달라요. 각양각색의 매력과 자기만의 빛을 담고 있는 나무와 식물들을 보고 있노라면, 멋진 숲의 조화를 느끼고요. 그런 것들을 알리는 매력 있는 직업이지요. 이곳에서 살아가는 새, 곤충, 벌레, 식물들은 정말 필사적으로 살거든요. 사람들에게 말해주고 싶어요. '당신 혼자만 힘든 게 아니야'라고요."

큰사진보기 ▲자원을 아끼고 절약하기 위해 페트병을 재활용했다.미시모래(일명 마사토磨砂土) 위에 이끼, 그 위에 바위솔, 작은 풀을 심었다. 이끼는 습한 곳 즉 숲, 아파트 화단, 학교 운동장, 가정집 화단, 배수로 등에서 자라는데, 미세먼지를 줄이고 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출하는 능력이 탁월하다. 미시(微視) 모래 : 화강암이 풍화되어 생긴 굵은 모래의 흙으로 배수가 잘되어 분갈이, 원예용, 조경용으로 정원이나 산책로 포장 등에 활용된다. ⓒ 유길호 관련사진보기

- 숲해설 하시는 모습이 즐거워 보이시는데.

- 어떤 계기로 숲해설가가 되셨는지요?

- 어떤 일상을 사시는지요?

- 숲해설가는 언제부터? 자격증이 필요한 직업이지요?

큰사진보기 ▲9월20일 오후 1시 51분 현재, 3년 306일 11시 08분 49초를 나타내고 있는기후위기 시계. 충북 최초로 제천시 ‘삼한의 초록길’ 입구에 설치되었다. 기후변화 위기의 심각성을 알리고자 전세계의 과학자, 예술가, 기후활동가들이 참여한 글로벌 프로젝트. 지구온난화 한계치까지 남은 시간을 표시하는 시계로 전세대와 전세계의 임무인 안전한 미래로의 전환을 목적으로 하는데, 지구 평균 기온이 산업화 이전보다 1.5도 상승하기까지 남은 시간(Deadling)을 나타낸다. 석유, 가스, 석탄을 계속 사용해 지구 온도가 지금보다 1.5도 이상 올라간다면 돌이킬 수 없는 지경에 이른다. ⓒ 제공: 유길호 관련사진보기

- 고민은 없으신가요?

큰사진보기 ▲숲해설가 유길호 씨가 ‘영월 망경대산 자연휴양림 치유센터’에서 아코디언 연주를 하고 있다.손풍금이라고도 칭하는 이 악기는 추억과 동심을 불러일으키는 악기로 중장년 세대에게 인기다. 자연 바람에 의한 에너지로 소리를 낼 수 있어 친환경 악기라고 할 수 있다. ⓒ 제공:유길호 관련사진보기

큰사진보기 ▲제천시 백운면 마을의 효잔치 무대에서 아코디언을 연주하고 있는 숲해설가 유길호(한가운데) ⓒ 김경원 관련사진보기

- 숲해설은 어떻게 진행되나요?

푸른 산속에 흐르고 있는 푸른 시냇물이여 그대 쉽게 흘러 가는 것을 자랑하지 말아라. 한번 흐르고 흘러서 넓은 바다에 다다른 뒤에 또다시 이곳에 오기란 어려운 것이다. 오늘 밤 같이 해밝은 달이 아무도 없는 산에 가득히 비치고 있는 아름다운 밤에 잠깐 쉬어서 간들 어떻겠느냐? -시조 '청산리 벽계수야'(황진이)



꽃은 모두 자기다운 빛깔로 피어납니다. 그러면 이제 자연을 이루는 위대한 생명의 가족들이 그들 각자의 빛깔에 화답합니다. 바람과 물과 나비와 벌과 나방과 새들이 그들을 찾아들고 세상을 수만 갈래의 빛깔로 이어냅니다. 그렇게 자연이 벌이는 소통이 끊이지 않아 이 별이 늘 푸른 것입니다. -'숲에게 길을 묻다'(김용규)

- 숲에서 얻는 교훈이 있다면?

큰사진보기 ▲제천시 백운면 ‘포레스트 리솜’ 단지 내에는 상처 난 소나무(수령:200살) 200여 그루가 있다. 생채기가 뚜렷이 보인다. 상흔은 최대 1.2m 높이까지 남아 있다. 조선총독부는 일제강점기 때에 전쟁의 연료로 사용키 위해 송진 채취를 계획, 전국 곳곳에서 실천에 옮겼다. ⓒ 제공:유길호 관련사진보기

큰사진보기 ▲충북 제천 인근에는 하늘 제사를 지냈던 신성한 산들이 있다. ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲박달재가 있는 자연치유도시 제천. 흰구름이 산을 휘감은 백운면의 아침 풍경이다. ⓒ 김경원 관련사진보기

큰사진보기 ▲박달재 전설의 주인공 ‘금봉이와 박달이’ 조형물(동상)이 세워져 있는 제천시 백운면. ⓒ 김경원 관련사진보기

숲과 친해지고 싶어 매일 숲으로 가는 이가 있다. 그에게 숲은 재미난 놀이터이다. 곤줄박이와 만나 소통하는 즐거움은 물론, 나뭇잎의 표면을 만지기도 하고, 냄새를 맡기도 한다. 이렇게 오감으로 즐기는 숲을 관찰하는 것도 업무이다.4년차 숲해설가 유길호(68)씨는 갤러리에서 도슨트가 미술작품을 설명해 주듯, 숲속에서 동물이나 식물에 대한 지식과 이야기를 사람들에게 전한다. 현재 그는 '영월 망경대산 자연휴양림 치유센터'에서 일하고 있다. 그와 함께 치유와 힐링, 배움을 선사해 준다는 초록의 바다로 들어가 보았다.그의 얼굴은 나이를 느낄 수 없는 영락없는 청년이었다.이곳을 방문하는 숲 체험객들에게는 곤줄박이와 소통하는 프로그램도 마련되어 있다. 엄지와 검지로 잣 한 톨을 쥐게 하고, 새를 불러 손에 앉힌 후 쪼아먹게 하는 것이다. 남녀노소 모두가 신기해하며 사진찍기에 바쁘다고.그는 제천시청 공무원으로 사회복지과 등 여러 부서에서 근무했고, 후배들을 위해 기꺼이 명예퇴직까지 마다하지 않았다. 지금은 '제천 숲해설가협회' 회장이기도 하다."전 하루하루가 너무 행복하거든요. 오늘도 저를 기다리는 사람들의 눈동자를 상상하면요. '오늘은 또 어떤 사람들을 만나게 될까?' '어떤 얘기 보따리를 풀어내볼까?' 이 일은 내가 좋아서 하는 일이라 정말 매일매일이 행복하답니다. 이 행복 바이러스를 많은 사람들에게 퍼뜨려 감염시키고 싶어요. (웃음)""어릴 때부터 나무나 야생화를 좋아했습니다. 특히 인동초를 만나고부터는 그 매력에 빠졌지요. 처음엔 흰색 꽃이었는데, 노란색으로 변하는 것도 신기했습니다. 원래 그렇거니 했는데 자료를 찾아보니, 수정을 하면 꽃색이 변한답니다. 매개체인 벌과 나비에게 알리는 신호라지요. '이미 수정을 한 것이니 두번 씩 찾는 수고를 하지 않아도 된다'고 하는 식물의 이러한 배려에 깊은 감동을 받았어요. 인동초 뿐 아니라 산수국, 병꽃, 토끼풀꽃 등 많은 꽃들이 수정을 하면 색이나 모양을 바꾼다는 걸 알게 되면서 점점 숲에 관심을 갖게 되었고요. 또 숲에 기대어 살고 있는 새와 곤충의 생태에 대해서도 더 깊이 들여다 볼 수 있는 기회라 여겨서요.""생태로 사는 일상들이랄까... 내 인생은 '생태계'를 알고부터 그 전과 후로 구분됩니다. 우리 모두를 살리는 일을 하다 보면, 신의 입김이 서려 있는 숲을 닮아가요. 배우고 깨우치는 것도 많고요. 우린 나무, 숲, 새, 곤충 위주로 생각하며 살아갈 필요가 있어요. 다 살아있는 거잖아요. 우린 너무나 인간 위주로만 살아왔지요. 그래서 기후 위기를 맞게 된 거고요.""올들어 4년째 이 일을 하고 있어요. 퇴직 5년 후에 숲해설가 자격을 취득한 거예요. 2020년도 (사)충주숲 17기로 산림청장으로부터 받았고요. 일정 시간 동안 수강과 실습을 받고 시험을 통과해야 하죠. 지금까지 250여 회, 1000여 명에게 해설을 했습니다.""개인적인 고민은 없습니다. 단 사회적인 고민은 있죠. 올해 여름 폭염과 폭우로 얼마나 무서운 더위였습니까? 내년엔 더 덥다는데 큰 고민이지요. 그런데, 한 사람 한 사람의 노력으로 기후 시계를 아주 조금씩이라도 늦출 수는 있어요. 숲 생태에 좀더 많은 사람들이 관심을 가졌으면 좋겠고, 보이는 것만이 다가 아니라는 것을 알리고 싶고요. 이면에 숲의 울림이 존재하니까요.""해설 시간은 1시간 30분 정도이고, 일주에 5번 정도 합니다. 주말에는 사람들이 더 많이 오시지요. 2명부터 가족 단위도 있고, 20명 정도까지. 4세~80대 초반 분들이에요. 숲해설을 하면서 가끔씩 동요 가곡 등을 아코디언 연주로 들려 드리기도 하고요, 마술도 합니다. 얼마 전에 배웠거든요. 내가 한 마술을 보고서 사람들이 놀라시는데, 저는 그 모습을 보는 재미로 해요. (웃음) 시낭송도 합니다. 10수 정도 외워요. 8.15 즈음에는 이육사의 '광야', 가을엔 산국 앞에서 낭송하는 서정주의 시 '국화 옆에서', 또 황진이의 시조도 읊어드린답니다. 아름다운 시가 바람과 청아한 아코디언 음색이 더해지면 얼마나 멋들어지는지 몰라요."벤처 CEO에서 숲 활동가, 숲 철학자로 변신한 김용규 님의 글도 다들 좋아하십니다."제가 소속되어 있는 회사가 있는데, 그 취지가 바로 '상생과 배려, 공존의 삶과 나눔의 가치'에요. 이야말로 숲에서 얻을 수 있는 교훈이 되지요. '행복한 삶을 주는 협동조합'이라는 회사입니다."그는 우리가 잘 모르는 '소나무의 눈물'이라는 역사 이야기도 들려줬다.오래전부터 한국인과 함께했던 소나무들은 일본인들에 의해 깊게 베인 상처가 아직도 선명히 남아있다. 일제강점기 때 조선총독부가 대동아전쟁에 사용할 목적으로 항공기 연료인 송탄유를 만들기 위해 소나무 송진을 대량으로 수탈해 갔었고, 이 때문에 전국 수많은 이 땅의 소나무들이 톱날로 V자형 상처를 입었다. 특히 제천과 남원, 강원 평창 지역에서 피해가 컸으며, 1933년부터 10년 동안 한반도에서 채취된 송진은 무려 9539톤이나 된다.